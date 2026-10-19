Notes des joueurs de Tottenham face à Coventry : Maddison et Marmoush brillent, De Zerbi décroche sa première victoire en Premier League

Antonin Kinsky : 6,5/10

Il a eu très peu à faire, Coventry n'ayant cadré qu'un seul tir. Il ne pouvait pas grand-chose sur la frappe à bout portant de Jack Rudoni, mais ses relances ont été propres et ont aidé Tottenham à construire depuis l'arrière.

Jan Paul van Hecke : 7,5/10

Une prestation polyvalente et autoritaire. Positionné à droite sur le papier, il a joué un rôle central dans la construction fluide du jeu de Tottenham. Il a effectué des interventions défensives cruciales, dont un contre courageux pour empêcher Brandon Thomas-Asante de marquer.

Tosin Adarabioyo : 7/10

Solide et serein au cœur de la défense. Il a bien contenu la menace physique de Coventry avant de devoir sortir sur blessure à la 71e minute.

Micky van de Ven : 7,5/10

Capitaine, Van de Ven a montré l'exemple. Il a tiré parti de sa vitesse exceptionnelle pour revenir couper les contre-attaques de Coventry et a veillé à la solidité de la ligne défensive.

Andrew Robertson : 7,5/10

Une menace constante sur le côté gauche. Il a délivré la passe décisive à Marmoush pour redonner l'avantage à Tottenham, mais a malheureusement dû quitter le terrain en boitant, blessé, à la 69e minute.