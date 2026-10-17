E. Martinez : 7/10

Le gardien argentin a fait preuve de sérénité tout au long du match, même s’il a rarement été poussé dans ses retranchements. Il a préservé sa cage inviolée et disputé 75 minutes avant d’être remplacé, maîtrisant bien sa surface face aux 17 centres d’Everton. Ses relances ont aidé Chelsea à déjouer le premier rideau du pressing adverse.

L. Colwill : 7/10

Colwill s’est montré à l’aise en défense, au sein d’une équipe qui n’a concédé que cinq tirs cadrés. Sa vitesse de repli a été précieuse face aux contre-attaques d’Everton, et il s’est montré efficace avec le ballon lorsque Chelsea cherchait à construire depuis l’arrière.

J. Acheampong : 6/10

Le jeune joueur a montré par moments l’étendue de son potentiel, mais a parfois souffert face à l’impact physique de la Premier League. Il a reçu un carton jaune à la 32e minute pour une intervention mal maîtrisée.

J. Hato : 7/10

Hato a livré une prestation disciplinée, neutralisant en grande partie la menace sur les ailes d’Everton. Il est resté tactiquement avisé jusqu’à son remplacement dans le temps additionnel, aidant l’équipe à conserver son organisation sous la pression adverse en fin de match.

M. Lacroix : 8/10

Imposant au cœur de la défense, Lacroix a joué un rôle essentiel dans ce match sans but encaissé. Il a dominé dans les airs et mené les efforts défensifs de l’équipe, veillant à ce que la défense reste compacte même lorsqu’Everton a poussé pour égaliser en fin de match.