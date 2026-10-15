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« Nous devons nous réveiller ! » : l’avertissement ferme de Sofyan Amrabat et Davy Klaassen après la douloureuse défaite de l’Ajax
L’Ajax reste bredouille en Croatie après une piètre prestation
L’Ajax a entamé sa campagne en phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA par une décevante défaite 2-1 face au Hajduk Split au Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang a ouvert le score pour les locaux en première période après une perte de balle au milieu de terrain, avant que Davy Klaassen n’égalise d’un joli but en seconde période pour le géant néerlandais.
Mais à peine deux minutes plus tard, un malentendu défensif entre Jofre Torrents et Youri Baas a permis à Marin Soticsk d’inscrire le but de la victoire pour le Hajduk.
Le match a également été brièvement interrompu en seconde période à cause d’engins pyrotechniques allumés par les supporters locaux, concluant une soirée difficile à Split pour les visiteurs.
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Michel et Klaassen réagissent aux erreurs défensives qui ont coûté cher
L’entraîneur de l’Ajax, Michel, a reconnu que l’entame poussive de son équipe et ses erreurs individuelles lui avaient été fatales. « Notre première période n’était tout simplement pas à la hauteur. Nous avons perdu le ballon beaucoup trop souvent », a admis Michel. « Nous avons manqué d’énergie et n’avons pas réussi à exercer assez de pression. En seconde période, nous avons dominé et méritions mieux, mais nous avons encaissé deux buts sur deux erreurs. »
Le buteur Klaassen a abondé dans le sens de son entraîneur, soulignant que les erreurs défensives avaient coûté cher à son équipe dans les deux surfaces. « Perdre est toujours douloureux, surtout quand on veut bien commencer », a déclaré Klaassen.
« Les situations dans les deux surfaces ont fait la différence, et nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur dans ces moments-là. Quand on ne parvient pas à dominer, ces moments dans les surfaces sont décisifs. »
Amrabat appelle à la mobilisation alors que la frustration grandit
Le milieu de terrain Sofyan Amrabat a exprimé sa profonde frustration face à l’incapacité de l’Ajax à transformer ses occasions en victoires, appelant ses coéquipiers à prendre leurs responsabilités. « C’est un résultat très amer. Nous n’avons pas bien commencé et ils ont démarré fort », a confié Amrabat. « Les résultats ne tournent pas en notre faveur, mais nous nous créons suffisamment d’occasions et nous ne gagnons toujours pas. Rien ne fonctionne comme il faut. »
« Nous devons faire beaucoup mieux et travailler très dur. Nous devons garder confiance, et la saison est encore longue », a ajouté Amrabat. « Nous devons nous réveiller, réagir et commencer à prendre des points. »
Klaassen a appelé le groupe à garder son calme malgré ce revers, ajoutant : « Il ne faut pas s’affoler. Nous devons continuer à analyser la situation et ne pas céder à la panique. »
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Amrabat et Klaassen exigent une réaction avant un test en Eredivisie
L’Ajax doit rapidement se reconcentrer sur le championnat avant d’affronter le FC Groningen dimanche en VriendenLoterij Eredivisie.
Le club néerlandais accueillera ensuite l’Atalanta à la Johan Cruyff ArenA la semaine prochaine, pour son deuxième match de Ligue Conférence, avec l’objectif de relancer sa campagne européenne.
Klaassen a insisté sur le fait que l’équipe ne pouvait pas invoquer des facteurs extérieurs comme excuse : « L’ambiance ne devrait pas entrer en ligne de compte : nous avons joué dans des stades plus grands que celui-ci. C’est nous qui avons provoqué cette fête. »
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