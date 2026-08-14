Officiel, Ciro Immobile prend sa retraite du football : « Ne soyez pas tristes pour moi »

Ciro Immobile arrête officiellement le football. L’avant-centre campanien né en 1990, actuellement au Paris FC, a résilié son contrat avec le club français et s’apprête à prendre sa retraite. Immobile, qui a lié les meilleures années de sa carrière à la Lazio, boucle son parcours avec pas moins de 201 buts marqués en Serie A, au huitième rang de tous les temps. La nouvelle de sa retraite a été confirmée par une publication du club parisien, puis aussi par sa femme Jessica Melena, avec qui il est marié depuis 2014.











