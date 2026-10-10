Federico Cherubini, directeur général de Parme, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match du jour contre l’Inter à Meazza.





DE CUESTA À GILARDINO

« Changement Cuesta-Gilardino ? L’an dernier, nous avons fait un choix courageux, nous avons connu beaucoup de difficultés mais ce fut une année durant laquelle nous avons toujours trouvé des raisons de nous unir et de les surmonter - rapporte FcInter1908 -. Cette année, nous avons réagi différemment face aux difficultés, il vaut mieux se séparer quand les choses vont, je ne dirais pas bien, nous l’avons fait après une victoire et aujourd’hui nous sommes maintenus parce qu’il est juste de ne pas profiter d’un moment négatif. »