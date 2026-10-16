Nottingham Forest a un calendrier chargé, et l’absence de Gibbs-White serait un coup dur. Glasner a donné davantage de précisions sur le moment où il prendra sa décision définitive concernant la composition de son groupe.

« Il a subi une légère blessure musculaire à Palace, nous devons donc voir comment il réagit aujourd’hui et comment se passe la séance de demain. Je prendrai ensuite ma décision définitive », a déclaré Glasner. Il a ajouté : « Cela ne semble pas trop grave, il y a donc une chance qu’il soit disponible. »