« On ne peut pas acheter ce que veut la FIFA » : la facture noire du Mondial 2030 place le Maroc face à l'impossible

L'Espagne avait dans un premier temps proposé onze stades, tandis que le Maroc travaillait de son côté à la préparation de ses propres infrastructures dans le cadre de la candidature commune. Mais la réalité s'est vite imposée : côté espagnol, des stades comme La Corogne et Malaga se sont déjà retirés, et certains préviennent qu'il ne s'agit pas du dernier retrait.

La Fédération espagnole estime que la FIFA réduira le nombre de stades en Espagne comme au Maroc. Parmi les neuf stades actuellement restants côté espagnol, on s'attend à en perdre au moins deux ou trois, une logique qui s'applique directement au côté marocain, où la liste des infrastructures proposées pourrait être revue selon les mêmes critères.

Parmi les stades espagnols qui semblent relativement assurés figurent le Santiago-Bernabéu, le Camp Nou, le Metropolitano et San Mamés. Au Maroc, les villes hôtes font face à des défis similaires liés à la capacité, aux normes techniques et aux infrastructures environnantes.

Le stade Anoeta, en Espagne par exemple, atteint la capacité maximale exigée par la FIFA, une situation qui pourrait se répéter dans certaines infrastructures marocaines nécessitant des mises à niveau substantielles.

Antón Meana, journaliste de la radio espagnole « Cadena SER », souligne que les chances de Vigo ne paraissent pas solides, tandis que Valence bénéficie de meilleures perspectives, ajoutant qu'atteindre huit stades au total serait déjà un exploit.

Cette réduction attendue signifie que les villes marocaines pourraient elles aussi perdre des opportunités sur lesquelles elles comptaient, en particulier celles qui ont investi dans la planification initiale sans garanties définitives.

Le défi est commun : la FIFA exige des normes strictes concernant le transport, les hôtels et les zones de sécurité. Ainsi, les villes qui ne peuvent pas les satisfaire rapidement, que ce soit en Espagne ou au Maroc, se retrouvent face au choix du retrait ou au risque de l'exclusion.

Cette réalité place les deux pays devant la nécessité d'une coordination rigoureuse afin de présenter une offre équilibrée qui préserve l'esprit de l'organisation commune sans imposer à l'une des parties des charges injustifiées.