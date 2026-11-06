À Turin, l'expérience de Ronaldo n'a pas été moins marquante. Il a rejoint la Juventus en 2018 au milieu de grands espoirs de mettre fin à l'attente du club pour le titre de Ligue des champions. Il a affiché de solides statistiques individuelles durant trois saisons, après avoir inscrit 101 buts en 134 matches officiels, et a été sacré à cinq reprises, remportant la Serie A à deux reprises, la Coupe d'Italie une fois et la Supercoupe d'Italie à deux reprises.

Malgré ce bilan, l'expérience n'a pas été exempte de critiques, notamment avec l'élimination de la Juventus en Ligue des champions sans avoir atteint l'objectif pour lequel Ronaldo était venu.

Certains de ses détracteurs sont allés jusqu'à lui imputer la responsabilité d'avoir modifié l'identité collective de l'équipe, mais le témoignage de Gianluigi Buffon a apporté une nuance plus précise. Le gardien légendaire a en effet évoqué la perte par la Juventus d'une partie de son identité collective durant cette période, avant de préciser par la suite que ce n'était pas la faute de Ronaldo, affirmant que le joueur portugais avait apporté ce qu'on attendait de lui, et que le problème résidait dans le fait que certains éléments de l'équipe n'étaient pas prêts à s'adapter à l'arrivée d'une star de cette envergure.

Quant à Giorgio Chiellini, ancien capitaine de la défense de la Juventus, il a livré un autre témoignage qui révèle la valeur de Ronaldo, lorsqu'il a affirmé que le Portugais était décisif chaque fois qu'il trouvait une équipe jouant à la hauteur de ses capacités, et que sa présence aurait constitué un apport considérable pour la Juventus s'il était resté.

Il a également souligné que son départ tardif en août 2021 avait provoqué un choc au sein de l'équipe, et que le club avait payé le prix de ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour se préparer à son absence.

Après son départ, la Juventus a perdu le titre de Serie A qu'elle avait conservé durant neuf saisons consécutives, et est entrée dans une phase d'irrégularité technique, avant de reconquérir le titre lors de la saison 2023-2024.

Cela ne signifie pas que Ronaldo était le seul responsable des succès ou des échecs de l'équipe, mais cela confirme que la présence d'un joueur inscrivant plus de 30 buts par saison offrait au dispositif une solution offensive exceptionnelle, et que le remplacer n'était pas une tâche aisée.