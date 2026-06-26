Parme officialise l'arrivée de Lontani. Ce jeune talent, né en 2008, a quitté le Milan en tant que joueur libre

Simone Lontani est officiellement un nouveau joueur du Parma Calcio. Son arrivée a été officialisée par un communiqué publié sur les comptes officiels du club émilien, accompagné d’une vidéo diffusée sur Instagram. Voici ses premières déclarations en tant que joueur du Parma :

« Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure. J’arrive dans un club riche d’une grande histoire et doté d’un projet ambitieux. Je donnerai le meilleur de moi-même chaque jour pour progresser, m’améliorer et être à la hauteur de la confiance qui m’est accordée. J’ai hâte de faire la connaissance de mes nouveaux coéquipiers et des supporters gialloblu. Allez Parme ! »