Ødegaard les a-t-il sauvés d'un scandale ? Une erreur d'arbitrage prive Arsenal d'un penalty

Arsenal a décroché une victoire difficile face à Hull City sur le score d'un but à zéro, renforçant ainsi sa place de leader en Premier League. Mais ce succès n'a pas mis fin à la polémique née d'un incident arbitral en première mi-temps, les locaux s'étant vu refuser un penalty après l'intervention de l'assistance vidéo.

Martin Ødegaard a inscrit l'unique but de la rencontre à la 72e minute, après avoir repris un ballon repoussé par le gardien de Hull à la suite d'une frappe puissante de Noni Madueke, offrant à son équipe une cinquième victoire consécutive en championnat, la neuvième lors des dix premières journées.

Arsenal avait réclamé un penalty après la chute de Kai Havertz dans la surface de réparation, à la suite d'un maillot tiré par le défenseur de Hull, Nobel Mendy.

L'assistance vidéo est intervenue pour revoir l'action, avant que l'arbitre Farai Hallam ne soit invité à visionner les images sur l'écran du stade. Après vérification, l'arbitre a décidé d'accorder un coup franc en faveur de Hull, l'arbitre vidéo lui ayant signalé que Havertz était en position de hors-jeu lors de la construction de l'action, ce qui a provoqué la colère de Mikel Arteta, qui a manifesté son désaccord face à la décision auprès du quatrième arbitre avant la fin de la première mi-temps.

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