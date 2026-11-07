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FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
Traduit par

Ødegaard les a-t-il sauvés d'un scandale ? Une erreur d'arbitrage prive Arsenal d'un penalty

Arsenal vs Hull
Arsenal
Hull
Premier League
K. Havertz
M. Oedegaard
N. Mendy
Angleterre
Allemagne
Norvège
Sénégal

Une victoire au goût de polémique !

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Arsenal a décroché une victoire difficile face à Hull City sur le score d'un but à zéro, renforçant ainsi sa place de leader en Premier League. Mais ce succès n'a pas mis fin à la polémique née d'un incident arbitral en première mi-temps, les locaux s'étant vu refuser un penalty après l'intervention de l'assistance vidéo.

Martin Ødegaard a inscrit l'unique but de la rencontre à la 72e minute, après avoir repris un ballon repoussé par le gardien de Hull à la suite d'une frappe puissante de Noni Madueke, offrant à son équipe une cinquième victoire consécutive en championnat, la neuvième lors des dix premières journées.

Arsenal avait réclamé un penalty après la chute de Kai Havertz dans la surface de réparation, à la suite d'un maillot tiré par le défenseur de Hull, Nobel Mendy.

L'assistance vidéo est intervenue pour revoir l'action, avant que l'arbitre Farai Hallam ne soit invité à visionner les images sur l'écran du stade. Après vérification, l'arbitre a décidé d'accorder un coup franc en faveur de Hull, l'arbitre vidéo lui ayant signalé que Havertz était en position de hors-jeu lors de la construction de l'action, ce qui a provoqué la colère de Mikel Arteta, qui a manifesté son désaccord face à la décision auprès du quatrième arbitre avant la fin de la première mi-temps.

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  • Del Johnson explique : la VAR a-t-elle commis une erreur ?

    Mais la polémique ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final, puisque l'analyse de Dale Johnson, expert en arbitrage de la BBC, a révélé que l'intervention de l'assistance vidéo était sujette à controverse, et qu'Arsenal méritait l'obtention d'un penalty. Johnson a précisé que la présence d'un joueur en position de hors-jeu ne signifie pas automatiquement qu'il commet une faute, car il doit intervenir dans le jeu en tentant de jouer le ballon ou en défiant un adversaire pour celui-ci afin d'être sanctionné pour hors-jeu, selon ce qu'a rapporté le site Football London.

    Il a ajouté que le fait que Mendy tire le maillot de Havertz constitue une faute antérieure à toute faute de hors-jeu, ce qui rend la décision de l'arbitre d'accorder un coup franc en faveur de Hull contestable sur le plan réglementaire.

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  • Communiqué officiel de la Premier League

    Un communiqué officiel de la Premier League avait précisé que l'assistance vidéo avait recommandé un examen au bord du terrain pour une possible pénalité en faveur d'Arsenal en raison de l'intervention de Mendy sur Havertz, avant que l'arbitre ne décide de ne pas l'accorder pour un hors-jeu en début d'action.

    Malgré la polémique, l'incident n'a pas eu d'incidence sur le résultat final, Arsenal repartant avec les trois points et portant son avance à 6 points sur Manchester City, deuxième, qui s'est incliné ce soir sur le score de 3-1 sur la pelouse de Nottingham Forest.

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