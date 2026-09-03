« Et puis il y a des histoires qui, saison après saison, deviennent une appartenance. Celle d’Enrico Delprato et de Parme en est une.

Arrivé en prêt à l’été 2021, Enrico a choisi Parme et Parme l’a choisi. Depuis ce premier pas, les années, les matches, les beaux moments, les moments difficiles et tant d’émotions se sont écoulés. Jusqu’à devenir l’un des visages et des leaders du vestiaire jaune et bleu.





Depuis ses débuts, Enrico Delprato a porté le maillot de Parme à 186 reprises, inscrivant également 12 buts, des chiffres qui ne racontent qu’une partie de son parcours. Car derrière chaque apparition, il y a la course, le sacrifice, la responsabilité et ce brassard de capitaine porté avec fierté. Une présence constante, un point de référence pour ses coéquipiers, un joueur capable d’évoluer à plusieurs postes. Sur le terrain comme en dehors. Et aujourd’hui, cette histoire s’enrichit d’un nouveau chapitre.





Et Enrico Delprato et Parme prolongent leur relation jusqu’en 2029. Pour continuer à courir. Pour continuer à porter le maillot et le brassard de capitaine, avec fierté et sentiment d’appartenance. Pour continuer à défendre ces couleurs qui sont désormais devenues sa maison. Parce que certaines histoires n’ont pas besoin d’une fin. Ce n’est pas un film qui se termine, mais une histoire qui continue. Jusqu’en 2029 ».







