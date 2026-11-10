Un nouveau numéro 9 pour janvier. Parmi les objectifs de la Juventus pour le début de l’année 2027 figure le recrutement d’un attaquant de surface, un nouveau point d’appui offensif à l’aise devant le but, capable de compléter Woltemade et Kolo Muani ou de leur offrir une alternative. Et parmi les noms étudiés par la cellule de recrutement de la Juventus figure, une fois encore, celui d’Alexander Sorloth, de l’Atlético de Madrid. Le Norvégien n’est pas une nouvelle piste pour la Juve, qui avait envoyé son directeur sportif Ottolini à Oslo en juin pour évaluer les possibilités de conclure un accord et lui présenter le projet de Spalletti, qui l’apprécie beaucoup. Après la Coupe du monde, l’opération n’a pas abouti pour plusieurs raisons : le coût du transfert, la volonté de Simeone de le conserver dans l’effectif et le recrutement coûteux de Kolo Muani. La piste pourrait être relancée en janvier. Cette fois, avec une issue différente.
Nouveau numéro 9 : Alexander Sorloth, de l’Atlético de Madrid, attire l’attention de la Juventus
A fait son apparition
Sorloth se plaît à Madrid, mais il aimerait jouer davantage. Cette année, il a très peu joué : il s’est contenté d’un rôle de figurant, sans même être un deuxième choix. 155 minutes cette saison, réparties entre la Liga et la Ligue des champions, et aucun but inscrit. À 30 ans (il en aura 31 en décembre prochain), il ne peut pas se permettre de passer le reste de l’année sur le banc. Si les choses ne changent pas dans les prochaines semaines, il discutera avec le club et l’entraîneur pour leur demander de le laisser partir. Depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid en 2024, il a inscrit 44 buts en 113 matches.
Combien coûte Sorloth ?
Sorloth est sous contrat avec le club espagnol jusqu’en 2028. Cet été, son transfert était évalué à plus de 30 millions d’euros, mais son prix devrait baisser en janvier, en raison de son faible temps de jeu cette saison et de l’approche de la fin de son contrat. La Juventus étudie la situation et des contacts avec l’Atlético de Madrid dans les prochains jours ne sont pas exclus. Les relations entre les deux clubs sont excellentes, comme le montre le prêt de l’attaquant canadien Jonathan David, qui a retrouvé à Madrid son éclat de Lille. Pour la Juve, qui privilégie les investissements ciblés, c’est une carte à jouer. Actuellement, l’ancien joueur de Leipzig, de la Real Sociedad et de Trabzonspor perçoit un salaire d’environ 6 millions d’euros bruts par an, tout à fait à la portée d’une Juve qui doit se renouveler pour atteindre son objectif : la Ligue des champions.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles