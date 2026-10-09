Al Nassr a livré une performance disciplinée sur le plan tactique et clinique pour s’imposer 3-0 face à Al Diriyah, renforçant son statut de prétendant majeur au titre. L’équipe à domicile a affirmé sa domination d’entrée grâce à un système de pressing haut qui a empêché les visiteurs de faire progresser le ballon au-delà du milieu de terrain.

Au moment où le coup de sifflet de la mi-temps a retenti, le match était déjà pratiquement plié, Al Nassr ayant exploité les phases de transition pour se constituer une avance de deux buts grâce à Ronaldo et Costa.

En seconde période, les hommes de Postecoglou ont géré le tempo grâce à une conservation du ballon sophistiquée, limitant Al Diriyah à un seul tir cadré sur l’ensemble des 90 minutes. L’entrée de sang neuf en fin de match a apporté l’élan nécessaire pour inscrire un troisième but, mettant la touche finale à une prestation marquée par 52 % de possession et un impressionnant total de 17 tirs.

GOAL note les joueurs d’Al Nassr depuis Al-Awwal Park...