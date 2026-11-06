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كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo - Kooora OnlyKooora
GOAL
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On vous a trompés en disant que Ronaldo était le problème : « le puits des traîtres » appelle les ennemis de la légende !

FEATURES
C. Ronaldo
J. Jesus
E. ten Hag
Manchester United
Portugal
Real Madrid
Juventus FC
Saudi Pro League
Portugal
Pays-Bas
Angleterre
Espagne
Italie
Arabie saoudite

Le meilleur buteur de l'histoire du football a connu plusieurs coups durs dans sa carrière !

Pendant de longues années, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé dans le viseur des critiques chaque fois que l'équipe dont il portait le maillot trébuchait, comme si sa présence était l'explication la plus simple à toute crise, ou comme si son départ était la solution miracle pour remettre les choses en ordre.

On l'a accusé d'égoïsme, et ses buts ont parfois été pris comme la preuve d'un dysfonctionnement du collectif, au point que la star portugaise s'est toujours retrouvée mise en accusation dans des crises dont il n'était pas forcément le seul artisan.

Mais un examen de ce qui s'est passé lors de ses grandes étapes révèle une image plus complexe : les clubs qu'il a quittés ne sont pas tous tombés en ruine, et son départ n'a pas été la cause directe de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais ils sont tous entrés dans différentes phases de reconstruction, de déclin et d'instabilité.

Et entre les chiffres et les titres, demeure une vérité difficile à ignorer : Ronaldo n'était pas seulement un joueur qui marque des buts, il apportait aux équipes pour lesquelles il évoluait une valeur offensive exceptionnelle difficile à remplacer aisément.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-REAL-MADRID-OSASUNAAFP

    Real Madrid : 450 buts qui ont laissé un vide exceptionnel

    Son passage au Real Madrid fut le chapitre le plus éclatant de la carrière de Ronaldo, lui qui est passé du statut de transfert record en provenance de Manchester United à celui de meilleur buteur de l'histoire du club merengue.

    En 9 saisons, il a disputé 438 matches officiels et inscrit 450 buts, menant l'équipe à 16 titres, dont 4 sacres en Ligue des champions et deux titres en Liga, auxquels s'ajoutent deux Coupes du Roi, 3 Supercoupes d'Europe, 3 titres en Coupe du monde des clubs et deux Supercoupes d'Espagne.

    Lorsque Ronaldo est parti à la Juventus durant l'été 2018, la difficulté de compenser cette quantité colossale de buts est apparue : le Real Madrid a terminé la saison 2018-2019 sans titre majeur et a quitté la Ligue des champions face à l'Ajax sur une défaite cuisante 1-4 au stade Santiago Bernabéu.

    À lire aussi : Ronaldo gifle Jesus à 3 reprises, les coulisses explosives derrière la décision historique

    Et même si le club a ensuite retrouvé sa domination et remporté de grands titres, le départ de Ronaldo a laissé un vide offensif qu'il n'était pas facile de combler dans l'immédiat.

    La preuve la plus éclatante est venue de son ancien coéquipier Karim Benzema, qui a parlé avec franchise de la nature du rôle qu'il tenait en présence de la star portugaise, affirmant que Ronaldo marquait 50 buts chaque saison et qu'il devait donc s'adapter à son style de jeu. Il a ajouté que son départ lui avait offert un rôle différent et l'avait contraint à assumer la responsabilité de décider des matches, un témoignage important de la part d'un joueur qui a tiré profit du départ de Ronaldo, mais qui n'a pas non plus nié l'ampleur de ce qu'il apportait au sein de l'équipe.

    Quant à Marcelo, l'arrière brésilien et ami proche de Ronaldo, il s'est montré plus explicite lorsqu'il a évoqué ce départ, assurant que toute équipe regretterait le meilleur joueur du monde lorsqu'il quitte ses rangs, et que tout le monde rêvait d'avoir Cristiano dans son équipe. Il ne s'agissait pas d'un simple compliment d'un ancien coéquipier, mais de la reconnaissance de l'ampleur de la perte sportive subie par le Real Madrid avec le départ de l'une des plus grandes stars de son histoire.

  • Udinese Calcio v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Juventus : 101 buts, 5 titres et une référence qu'on ne peut ignorer

    À Turin, l'expérience de Ronaldo n'a pas été moins marquante. Il a rejoint la Juventus en 2018 au milieu de grands espoirs de mettre fin à l'attente du club pour le titre de Ligue des champions. Il a affiché de solides statistiques individuelles durant trois saisons, après avoir inscrit 101 buts en 134 matches officiels, et a été sacré à cinq reprises, remportant la Serie A à deux reprises, la Coupe d'Italie une fois et la Supercoupe d'Italie à deux reprises.

    Malgré ce bilan, l'expérience n'a pas été exempte de critiques, notamment avec l'élimination de la Juventus en Ligue des champions sans avoir atteint l'objectif pour lequel Ronaldo était venu.

    Certains de ses détracteurs sont allés jusqu'à lui imputer la responsabilité d'avoir modifié l'identité collective de l'équipe, mais le témoignage de Gianluigi Buffon a apporté une nuance plus précise. Le gardien légendaire a en effet évoqué la perte par la Juventus d'une partie de son identité collective durant cette période, avant de préciser par la suite que ce n'était pas la faute de Ronaldo, affirmant que le joueur portugais avait apporté ce qu'on attendait de lui, et que le problème résidait dans le fait que certains éléments de l'équipe n'étaient pas prêts à s'adapter à l'arrivée d'une star de cette envergure.

