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Parme officialise l'arrivée de Lontani. Ce jeune talent, né en 2008, a quitté le Milan en tant que joueur libre

Milan AC
Parme
Mercato

Milan : Lontani s’en va libre ; son transfert à Parme est officiel

Simone Lontani est officiellement un nouveau joueur du Parma Calcio. Son arrivée a été officialisée par un communiqué publié sur les comptes officiels du club émilien, accompagné d’une vidéo diffusée sur Instagram. Voici ses premières déclarations en tant que joueur du Parma :

« Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure. J’arrive dans un club riche d’une grande histoire et doté d’un projet ambitieux. Je donnerai le meilleur de moi-même chaque jour pour progresser, m’améliorer et être à la hauteur de la confiance qui m’est accordée. J’ai hâte de faire la connaissance de mes nouveaux coéquipiers et des supporters gialloblu. Allez Parme ! »

  • COMMUNIQUÉ DU PARME FC

    Le Parma Calcio annonce l’arrivée de l’attaquant Simone Lontani, qui revêt désormais le maillot gialloblu après avoir quitté le Milan. Né en 2008, Lontani avait rejoint les Rossoneri en 2022 en provenance de Cesena. Formé au centre d’excellence rossonero, il a affiné son bagage technique, fait valoir sa polyvalence offensive et démontré sa capacité à être décisif dans la surface adverse. Lors de la saison 2025/26, il a été l’un des piliers de l’équipe U20 du Milan, inscrivant 10 buts et délivrant 3 passes décisives en Primavera 1. Au cours de l’exercice, il a également fait ses débuts avec le Milan Futuro, étape supplémentaire dans sa progression. Son arrivée atteste de l’attention que le club porte aux jeunes talents, en intégrant un élément prometteur, déjà performant et doté d’une large marge de progression. Bienvenue à Parme, Simone ! » 

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  • ADIEU AU MILAN

    « Après quatre saisons sous ces couleurs, l’heure est venue d’ouvrir un nouveau chapitre. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure : mes coéquipiers, mes entraîneurs et l’ensemble du staff. J’ai progressé sur le plan sportif, mais surtout sur le plan humain. J’ai noué des amitiés fortes et vécu des moments inoubliables. Le plus beau, c’est d’avoir réalisé une part de mon rêve : porter ce maillot. Je garde avec moi des souvenirs, des enseignements et des émotions qui m’accompagneront toujours. Merci, Milan. »