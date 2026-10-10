Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Parme, Cherubini : « Je vous explique le changement Cuesta-Gilardino. La Serie A n’est pas acquise »

Parme
A. Gilardino

Le directeur général des Ducali s’exprime avant le match contre l’Inter

Federico Cherubini, directeur général de Parme, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match du jour contre l’Inter à Meazza.


DE CUESTA À GILARDINO

« Changement Cuesta-Gilardino ? L’an dernier, nous avons fait un choix courageux, nous avons connu beaucoup de difficultés mais ce fut une année durant laquelle nous avons toujours trouvé des raisons de nous unir et de les surmonter - rapporte FcInter1908 -. Cette année, nous avons réagi différemment face aux difficultés, il vaut mieux se séparer quand les choses vont, je ne dirais pas bien, nous l’avons fait après une victoire et aujourd’hui nous sommes maintenus parce qu’il est juste de ne pas profiter d’un moment négatif. »

  • Sur Gilardino

    « Nous avons construit un effectif plus complet, nous comprenons le point de vue des supporters, perdre des joueurs importants n’est pas facile, mais nous raisonnons autour d’un projet capable de durer dans le temps en alliant durabilité et compétitivité, aujourd’hui commence le défi de Gilardino. Le Parme dans lequel jouait Gilardino est difficile à égaler, le système a changé mais nous sommes ambitieux, nous voulons grandir de manière durable. Nous ne tenons pas pour acquis que Parme soit en Serie A, l’histoire ne dit pas cela. Nous voulons élever notre niveau d’ambition, Gilardino est une personne motivée, j’ai toujours aimé son humilité, il n’est pas à Parme pour ce qu’il a fait comme joueur, il a tout gagné en partant de la Serie D, il sort d’une saison difficile et veut prendre sa revanche. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Parme crest
Parme
PAR
Torino crest
Torino
TOR