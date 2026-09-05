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Nouveau projet et patience introuvable : l'amertume d'Al-Ahly menace Al-Ittihad face à Al-Nassr

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Hilal
Arabie saoudite

Une lutte acharnée

Les situations d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad présentent des similitudes frappantes sur certains points au cours de la saison en cours, puisque les deux clubs de Djeddah entament une nouvelle phase reposant sur un renouvellement de l'effectif, le changement de certains éléments et la présence d'un entraîneur différent.

Mais ces nouveaux projets se heurtent à un facteur qui semble plus difficile à surmonter que n'importe quel adversaire sur le terrain : le manque de patience des supporters et des médias, et l'envie de voir des résultats rapidement.

Et alors que les deux géants de Djeddah connaissent un certain flottement, Al-Hilal et Al-Nassr continuent d'afficher une image plus stable. 

Al-Hilal a d'ailleurs réussi à faire tomber Al-Ahli sur un score de trois buts à zéro, ce qui a ensuite déclenché une vague de critiques virulentes au sein du club, touchant la direction, le staff technique et certains joueurs, tandis que la collaboration avec le directeur sportif a pris fin dans un contexte de recherche d'une nouvelle réorganisation du projet.

De son côté, Al-Ittihad aborde son match le plus difficile de la saison en cours jusqu'à présent, lorsqu'il affrontera Al-Nassr ce samedi soir, pour le compte de la 5e journée de la Roshn League.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ahly a payé le prix, et Al-Ittihad face au même scénario

    Ce qui est arrivé à Al-Ahli pourrait se transformer en leçon amère pour Al-Ittihad avant son duel face à Al-Nassr. Le club « raffiné » a abordé la saison avec de grandes ambitions, mais la défaite contre Al-Hilal a mis au jour des problèmes qui ne se limitaient pas au seul résultat, mais touchaient à l'image de l'équipe, à son identité et au degré de préparation de ses éléments à la compétition, faisant croître les revendications en faveur de changements au sein du système.

    Mais le plus grand problème est que tout cela s'est produit très tôt, car les nouveaux projets ont généralement besoin d'un certain temps pour que leur personnalité se façonne, tandis que les supporters semblent moins disposés à patienter lorsqu'ils voient les concurrents avancer d'un pas assuré.

    À lire aussi : analyse : les fusées d'Al-Nassr pourraient foudroyer Al-Ittihad sur son propre point fort !

    C'est là qu'Al-Ittihad se trouve face au test le plus difficile : l'équipe traverse à peu près la même phase de reconstruction, avec un nouveau staff technique et de nouveaux noms, mais le duel face à Al-Nassr intervient à un moment qui ne permet pas une nouvelle défaite, car tout faux pas pourrait déclencher le même scénario que celui vécu par Al-Ahli.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr ne laisse aucune chance de s'échapper à Al-Ittihad

    Al-Nassr aborde le Clasico dans une situation totalement différente : l'équipe avance à un rythme régulier, affiche un sans-faute, tente de défendre son titre et, surtout, sait désormais parfaitement comment exploiter les faux pas de ses concurrents et accentuer la pression sur eux.

    C'est pourquoi une victoire d'Al-Nassr face à Al-Ittihad ne représenterait pas seulement trois nouveaux points, mais un double coup : Al-Nassr poursuivrait sa traque d'Al-Hilal en tête de la Roshn League, tout en poussant Al-Ittihad à entrer dans la spirale de critiques qui vise déjà Al-Ahli.

    Le problème, c'est qu'Al-Ittihad n'affronte pas seulement une équipe solide sur le plan technique, mais aussi la pression de la comparaison. Plus Al-Nassr et Al-Hilal gagnent, plus le moindre faux pas d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli devient évident, et chaque résultat négatif se transforme en interrogation sur la pertinence du projet et sur le bien-fondé des décisions prises avant la saison.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad face à l'épreuve de la confirmation du projet

    À l'inverse, le duel face à Al-Nassr pourrait être l'occasion idéale pour Al-Ittihad de renverser complètement la situation. Une victoire dans ce Clasico offrirait au « Doyen » bien plus que trois points ; elle lui donnerait de la confiance et confirmerait que le nouveau projet est capable de rivaliser avec les grands, avant même d'atteindre la phase de stabilité totale.

    Un succès pourrait par ailleurs mettre temporairement fin aux doutes qui ont commencé à émerger autour de l'équipe et de certains de ses responsables, et accorder au staff technique une plus grande marge de manœuvre pour travailler loin des pressions quotidiennes, car les supporters se montrent généralement plus patients lorsqu'ils constatent des résultats positifs dans les grands rendez-vous.

    La défaite, quant à elle, serait tout autre : Al-Ittihad pourrait se retrouver face à une vague de critiques plus sévère, qui s'accompagnerait peut-être de revendications visant à changer certains noms sur le plan administratif et technique, d'autant que les supporters ont déjà commencé à s'interroger sur un certain nombre de décisions.

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  • Un Clasico qui pourrait déterminer la physionomie de la prochaine étape

    Ainsi, le match entre Al-Ittihad et Al-Nassr, ce samedi soir, revêt une importance qui dépasse la simple confrontation entre deux grands clubs. Al-Nassr souhaite continuer à défendre son titre et resserrer l'étau sur Al-Hilal, tandis qu'Al-Ittihad tente de prouver que son nouveau projet n'a pas besoin d'années pour porter ses fruits, et que les changements opérés sont capables de bâtir une équipe compétitive dès maintenant.

    Une victoire d'Al-Nassr pourrait faire vivre à Al-Ittihad la même « amertume qu'Al-Ahli » : une lourde défaite, une pression populaire et une remise en question croissante du projet. En revanche, une victoire d'Al-Ittihad lui offrirait l'occasion de répondre à toutes ces interrogations d'un seul coup.

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    Par conséquent, le Clasico pourrait bien être le premier véritable test de la patience des supporters d'Al-Ittihad, mais il pourrait en même temps être le chemin le plus rapide pour gagner cette patience. Soit Al-Nassr confirme que les deux pôles de Riyad suivent une trajectoire différente, soit Al-Ittihad prouve que son nouveau projet est capable de renverser la donne en un seul match.

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