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« On ne peut pas acheter ce que veut la FIFA » : la facture noire du Mondial 2030 place le Maroc face à l'impossible

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Des frais se chiffrant en millions et des exonérations fiscales qui irritent les villes hôtes

Après le sacre de la sélection espagnole au titre de championne du monde, les regards se sont rapidement tournés vers la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement sur les territoires de l'Espagne, du Maroc et du Portugal. La grande joie footballistique n'a pas dissimulé les lourds défis organisationnels et économiques auxquels sont confrontées les villes hôtes des compétitions.

L'événement, censé être une célébration continentale, se transforme en une équation financière complexe, où les coûts cachés apparaissent comme un facteur commun suscitant colère et doutes des deux côtés du détroit. Ces situations peuvent être analysées, car ce qui s'applique aux villes espagnoles s'applique naturellement aussi aux villes marocaines et portugaises, qu'il s'agisse de la question des stades, des redevances, des exonérations fiscales ou des perspectives de réduction et de retrait.

  • Situation des stades : des garanties et des risques similaires entre l'Espagne et le Maroc

    L'Espagne avait dans un premier temps proposé onze stades, tandis que le Maroc travaillait de son côté à la préparation de ses propres infrastructures dans le cadre de la candidature commune. Mais la réalité s'est vite imposée : côté espagnol, des stades comme La Corogne et Malaga se sont déjà retirés, et certains préviennent qu'il ne s'agit pas du dernier retrait.

    La Fédération espagnole estime que la FIFA réduira le nombre de stades en Espagne comme au Maroc. Parmi les neuf stades actuellement restants côté espagnol, on s'attend à en perdre au moins deux ou trois, une logique qui s'applique directement au côté marocain, où la liste des infrastructures proposées pourrait être revue selon les mêmes critères.

    Parmi les stades espagnols qui semblent relativement assurés figurent le Santiago-Bernabéu, le Camp Nou, le Metropolitano et San Mamés. Au Maroc, les villes hôtes font face à des défis similaires liés à la capacité, aux normes techniques et aux infrastructures environnantes.

    Le stade Anoeta, en Espagne par exemple, atteint la capacité maximale exigée par la FIFA, une situation qui pourrait se répéter dans certaines infrastructures marocaines nécessitant des mises à niveau substantielles.

    Antón Meana, journaliste de la radio espagnole « Cadena SER », souligne que les chances de Vigo ne paraissent pas solides, tandis que Valence bénéficie de meilleures perspectives, ajoutant qu'atteindre huit stades au total serait déjà un exploit.

    Cette réduction attendue signifie que les villes marocaines pourraient elles aussi perdre des opportunités sur lesquelles elles comptaient, en particulier celles qui ont investi dans la planification initiale sans garanties définitives.

    Le défi est commun : la FIFA exige des normes strictes concernant le transport, les hôtels et les zones de sécurité. Ainsi, les villes qui ne peuvent pas les satisfaire rapidement, que ce soit en Espagne ou au Maroc, se retrouvent face au choix du retrait ou au risque de l'exclusion.

    Cette réalité place les deux pays devant la nécessité d'une coordination rigoureuse afin de présenter une offre équilibrée qui préserve l'esprit de l'organisation commune sans imposer à l'une des parties des charges injustifiées.

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  • Les abandons précoces et leurs implications qui touchent aussi les villes marocaines

    Gijón a été la première ville espagnole à se retirer précocement, la maire de la ville, Carmen Moriyón, adoptant une position claire selon laquelle on ne peut pas acheter tout ce que veut la FIFA et que la signature du contrat hypothèque la ville pratiquement à vie.

    Ces propos ont pris une importance croissante et se sont mis à circuler dans d'autres villes qui s'interrogent sur l'utilité d'accueillir l'événement. Étant donné que les mêmes conditions sont imposées à toutes les villes hôtes dans le cadre de la candidature commune, les villes marocaines se retrouvent face à la même équation : « des engagements de longue durée qui pourraient dépasser leurs capacités financières et organisationnelles ».

    Le retrait n'a pas été une décision émotionnelle, mais le résultat de calculs précis. Les villes découvrent que les engagements vont au-delà de la modernisation du stade pour inclure des garanties financières, des ajustements juridiques et une disposition à répondre aux exigences de la FIFA sur plusieurs années.

    Cette hésitation se répercute des deux côtés : Valence semble en position de force en Espagne, tandis que certaines villes marocaines pourraient rencontrer des difficultés similaires à celles auxquelles fait face Vigo.

    Ce que l'on peut souligner, c'est que les villes, qu'elles soient espagnoles ou marocaines, ne rejettent pas l'événement en lui-même, mais rejettent les conditions qui les rendent hypothéquées pour de longues périodes sans retour clair et garanti.

    Ces retraits potentiels soulèvent des questions plus larges sur le modèle de coorganisation. Alors que certains voient dans la Coupe du monde une occasion de promotion touristique et économique pour les deux pays, d'autres y voient un fardeau lourd exigeant des sacrifices qui pourraient ne pas être compensés.

    Le Maroc, en tant que partenaire essentiel, se retrouve directement concerné par ces calculs, car toute réduction du nombre de stades ou tout retrait supplémentaire aurait un impact sur la répartition des matchs et sur les opportunités économiques attendues.

