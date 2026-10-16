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Nottingham Forest : Oliver Glasner donne des nouvelles cruciales de la blessure de Morgan Gibbs-White avant le choc face à Arsenal
Nottingham Forest : inquiétude autour d’une blessure de Gibbs-White
Glasner surveille de près l’état physique de Gibbs-White avant la venue d’Arsenal au City Ground. Gibbs-White a ressenti une gêne lors de la défaite 3-1 contre Crystal Palace dimanche dernier et n’a pas pu participer pleinement aux entraînements depuis. Devant les médias vendredi, Glasner a déclaré : « La participation de Morgan Gibbs-White est incertaine. Il n’a pas pu s’entraîner avec nous de toute la semaine, mais il semble pouvoir prendre part à la séance de demain. Aujourd’hui, il a suivi une séance individuelle avec nos préparateurs chargés de la rééducation. »
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Un test physique de dernière minute pour Gibbs-White
Nottingham Forest a un calendrier chargé, et l’absence de Gibbs-White serait un coup dur. Glasner a donné davantage de précisions sur le moment où il prendra sa décision définitive concernant la composition de son groupe.
« Il a subi une légère blessure musculaire à Palace, nous devons donc voir comment il réagit aujourd’hui et comment se passe la séance de demain. Je prendrai ensuite ma décision définitive », a déclaré Glasner. Il a ajouté : « Cela ne semble pas trop grave, il y a donc une chance qu’il soit disponible. »
D’autres problèmes de blessures au sein de l’effectif
Évoquant les adaptations physiques nécessaires après les trêves internationales, Glasner a expliqué : « Sur une longue saison, ce genre de situation se produit, surtout lorsque les joueurs partent représenter leur pays pendant plus de deux semaines. Il ne s’agit de rejeter la faute sur personne ; c’est simplement que chaque entraîneur a une méthode d’entraînement différente, à laquelle le corps doit s’habituer, avec une charge de travail différente. »
De son côté, Nikola Milenkovic s’est entraîné vendredi après plusieurs semaines d’absence. Glasner a toutefois confirmé : « Savona manquera encore ce match, tout comme Igor. »
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Quelle est la suite pour Forest ?
Nottingham Forest tiendra samedi une séance d’entraînement décisive, au cours de laquelle Gibbs-White et Milenkovic devront prouver qu’ils sont aptes à jouer. À l’issue de cette dernière évaluation, Glasner annoncera son groupe pour affronter Arsenal, avec l’espoir que le retour de ses joueurs aidera son équipe à obtenir un résultat précieux en Premier League face au champion en titre.
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