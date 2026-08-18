« Notre plus grande aventure est sur le point de commencer » : la star de Tottenham Conor Gallagher annonce qu’il attend son premier enfant

Gallagher et Kennedy ont utilisé Instagram aujourd’hui pour partager leur heureuse nouvelle personnelle avec le monde. Kennedy a publié une série de six magnifiques photos montrant le couple debout ensemble dans un champ, accompagné de leur chien. Sur les images, on la voit tenir une échographie et poser la main sur son ventre arrondi. En légende des photos, Kennedy a écrit : « Notre plus grande aventure est sur le point de commencer. Baby Gallagher, janvier 2027. »

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2020 et s’est fiancé lors de vacances à Majorque en juin, a immédiatement reçu une pluie de messages de soutien de la part des supporters et de leurs proches à travers le monde du football après cette publication touchante.