Un nouveau numéro 9 pour janvier. Parmi les objectifs de la Juventus pour le début de l’année 2027 figure le recrutement d’un attaquant de surface, un nouveau point d’appui offensif à l’aise devant le but, capable de compléter Woltemade et Kolo Muani ou de leur offrir une alternative. Et parmi les noms étudiés par la cellule de recrutement de la Juventus figure, une fois encore, celui d’Alexander Sorloth, de l’Atlético de Madrid. Le Norvégien n’est pas une nouvelle piste pour la Juve, qui avait envoyé son directeur sportif Ottolini à Oslo en juin pour évaluer les possibilités de conclure un accord et lui présenter le projet de Spalletti, qui l’apprécie beaucoup. Après la Coupe du monde, l’opération n’a pas abouti pour plusieurs raisons : le coût du transfert, la volonté de Simeone de le conserver dans l’effectif et le recrutement coûteux de Kolo Muani. La piste pourrait être relancée en janvier. Cette fois, avec une issue différente.