L’Ajax a entamé sa campagne en phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA par une décevante défaite 2-1 face au Hajduk Split au Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang a ouvert le score pour les locaux en première période après une perte de balle au milieu de terrain, avant que Davy Klaassen n’égalise d’un joli but en seconde période pour le géant néerlandais.

Mais à peine deux minutes plus tard, un malentendu défensif entre Jofre Torrents et Youri Baas a permis à Marin Soticsk d’inscrire le but de la victoire pour le Hajduk.

Le match a également été brièvement interrompu en seconde période à cause d’engins pyrotechniques allumés par les supporters locaux, concluant une soirée difficile à Split pour les visiteurs.