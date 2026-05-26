« On peut arrêter là ! » VfL Wolfsburg regrette l’arbitre Zwayer après sa relégation historique

« J’ai une vision totalement différente de cette action », a affirmé Hecking. « Maehle a été attaqué à trois reprises, puis trois adversaires se sont rués sur lui ; si ce n’est pas un acte de violence de la part de Bilbija, alors autant arrêter tout de suite. On peut le dénoncer, mais cela ne changera rien. » « Le match est plié », ajoute-t-il, félicitant Paderborn pour sa montée suite au 2-1 (1-1, 1-1) après prolongation.

Le technicien n’a pas précisé ce que représentait, pour son avenir personnel, cette première relégation en deuxième division après 29 ans. « Personnellement, je suis déçu de ne pas avoir réussi. Il faut laisser décanter tout ça pendant un ou deux jours, puis nous en reparlerons », a-t-il ajouté. « Il s’agit maintenant de surmonter cette déception et de se relever », a pour sa part déclaré Diego Benaglio, membre du conseil de surveillance. Des larmes ont coulé dans les vestiaires.