Alberto Gilardino, entraîneur de Parme, s’est exprimé au micro de DAZN après la défaite 3-0 sur le terrain de l’Inter : « Nous avons bien commencé, avec de l’harmonie, de la vivacité et de bonnes phases de possession : nous avons créé des situations, puis il est normal que si vous commettez des naïvetés à San Siro et qu’à la 20e minute vous êtes menés 2-0, tout devient plus difficile. Je suis plus en colère pour le troisième but, mais il y a des retours positifs : les garçons ont fait preuve d’une grande disponibilité et cela s’est vu. Nous avons changé notre manière de travailler, il faudra du temps : il y a du travail, nous sommes là pour ça. »
Parme, Gilardino : « Lontani peut devenir un grand milieu intérieur »
Gilardino poursuit, comme le rapporte FcInter1908 : "Lontani peut devenir un grand milieu relayeur, il a du punch : il a aussi les jambes pour défendre. Devant, nous sommes nombreux sur le plan numérique. Bernabè peut jouer comme relayeur, comme meneur de jeu reculé : il a occupé de nombreux postes, il a de grandes qualités. Je l'ai essayé comme meneur de jeu reculé, mais il peut jouer à plusieurs postes".
Et enfin : "Voilà dix jours que nous travaillons avec cet état d'esprit, ce n'est pas simple de donner rapidement une identité à l'équipe : il y a eu de bons retours malgré une défaite aussi lourde. Il y a de l'amertume, mais c'est la bonne voie : nous devons progresser et comprendre les moments. Aujourd'hui, à certains moments, nous l'avons bien fait et à d'autres moins bien".
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