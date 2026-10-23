Al Nassr a démontré sa supériorité tactique au Majmaah Sports City en négociant un match potentiellement délicat par une victoire maîtrisée 3-1. Les visiteurs n’ont pas tardé à prendre l’ascendant : Abdullah Al-Hamdan a ouvert le score dès la quatrième minute sur un service précis de Sadio Mane.

Al Nassr a ensuite contrôlé le rythme jusqu’à la pause, tout en restant vigilant face aux transitions d’Al-Faisaly. Le club a ainsi regagné les vestiaires avec une avance de 1-0, au terme d’une première période disciplinée mais quelque peu prudente.

Al Nassr a haussé le rythme en seconde période. Ronaldo a doublé la mise quatre minutes seulement après la reprise, sur une passe décisive de Joao Felix. Une baisse de concentration a toutefois permis à Theo Bongonda de réduire l’écart pour Al-Faisaly à la 66e minute, menaçant brièvement la maîtrise des visiteurs.

Les remplaçants ont cependant fait la différence : Gabriel a marqué à la 79e minute pour redonner deux buts d’avance à Al Nassr, qui est reparti avec les trois points et a maintenu la pression en haut du classement.

GOAL attribue ses notes aux joueurs d’Al Nassr après le match au Majmaah Sports City...