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    Des engagements atteignant 50 millions d'euros : une charge partagée par les villes hôtes

    Parmi les points les plus sources de colère figurent les engagements imposés aux villes hôtes. Selon plusieurs de ces villes, ces engagements pourraient atteindre environ 50 millions d'euros. Bien que ce chiffre ne soit pas confirmé avec une précision absolue, les villes consultées à maintes reprises affirment qu'il se situe aux alentours de ce montant.

    Comme les conditions sont uniformes, les villes marocaines se trouvent face à la même éventualité. Ces engagements sont versés en contrepartie des droits d'accueil et des services liés à l'événement, et représentent une charge financière considérable, en particulier pour les municipalités aux budgets limités dans les trois pays.

    Les engagements financiers ne se résument pas à un simple chiffre : ils font partie d'un ensemble plus vaste de coûts cachés. Outre le montant de base, il existe des dépenses liées aux infrastructures, à la sécurité, aux transports et au marketing local.

    Les villes qui se sont retirées ou qui envisagent de le faire mettent ces coûts en balance avec les retombées attendues du tourisme. Dans bien des cas, les calculs montrent que ces retombées pourraient ne pas couvrir les autres engagements. Cela s'applique naturellement aux villes marocaines, qui ont commencé à réexaminer l'intérêt de leur participation à la lumière des mêmes chiffres qui ont inquiété leurs homologues espagnoles.

    On peut souligner que ces sommes rendent l'accueil moins attrayant qu'il n'y paraît en apparence. L'événement mondial apporte certes les projecteurs, mais il impose des engagements financiers susceptibles d'hypothéquer les budgets des villes pendant des années, qu'elles se trouvent en Espagne ou au Maroc.

    Cette réalité commune à l'Espagne, au Maroc et au Portugal pousse les responsables de ces pays à repenser l'équilibre entre l'ambition sportive et la capacité économique.

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  • Les exonérations fiscales : principale source de frustration en Espagne comme au Maroc

    La question des exonérations fiscales constitue le point de désaccord le plus marquant, la FIFA bénéficiant d'une exonération fiscale totale dans chaque ville hôte de la Coupe du monde 2030, ce qui représente l'un des problèmes suscitant beaucoup de frustration.

    Cela inquiète fortement de nombreuses villes et municipalités hôtes, car en faisant les comptes, elles constatent que les chiffres ne justifient pas l'organisation de la Coupe du monde. Et comme l'exonération s'applique à toutes les villes hôtes de la candidature conjointe, les villes marocaines ressentent la même frustration.

    Cette exonération signifie que la FIFA ne paiera pas d'impôts sur ses recettes issues de la billetterie, du sponsoring et de la diffusion au sein de ces villes, tandis que celles-ci supportent en contrepartie les coûts des services publics liés à l'événement sans percevoir de part fiscale directe.

    Les calculs effectués par les municipalités ont mis en évidence un écart potentiel entre les coûts et les retombées, ce qui rend l'organisation économiquement non rentable dans certains cas. La frustration s'aggrave lorsque les villes comparent cette situation à des expériences antérieures, où des négociations avaient porté sur les impôts et les recettes locales.

    Dans ce cas précis, en revanche, l'exonération totale apparaît comme une condition non négociable, ce qui pousse les responsables tant en Espagne qu'au Maroc à s'interroger sur l'équité de la répartition des bénéfices.

  • world cup 2026 opening ceremony(C)Getty images

    La rentabilité globale et l'avenir de l'organisation conjointe du Mondial 2030

    Les rapports de la Fédération internationale de football association confirment, après chaque édition, que la Coupe du monde est globalement rentable, mais les chaînes de télévision engrangent des bénéfices supérieurs à ceux des pays hôtes. Cet écart explique pourquoi de nombreuses villes envisagent de poursuivre ou de se retirer avant que la FIFA ne donne son feu vert pour les stades définitifs.

    L'équation réside ici dans le fait que la véritable rentabilité se concentre dans les droits de diffusion et le parrainage mondial, tandis que les villes hôtes en Espagne, au Maroc et au Portugal supportent les coûts logistiques et fiscaux.

    L'édition 2030 révèle un tableau complexe et partagé : d'un côté, il existe une volonté de proposer un spectacle à la hauteur des villes hôtes, et de l'autre, des calculs financiers qui poussent certaines villes à hésiter.

    La réduction possible du nombre de stades, les retraits précoces, les frais exorbitants et les exonérations fiscales sont autant de facteurs qui incitent à réévaluer la faisabilité des deux côtés. Si l'organisation conjointe parvient à conserver un nombre suffisant de stades, ce sera une réussite. En revanche, si les retraits ou les réductions se poursuivent, la physionomie de l'événement pourrait changer sensiblement, ce qui affecterait à la fois les ambitions du Maroc et de l'Espagne.

    En fin de compte, la Coupe du monde 2030 demeure une occasion historique pour les Marocains, mais elle met aussi en lumière les tensions entre l'ambition sportive et la réalité économique. Les villes hôtes, que ce soit en Espagne, au Maroc ou au Portugal, n'acceptent plus les conditions sans calculs précis, et c'est ce qui fait du coût caché le principal sujet de débat pour la période à venir, confirmant que ce qui s'applique à l'un des camps s'applique nécessairement à l'autre.