S’exprimant auprès de Cadena SER, le président de Ceuta, Hamido, a révélé que « jusqu’à 15 joueurs ont dit non » malgré des accords quasiment bouclés, en invoquant les inquiétudes de leurs familles en matière de sécurité : « Leurs femmes ont peur, les enfants... C’est compréhensible compte tenu des informations qui leur parviennent. Si vous ne le vivez pas, on a l’impression d’être dans un état de siège. »

Il a reconnu que « la situation dans la ville a changé » en l’espace d’un seul mois, après avoir auparavant été « en bonne forme en termes de tourisme, d’économie et de sport », avant d’ajouter : « Ceuta, c’est plus qu’un simple club : quatre cultures coexistent ici et nous nous acceptons tous les uns les autres ; c’est devenu un sanctuaire et l’équipe est devenue un dénominateur commun très puissant. »