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« On a l’impression d’être en état de siège » : comment l’aggravation de la crise à la frontière a forcé 15 joueurs à renoncer à des transferts à l’AD Ceuta
La crise migratoire perturbe le recrutement
Le club espagnol de Ceuta a subi un coup dur dans ses plans de construction d’effectif à la suite d’un afflux migratoire sans précédent dans l’enclave autonome nord-africaine. Selon un rapport de l’agence de presse EFE, environ 80 000 migrants ont franchi la frontière depuis le Maroc le long du littoral ou à la nage autour des digues de Tarajal et de Benzu depuis la fin juillet. Cette vague massive a exercé une pression immense sur les structures d’accueil locales, poussant le gouvernement de Ceuta à demander aux autorités espagnoles de déclarer l’état d’urgence national.
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Le président détaille l’échec du transfert
S’exprimant auprès de Cadena SER, le président de Ceuta, Hamido, a révélé que « jusqu’à 15 joueurs ont dit non » malgré des accords quasiment bouclés, en invoquant les inquiétudes de leurs familles en matière de sécurité : « Leurs femmes ont peur, les enfants... C’est compréhensible compte tenu des informations qui leur parviennent. Si vous ne le vivez pas, on a l’impression d’être dans un état de siège. »
Il a reconnu que « la situation dans la ville a changé » en l’espace d’un seul mois, après avoir auparavant été « en bonne forme en termes de tourisme, d’économie et de sport », avant d’ajouter : « Ceuta, c’est plus qu’un simple club : quatre cultures coexistent ici et nous nous acceptons tous les uns les autres ; c’est devenu un sanctuaire et l’équipe est devenue un dénominateur commun très puissant. »
Le club protège son groupe de joueurs
Hamido a expliqué que l’effectif et le staff technique continuent de travailler dans un cadre sécurisé : « Les joueurs et l’entraîneur ont des familles et des enfants. Ils voient que la ville n’est pas ce qu’ils pensaient connaître, et cela les affecte, mais ils s’entraînent normalement. C’est sûr, et la police fait un excellent travail. »
Le club a même proposé à ses cibles sur le marché des transferts des visites sans aucune obligation avant de boucler des arrivées tardives : « Nous les avons invités à venir voir sans aucune obligation, à regarder les installations, notre façon de travailler... et, le dernier jour, nous avons réussi à finaliser des signatures. Je crois que nous serons compétitifs avec cet effectif. Nous ne nous affolons pas et nous ne sommes pas uniquement obsédés par les résultats immédiats. Nous essayons de protéger les joueurs et de les garder dans une bulle. »
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Le Celta attend Ceuta
Ceuta occupe actuellement la dernière place du classement après avoir enchaîné trois défaites consécutives sans prendre le moindre point depuis le début de la saison. L’équipe de Jose Juan Romero doit recevoir le Celta Fortuna lors de son match de la 4e journée, le 5 septembre. Cette rencontre à domicile du week-end représente un test crucial pour Romero, qui doit intégrer ses nouvelles recrues et enfin décrocher les premiers points de la saison.
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