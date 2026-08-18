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« Notre plus grande aventure est sur le point de commencer » : la star de Tottenham Conor Gallagher annonce qu’il attend son premier enfant
Annonce touchante sur les réseaux sociaux
Gallagher et Kennedy ont utilisé Instagram aujourd’hui pour partager leur heureuse nouvelle personnelle avec le monde. Kennedy a publié une série de six magnifiques photos montrant le couple debout ensemble dans un champ, accompagné de leur chien. Sur les images, on la voit tenir une échographie et poser la main sur son ventre arrondi. En légende des photos, Kennedy a écrit : « Notre plus grande aventure est sur le point de commencer. Baby Gallagher, janvier 2027. »
Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2020 et s’est fiancé lors de vacances à Majorque en juin, a immédiatement reçu une pluie de messages de soutien de la part des supporters et de leurs proches à travers le monde du football après cette publication touchante.
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Les coéquipiers et les amis adressent leurs félicitations
L’annonce a rapidement suscité des réactions de plusieurs figures notables du football. Les coéquipiers de Tottenham, Mikey Moore, Pedro Porro et Kevin Danso, ont tous laissé des commentaires de soutien sous la publication pour féliciter Gallagher. Moore a écrit : « Félicitations », accompagné de deux cœurs bleus. Des joueurs des anciens clubs de Gallagher ont également réagi, avec le défenseur de l’Atletico Madrid David Hancko et l’ancien ailier de Crystal Palace Wayne Routledge, qui ont fait part de leur joie.
En outre, les compagnes de joueurs majeurs de l’Angleterre ont adressé leurs meilleurs vœux. Megan Pickford a commenté : « Félicitations, belle femme », tandis que Kate Kane a écrit : « Félicitations ! » Le compte officiel de l’Atletico Madrid a lui aussi envoyé un message touchant, écrivant : « Félicitations, belle famille », soulignant les relations solides que Gallagher a entretenues depuis son départ du club espagnol plus tôt cette année.
Réflexion sur un nouveau départ à Tottenham
Sur le terrain, Gallagher prépare sa première saison complète à Tottenham après avoir rejoint le club en janvier. S’exprimant récemment sur son adaptation à la vie sous les ordres de l’entraîneur Roberto De Zerbi, Gallagher a déclaré : « C’est bien plus agréable de ne pas être dans la situation dans laquelle nous étions la saison dernière. C’est un nouveau départ, avec de nouveaux joueurs, de nouveaux visages. Une nouvelle façon de jouer et il faut que tout le monde soit sur la même longueur d’onde pour comprendre comment nous jouons et ce que l’entraîneur veut que nous fassions. » Il a ajouté : « Lors de la pré-saison, tout a tourné autour de ça. Comprendre la façon dont nous voulons jouer pour être prêts pour la saison. »
- AFP
Quelle est la suite pour Gallagher ?
Gallagher va désormais concilier ses enthousiasmants préparatifs personnels en vue de devenir père avec ses engagements professionnels cruciaux. Alors que Tottenham finalise ses tactiques de pré-saison sous les ordres de De Zerbi, le milieu de terrain devrait jouer un rôle clé dans sa prochaine campagne de Premier League. Les supporters suivront cela avec attention pour voir si ce nouveau bonheur en dehors des terrains se traduit par des performances dominantes lorsque les matches de compétition commenceront.
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