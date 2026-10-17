Chelsea s’est imposé avec maîtrise face à Everton (2-0) au Hill Dickinson Stadium, grâce à un Neto décisif. La première période, fermée, a été marquée davantage par les placements tactiques et les duels physiques que par les occasions franches. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score de 0-0. L’équipe d’Alonso est restée patiente, comptant sur ses 53 % de possession pour finir par venir à bout du bloc bas et discipliné d’Everton, qui ne lui avait d’abord laissé que des tentatives lointaines.
La situation s’est débloquée dès la reprise : Neto a ouvert le score à la 46e minute, faisant basculer la rencontre en faveur des visiteurs. Everton a tenté de revenir, mais l’organisation défensive de Chelsea a tenu bon, limitant l’équipe à domicile à seulement 0,55 but attendu (xG). Neto a définitivement scellé la victoire à la 90e minute, concluant une prestation efficace qui permet à Chelsea de grimper à la quatrième place du classement de Premier League.