    Quant à Giorgio Chiellini, ancien capitaine de la défense de la Juventus, il a livré un autre témoignage qui révèle la valeur de Ronaldo, lorsqu'il a affirmé que le Portugais était décisif chaque fois qu'il trouvait une équipe jouant à la hauteur de ses capacités, et que sa présence aurait constitué un apport considérable pour la Juventus s'il était resté.

    Il a également souligné que son départ tardif en août 2021 avait provoqué un choc au sein de l'équipe, et que le club avait payé le prix de ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour se préparer à son absence.

    Après son départ, la Juventus a perdu le titre de Serie A qu'elle avait conservé durant neuf saisons consécutives, et est entrée dans une phase d'irrégularité technique, avant de reconquérir le titre lors de la saison 2023-2024.

    Cela ne signifie pas que Ronaldo était le seul responsable des succès ou des échecs de l'équipe, mais cela confirme que la présence d'un joueur inscrivant plus de 30 buts par saison offrait au dispositif une solution offensive exceptionnelle, et que le remplacer n'était pas une tâche aisée.

  • ENG-FBL-MAN UTD-TEN HAGAFP

    Manchester United : retour à la maison détruite

    Ronaldo a fait son retour à Manchester United durant l'été 2021 au milieu d'immenses célébrations populaires, comme s'il revenait pour achever une histoire restée inachevée dans l'enceinte d'Old Trafford.

    Lors de sa première saison après son retour, il a inscrit 24 buts toutes compétitions confondues et a été le meilleur buteur de l'équipe, malgré le recul des résultats et les problèmes qui entouraient le groupe.

    Mais l'arrivée d'Erik ten Hag a changé la nature de la relation entre la star portugaise et le club, après le recul de son rôle dans le onze de départ et l'intensification du désaccord concernant la façon de le gérer et sa place au sein de l'équipe, jusqu'à la fameuse interview avec Piers Morgan, puis la résiliation de son contrat à l'amiable en novembre 2022.

    Au cours de ses deux périodes avec Manchester United, Ronaldo a marqué 145 buts en 346 matchs et a été sacré à huit reprises, notamment 3 titres de Premier League anglaise, la Ligue des champions de l'UEFA, la Coupe du monde des clubs et la Coupe d'Angleterre, ainsi que deux titres de Coupe de la Ligue.

    Sa valeur lors de sa dernière saison ne se résumait pas à de simples chiffres : il était l'un des rares éléments capables de faire la différence dans une équipe en difficulté sur le plan des résultats.

    Dans ce contexte, Rio Ferdinand, ancien coéquipier de Ronaldo et l'une des légendes du club, a défendu l'importance des buts qu'il apportait, en s'interrogeant avant le départ du joueur : d'où Manchester United compensera-t-il 24 buts s'il l'autorise à partir ? Le message de Ferdinand était clair quant à la valeur offensive que l'équipe perdait, même si les saisons suivantes ont prouvé qu'il était possible de compenser ces buts grâce à d'autres joueurs.

    Quant à Ronaldo lui-même, il a évoqué par la suite des problèmes plus profonds au sein du club, estimant que Manchester United avait besoin d'une reconstruction globale touchant la direction, les infrastructures et l'ensemble du système, et non de se contenter de changer les joueurs ou les entraîneurs.

    Et bien que ses déclarations aient provoqué une vive polémique, le recul de l'équipe après son départ et les changements successifs d'entraîneurs ont révélé que la crise n'était pas liée au nom d'un seul joueur.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Jesus et ses hommes vont-ils tomber dans le même piège ?

    Quant à la sélection portugaise, elle représente l'étape la plus sensible dans l'histoire de Ronaldo, lui dont le nom a été associé aux plus grands accomplissements de la génération actuelle et qui est devenu le joueur ayant porté la responsabilité du leadership et des résultats pendant plus de deux décennies.

    Avant son ère, le Portugal n'avait jamais été sacré ni au Championnat d'Europe des nations ni en Ligue des nations. Puis est venue la génération menée par Ronaldo pour décrocher le titre de l'Euro 2016, ainsi que la Ligue des nations à deux reprises, en 2019 et en 2025.

    Sur le plan individuel, Ronaldo a conclu sa carrière internationale avec un bilan de 234 matchs et 146 buts, devenant ainsi le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire des sélections, au terme d'un parcours de 23 ans avec le Portugal, depuis sa première apparition en 2003 jusqu'à l'annonce de sa retraite le 5 novembre 2026.

    Son influence ne s'est pas limitée aux chiffres, mais s'est étendue à la construction d'une identité compétitive pour une sélection désormais tenue de jouer continuellement les titres.

    Aujourd'hui, Jorge Jesus et la génération actuelle se retrouvent face à un test différent, maintenant que l'ère du joueur qui assumait une grande part de la lumière et de la pression a pris fin.

    Il ne serait pas juste de faire porter à Ronaldo seul la responsabilité des échecs du Portugal, pas plus qu'il ne serait logique de considérer son départ comme une garantie de succès pour le groupe. Mais la période à venir révélera la capacité de la sélection à préserver son rang sans son capitaine historique.