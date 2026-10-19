L’équipe de Roberto De Zerbi a dominé la possession, mais a dû puiser dans ses ressources au Tottenham Hotspur Stadium. Après avoir pris l’avantage tôt dans la rencontre grâce à une frappe spectaculaire de Maddison, Tottenham a été surpris par l’égalisation de Coventry en seconde période. Les joueurs locaux ont toutefois fait preuve d’une résilience nouvelle pour reprendre l’avantage, avant d’assurer la victoire dans les dernières minutes du temps additionnel. Ce succès arraché de haute lutte atténue la pression de ce début de saison et permet au club du nord de Londres de remonter au classement. Voici les notes des joueurs de Tottenham :
Notes des joueurs de Tottenham face à Coventry : Maddison et Marmoush brillent, De Zerbi décroche sa première victoire en Premier League
- Getty Images Sport
Gardien de but et défense
Antonin Kinsky : 6,5/10
Il a eu très peu à faire, Coventry n'ayant cadré qu'un seul tir. Il ne pouvait pas grand-chose sur la frappe à bout portant de Jack Rudoni, mais ses relances ont été propres et ont aidé Tottenham à construire depuis l'arrière.
Jan Paul van Hecke : 7,5/10
Une prestation polyvalente et autoritaire. Positionné à droite sur le papier, il a joué un rôle central dans la construction fluide du jeu de Tottenham. Il a effectué des interventions défensives cruciales, dont un contre courageux pour empêcher Brandon Thomas-Asante de marquer.
Tosin Adarabioyo : 7/10
Solide et serein au cœur de la défense. Il a bien contenu la menace physique de Coventry avant de devoir sortir sur blessure à la 71e minute.
Micky van de Ven : 7,5/10
Capitaine, Van de Ven a montré l'exemple. Il a tiré parti de sa vitesse exceptionnelle pour revenir couper les contre-attaques de Coventry et a veillé à la solidité de la ligne défensive.
Andrew Robertson : 7,5/10
Une menace constante sur le côté gauche. Il a délivré la passe décisive à Marmoush pour redonner l'avantage à Tottenham, mais a malheureusement dû quitter le terrain en boitant, blessé, à la 69e minute.
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Milieu de terrain
Archie Gray : 7/10
Une prestation pleine d’activité pour Gray. Aligné d’abord au milieu de terrain, où il a bien fait circuler le ballon, il est passé sans difficulté au poste de latéral droit en seconde période après les blessures en défense.
Sandro Tonali : 7,5/10
Le moteur de l’équipe. Tonali a ratissé tout le terrain, enrayé les attaques de Coventry et régulièrement fait circuler le ballon pour maintenir la pression de Tottenham.
James Maddison : 8,5/10
Le joueur du match. Il a mis fin à une disette de 610 jours sans but en Premier League grâce à une superbe frappe enroulée. Il a dicté le tempo et créé de nombreuses occasions avant de sortir sous une ovation debout.
- AFP
Attaque
Mohammed Kudus - 8/10
Électrique sur l’aile droite. Il a brillamment éliminé son vis-à-vis pour offrir à Maddison le premier but et a constamment posé des problèmes à Coventry jusqu’à son remplacement en fin de match.
Omar Marmoush - 8/10
Une prestation décisive. Il a inscrit son tout premier but pour Tottenham d’une frappe puissante et précise, portant le score à 2-1. Il a décroché pour participer à la construction du jeu et a mené le pressing avec efficacité.
Dominic Solanke - 7/10
Il s’est montré en jambes et a multiplié les appels intelligents pour étirer la défense de Coventry. Son travail altruiste a été récompensé par une passe décisive en fin de match pour Davies, auteur du troisième but.
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Remplaçants et entraîneur
Ben Davies (69e) - 7,5/10
Entré à la place de Robertson, blessé, il a eu un impact considérable. Il a assuré la victoire d’une frappe à ras de terre inhabituelle depuis l’extérieur de la surface, à la 96e minute.
Conor Gallagher (69e) - 6,5/10
Entré à la place de Maddison pour apporter de la combativité au milieu de terrain et aider Tottenham à reprendre le contrôle en fin de match.
Mateus Fernandes (71e) - 6,5/10
Entré à la place d’Adarabioyo, blessé. Il s’est montré propre avec le ballon et a même mis le gardien à l’épreuve sur une tentative en fin de match.
Dejan Kulusevski (87e) - non noté
Un retour chargé d’émotion. Le public l’a accueilli par une immense ovation lorsqu’il a retrouvé le terrain après 526 jours d’absence pour blessure.
Mathys Tel (87e) - non noté
Entré à la place de Marmoush en fin de match, il a failli marquer d’une frappe enroulée passée de peu à côté.
Roberto De Zerbi - 7,5/10
Son dispositif tactique lui a enfin permis de décrocher une victoire en Premier League. Sa formation souple a déconcerté Coventry en début de match, et il a géré avec calme les blessures subies par ses joueurs. L’entrée de Davies s’est révélée être un coup de maître.
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