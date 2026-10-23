Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs d’Al-Nassr face à Al-Faisaly : Cristiano Ronaldo et Angelo Gabriel assurent la victoire à Majmaah

Player ratings
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
Saudi Pro League

Al Nassr a décroché une précieuse victoire 3-1 sur le terrain d’Al-Faisaly, grâce au réalisme de son attaque de renom. Les buts d’Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo et du remplaçant Angelo Gabriel ont eu raison des locaux, malgré une frayeur en cours de match.

Al Nassr a démontré sa supériorité tactique au Majmaah Sports City en négociant un match potentiellement délicat par une victoire maîtrisée 3-1. Les visiteurs n’ont pas tardé à prendre l’ascendant : Abdullah Al-Hamdan a ouvert le score dès la quatrième minute sur un service précis de Sadio Mane.

Al Nassr a ensuite contrôlé le rythme jusqu’à la pause, tout en restant vigilant face aux transitions d’Al-Faisaly. Le club a ainsi regagné les vestiaires avec une avance de 1-0, au terme d’une première période disciplinée mais quelque peu prudente.

Al Nassr a haussé le rythme en seconde période. Ronaldo a doublé la mise quatre minutes seulement après la reprise, sur une passe décisive de Joao Felix. Une baisse de concentration a toutefois permis à Theo Bongonda de réduire l’écart pour Al-Faisaly à la 66e minute, menaçant brièvement la maîtrise des visiteurs.

Les remplaçants ont cependant fait la différence : Gabriel a marqué à la 79e minute pour redonner deux buts d’avance à Al Nassr, qui est reparti avec les trois points et a maintenu la pression en haut du classement.

GOAL attribue ses notes aux joueurs d’Al Nassr après le match au Majmaah Sports City...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Bento - 6/10 :

    Le gardien brésilien a passé un après-midi relativement tranquille, avec seulement deux tirs cadrés à négocier. Peu sollicité pendant la première heure, il ne pouvait pas faire grand-chose face à la frappe bien placée de Bongonda à la 66e minute. Ses relances ont été fiables et ont aidé Al Nassr à construire depuis l'arrière face au pressing modéré d'Al-Faisaly.

    Nawaf Boushal - 6/10 :

    Positionné sur le côté droit de la défense, Al-Boushail s'est montré actif, mais a parfois été pris hors de position lorsqu'Al-Faisaly cherchait à contrer. Il a apporté un soutien appréciable sur le côté, même si ses derniers ballons ont manqué de la précision affichée par ses coéquipiers plus avancés.

    Abdulelah Al-Amri - 7/10 :

    Al-Amri a livré une prestation solide, notamment dans les airs, où il a dominé les attaquants d'Al-Faisaly. Tranchant dans les duels, il a fait preuve d'une bonne entente avec Martinez pour maintenir une ligne défensive haute pendant la majeure partie du match.

    Inigo Martinez - 7/10 :

    Le vétéran espagnol a apporté le leadership défensif nécessaire lors de ce déplacement. Excellent dans son placement, Martinez a mis en échec plusieurs tentatives de longs ballons de l'équipe à domicile. Il a affiché un taux élevé de passes réussies et a été le principal relais dans la progression du ballon depuis le tiers défensif.

    Awad Aman - 5/10 :

    Une sortie difficile pour le jeune joueur. Averti dès la 14e minute, il a semblé freiné dans son agressivité naturelle. Sa discipline tactique a vacillé, ce qui a conduit à son remplacement à la mi-temps, l'entraîneur cherchant davantage de stabilité sur le côté.

  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Milieu de terrain

    Abdullah Al-Khaibari - 7/10 :

    Pilier défensif du milieu de terrain, Al-Khaibari a efficacement protégé sa défense jusqu’à son remplacement à la 81e minute. Il a récupéré plusieurs deuxièmes ballons cruciaux et permis aux joueurs créatifs devant lui de s’exprimer sans avoir à se soucier du repli défensif.

    Samu Costa - 6/10 :

    Une prestation quelque peu irrégulière du milieu de terrain. S’il a beaucoup couru, son carton jaune reçu à la 24e minute l’a contraint à jouer avec prudence. Il a eu du mal à maintenir le même niveau technique que Felix et a finalement été remplacé à la 67e minute, alors qu’Al Nassr cherchait à reprendre le contrôle.

    Joao Felix - 8/10 :

    Felix a fait preuve de son intelligence habituelle dans l’occupation de l’espace, se glissant constamment entre les lignes pour créer des surnombres. Sa vision du jeu s’est parfaitement illustrée à la 49e minute, lorsqu’il a délivré la passe décisive sur le but de Ronaldo. Il a constamment posé des problèmes à Al-Faisaly.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Abdullah Al-Hamdan : 8/10

    Al-Hamdan a donné le ton en concluant avec sang-froid dès la 4e minute. Ses déplacements sans ballon ont été excellents : il a souvent attiré les défenseurs loin de Ronaldo pour lui créer des espaces. Il est resté dangereux tout au long de ses 81 minutes sur le terrain, avant d’être remplacé après une prestation très productive.

    Sadio Mane : 7/10

    Mane s’est rapidement illustré en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score. Sa vitesse et sa capacité à aller de l’avant ont contraint Al-Faisaly à défendre bas, même s’il regrettera de ne pas avoir marqué lui-même. Il a finalement été remplacé à la 86e minute afin de préserver son énergie pour les prochains matches.

    Cristiano Ronaldo : 8/10

    Le capitaine a répondu présent au moment décisif en inscrivant le deuxième but, crucial, à la 49e minute. La qualité exceptionnelle des déplacements de Ronaldo était évidente, et il est resté au centre de toutes les attaques d’Al Nassr. Sa seule présence a contraint la défense d’Al-Faisaly à reculer davantage qu’elle ne l’aurait souhaité.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ayman Yahya - 6/10 :

    Entré à la pause à la place d’Aman, il a apporté davantage d’équilibre sur l’aile. Il a beaucoup travaillé défensivement et a joué simplement pour préserver l’avantage.

    Angelo Gabriel - 8/10 :

    Un remplacement qui a changé le cours du match. Entré à la 67e minute, il a apporté de la vitesse et de la percussion. Son but à la 79e minute a scellé le sort de la rencontre et montré sa capacité à conclure avec sang-froid dans les moments de forte pression.

    Sami Al-Najei - 6/10 :

    Entré à la 81e minute pour renforcer le milieu de terrain, il a contribué à gérer la fin du match sans difficulté majeure.

    Saad Hussain Haqawi - Non noté :

    Entré à la 81e minute pour apporter un renfort défensif.

    Salem Al-Najdi - Non noté :

    Entré à la 86e minute pour faire tourner le chronomètre.

    Ange Postecoglou - 8/10 :

    Le dispositif tactique de l’entraîneur a permis à Al Nassr de dominer dans la possession du ballon, malgré un partage à 50 %, grâce à des incursions de meilleure qualité. Sa décision de faire entrer Gabriel a été un coup de maître, coupant l’élan d’Al-Faisaly au moment où l’équipe revenait dans le match.

Prochains matchs
ALN

ALN

AFC Champions League Elite

26 oct. 2026

ALW

ALW

ABH

ABH

Saudi Pro League

27 oct. 2026

AFS

AFS