Parme, Gilardino : « Lontani peut devenir un grand milieu intérieur »

Gilardino poursuit, comme le rapporte FcInter1908 : "Lontani peut devenir un grand milieu relayeur, il a du punch : il a aussi les jambes pour défendre. Devant, nous sommes nombreux sur le plan numérique. Bernabè peut jouer comme relayeur, comme meneur de jeu reculé : il a occupé de nombreux postes, il a de grandes qualités. Je l'ai essayé comme meneur de jeu reculé, mais il peut jouer à plusieurs postes".





Et enfin : "Voilà dix jours que nous travaillons avec cet état d'esprit, ce n'est pas simple de donner rapidement une identité à l'équipe : il y a eu de bons retours malgré une défaite aussi lourde. Il y a de l'amertume, mais c'est la bonne voie : nous devons progresser et comprendre les moments. Aujourd'hui, à certains moments, nous l'avons bien fait et à d'autres moins bien".



