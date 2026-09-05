Les situations d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad présentent des similitudes frappantes sur certains points au cours de la saison en cours, puisque les deux clubs de Djeddah entament une nouvelle phase reposant sur un renouvellement de l'effectif, le changement de certains éléments et la présence d'un entraîneur différent.

Mais ces nouveaux projets se heurtent à un facteur qui semble plus difficile à surmonter que n'importe quel adversaire sur le terrain : le manque de patience des supporters et des médias, et l'envie de voir des résultats rapidement.

Et alors que les deux géants de Djeddah connaissent un certain flottement, Al-Hilal et Al-Nassr continuent d'afficher une image plus stable.

Al-Hilal a d'ailleurs réussi à faire tomber Al-Ahli sur un score de trois buts à zéro, ce qui a ensuite déclenché une vague de critiques virulentes au sein du club, touchant la direction, le staff technique et certains joueurs, tandis que la collaboration avec le directeur sportif a pris fin dans un contexte de recherche d'une nouvelle réorganisation du projet.

De son côté, Al-Ittihad aborde son match le plus difficile de la saison en cours jusqu'à présent, lorsqu'il affrontera Al-Nassr ce samedi soir, pour le compte de la 5e journée de la Roshn League.