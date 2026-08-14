Ciro Immobile arrête officiellement le football. L’avant-centre campanien né en 1990, actuellement au Paris FC, a résilié son contrat avec le club français et s’apprête à prendre sa retraite. Immobile, qui a lié les meilleures années de sa carrière à la Lazio, boucle son parcours avec pas moins de 201 buts marqués en Serie A, au huitième rang de tous les temps. La nouvelle de sa retraite a été confirmée par une publication du club parisien, puis aussi par sa femme Jessica Melena, avec qui il est marié depuis 2014.
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Officiel, Ciro Immobile prend sa retraite du football : « Ne soyez pas tristes pour moi »
L’ANNONCE
C’est le club français lui-même qui l’a annoncé avec une publication sur Instagram : « Merci pour ta carrière exceptionnelle, Ciro Immobile. Tu es une légende ». L’attaquant a passé les six derniers mois en Ligue 1, après une première partie de la saison dernière à Bologne, à la suite de son départ de la Lazio.
LES CHIFFRES
L’un des attaquants italiens les plus prolifiques de ces dernières années quitte donc le football professionnel. À 36 ans, et après 201 buts en Serie A, Ciro Immobile, aux prises avec plusieurs problèmes physiques ces dernières années, a décidé de prendre sa retraite. Lors de sa dernière expérience en France, l’avant-centre a inscrit 2 buts en 12 matches. Il a en revanche marqué 169 buts avec la Lazio, avec laquelle il est aussi monté à 36 sur une seule saison de championnat. Avec le maillot de l’Italie, il a été sacré champion d’Europe en 2021.
L’AVENIR
Voici les mots d’Immobile : « C’est le moment d’arrêter. J’ai aimé le football. Maintenant, j’ai beaucoup de projets. Il est juste que je passe plus de temps avec ma famille. C’est difficile, mais c’est le moment. Ça n’a pas été une décision simple, mais le moment est venu de passer plus de temps avec ma famille, qui m’a toujours suivi partout et à qui je dois rendre ce qu’elle m’a donné. Ne soyez pas tristes pour moi, j’ai beaucoup de projets pour l’avenir. »
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