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imago-sport-1084634069.jpgPro Sports Images
Adhe Makayasa
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Notes des joueurs de Chelsea face à Everton : Pedro Neto apporte le réalisme décisif et l’équipe de Xabi Alonso s’impose au Hill Dickinson Stadium

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Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
P. Neto

Pedro Neto a inscrit un doublé pour offrir à Chelsea une victoire cruciale 2-0 face à Everton. La discipline tactique de Xabi Alonso a ouvert la voie à une prestation dominante en seconde période dans le Merseyside.

Chelsea s’est imposé avec maîtrise face à Everton (2-0) au Hill Dickinson Stadium, grâce à un Neto décisif. La première période, fermée, a été marquée davantage par les placements tactiques et les duels physiques que par les occasions franches. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score de 0-0. L’équipe d’Alonso est restée patiente, comptant sur ses 53 % de possession pour finir par venir à bout du bloc bas et discipliné d’Everton, qui ne lui avait d’abord laissé que des tentatives lointaines.

La situation s’est débloquée dès la reprise : Neto a ouvert le score à la 46e minute, faisant basculer la rencontre en faveur des visiteurs. Everton a tenté de revenir, mais l’organisation défensive de Chelsea a tenu bon, limitant l’équipe à domicile à seulement 0,55 but attendu (xG). Neto a définitivement scellé la victoire à la 90e minute, concluant une prestation efficace qui permet à Chelsea de grimper à la quatrième place du classement de Premier League.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Gardien de but et défense

    E. Martinez : 7/10

    Le gardien argentin a fait preuve de sérénité tout au long du match, même s’il a rarement été poussé dans ses retranchements. Il a préservé sa cage inviolée et disputé 75 minutes avant d’être remplacé, maîtrisant bien sa surface face aux 17 centres d’Everton. Ses relances ont aidé Chelsea à déjouer le premier rideau du pressing adverse.

    L. Colwill : 7/10

    Colwill s’est montré à l’aise en défense, au sein d’une équipe qui n’a concédé que cinq tirs cadrés. Sa vitesse de repli a été précieuse face aux contre-attaques d’Everton, et il s’est montré efficace avec le ballon lorsque Chelsea cherchait à construire depuis l’arrière.

    J. Acheampong : 6/10

    Le jeune joueur a montré par moments l’étendue de son potentiel, mais a parfois souffert face à l’impact physique de la Premier League. Il a reçu un carton jaune à la 32e minute pour une intervention mal maîtrisée.

    J. Hato : 7/10

    Hato a livré une prestation disciplinée, neutralisant en grande partie la menace sur les ailes d’Everton. Il est resté tactiquement avisé jusqu’à son remplacement dans le temps additionnel, aidant l’équipe à conserver son organisation sous la pression adverse en fin de match.

    M. Lacroix : 8/10

    Imposant au cœur de la défense, Lacroix a joué un rôle essentiel dans ce match sans but encaissé. Il a dominé dans les airs et mené les efforts défensifs de l’équipe, veillant à ce que la défense reste compacte même lorsqu’Everton a poussé pour égaliser en fin de match.

  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    J. Henderson : 7/10

    Le vétéran a apporté le leadership et la rigueur tactique nécessaires lors de ce déplacement difficile. Placé devant la défense, Henderson a assuré la circulation du ballon et contribué à gérer les transitions sans difficulté majeure.

    M. Caicedo : 7/10

    Capitaine de Chelsea, Caicedo a été le moteur de l’entrejeu. Il a couvert beaucoup de terrain et perturbé le rythme d’Everton dans la zone médiane. Il a toutefois été remplacé à la 92e minute pour apporter de la fraîcheur au milieu de terrain dans les dernières secondes.

    M. Rogers : 6/10

    Rogers a beaucoup travaillé lors des phases de transition, mais a peiné à franchir les lignes solides d’Everton. Averti à la 34e minute pour une faute tactique, il a peut-être eu de la chance de ne pas recevoir d’autre carton avant la pause.



  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    C. Palmer - 6/10 :

    Un après-midi plus discret qu’à l’accoutumée pour le principal meneur de jeu de Chelsea. Palmer a eu du mal à trouver les espaces qu’il affectionne entre les lignes et a reçu un carton jaune à la 65e minute.

    P. Neto - 9/10 :

    Incontestablement l’homme du match. Neto a fait preuve d’un remarquable instinct de buteur, ouvrant le score quelques secondes après le début de la seconde période avant d’assurer la victoire à la 90e minute. Outre ses deux buts, il a reçu un carton jaune à la 27e minute et a fini par sortir très tard dans le temps additionnel, après une prestation qui lui a demandé beaucoup d’efforts.

    J. Pedro - 7/10 :

    S’il n’a pas marqué, les déplacements de Pedro ont été essentiels pour attirer les défenseurs centraux d’Everton hors de leur position. Il a bien occupé la pointe de l’attaque, servant de point d’appui et multipliant les efforts jusqu’à son remplacement à la 92e minute.

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    Remplaçants et entraîneur

    M. Penders - 6/10 :

    Entré à la place de Martinez à la 75e minute, il a préservé sa cage inviolée et s’est montré solide face aux derniers assauts d’Everton.

    R. Lavia - non noté :

    Entré à la 92e minute pour renforcer le milieu de terrain.

    D. Welbeck - non noté :

    Entré à la 92e minute dans le cadre d’un changement tactique tardif.

    M. Palestra - non noté :

    Entré à la 92e minute dans le cadre d’un changement tactique tardif.

    G. Quenda - non noté :

    Entré à la 102e minute pour gérer les dernières secondes.

    X. Alonso - 8/10 :

    Son discours à la mi-temps a manifestement porté ses fruits, puisque Chelsea a marqué dès la reprise. Sa décision de maintenir Neto sur le terrain malgré un carton jaune reçu tôt dans le match s’est révélée particulièrement payante, et son organisation défensive a limité Everton à des occasions peu dangereuses tout au long des 90 minutes.

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