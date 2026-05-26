Après cette première relégation de Bundesliga, la colère et la frustration dominaient au VfL Wolfsburg. « Quand on est relégué, ça fait mal », a déclaré l’entraîneur Dieter Hecking sur Sat.1 : « Je suis moi aussi très déçu, car nous avons vécu une période très intense ces neuf à dix dernières semaines. Nous avons tout tenté et les joueurs se sont eux aussi donnés à fond pour assurer le maintien. »
Traduit par
« On peut arrêter là ! » VfL Wolfsburg regrette l’arbitre Zwayer après sa relégation historique
« Au bout du compte, une seule situation décide de votre maintien en première division ou de votre relégation. La rencontre a ensuite pris une tournure que nous ne souhaitions pas », a expliqué Hecking, faisant allusion au carton jaune suivi d’un rouge reçu très tôt par Joakim Maehle (14^e). Si le deuxième avertissement était « incontestable », l’entraîneur de 61 ans a toutefois estimé que l’arbitre Felix Zwayer avait manqué de « doigté » sur le premier.
Le VfL Wolfsburg est relégué : Hecking assure avoir été victime d’une agression
« J’ai une vision totalement différente de cette action », a affirmé Hecking. « Maehle a été attaqué à trois reprises, puis trois adversaires se sont rués sur lui ; si ce n’est pas un acte de violence de la part de Bilbija, alors autant arrêter tout de suite. On peut le dénoncer, mais cela ne changera rien. » « Le match est plié », ajoute-t-il, félicitant Paderborn pour sa montée suite au 2-1 (1-1, 1-1) après prolongation.
Le technicien n’a pas précisé ce que représentait, pour son avenir personnel, cette première relégation en deuxième division après 29 ans. « Personnellement, je suis déçu de ne pas avoir réussi. Il faut laisser décanter tout ça pendant un ou deux jours, puis nous en reparlerons », a-t-il ajouté. « Il s’agit maintenant de surmonter cette déception et de se relever », a pour sa part déclaré Diego Benaglio, membre du conseil de surveillance. Des larmes ont coulé dans les vestiaires.