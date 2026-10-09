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Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs d’Al Nassr contre Al Diriyah : Cristiano Ronaldo et Kingsley Coman brillent dans une victoire tranquille

Player ratings
Al Nasr FC
C. Ronaldo
FEATURES
Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Diriyah
Saudi Pro League
K. Coman

Al Nassr a maintenu sa poursuite du sommet de la Saudi Pro League avec une large victoire 3-0 contre Al Diriyah à Al-Awwal Park. Des buts de Cristiano Ronaldo, Samu Costa et Kingsley Coman ont assuré une soirée tranquille à l’équipe d’Ange Postecoglou.

Al Nassr a livré une performance disciplinée sur le plan tactique et clinique pour s’imposer 3-0 face à Al Diriyah, renforçant son statut de prétendant majeur au titre. L’équipe à domicile a affirmé sa domination d’entrée grâce à un système de pressing haut qui a empêché les visiteurs de faire progresser le ballon au-delà du milieu de terrain.

Au moment où le coup de sifflet de la mi-temps a retenti, le match était déjà pratiquement plié, Al Nassr ayant exploité les phases de transition pour se constituer une avance de deux buts grâce à Ronaldo et Costa.

En seconde période, les hommes de Postecoglou ont géré le tempo grâce à une conservation du ballon sophistiquée, limitant Al Diriyah à un seul tir cadré sur l’ensemble des 90 minutes. L’entrée de sang neuf en fin de match a apporté l’élan nécessaire pour inscrire un troisième but, mettant la touche finale à une prestation marquée par 52 % de possession et un impressionnant total de 17 tirs.

GOAL note les joueurs d’Al Nassr depuis Al-Awwal Park...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Bento - 7/10 :

    Une soirée relativement tranquille pour le gardien, rarement mis à contribution par une attaque d'Al Diriyah qui a manqué de pénétration. Il a réalisé un arrêt et affiché une relance assurée pour aider à lancer les attaques depuis l'arrière, permettant à Al Nassr de conserver sa cage inviolée sans réelle alerte.

    Nawaf Al-Boushail - 7/10 :

    A affiché un excellent sens du placement et a été essentiel à la capacité de son équipe à maintenir une ligne défensive haute.

    Mohamed Simakan - 8/10 :

    Le cœur de la défense de l'équipe. Simakan a dominé dans les airs et s'est montré agressif dans ses interceptions. Sa capacité à se replacer rapidement a permis aux latéraux de monter haut, contribuant grandement à la faculté de l'équipe à cantonner l'adversaire dans sa propre moitié de terrain.

    Inigo Martinez - 7/10 :

    Une prestation pleine de maîtrise de la part du défenseur expérimenté. Martinez s'est montré efficace dans l'utilisation du ballon et a fait preuve d'une grande discipline tactique, veillant à ce que le bloc défensif reste intact même durant les rares moments où Al Diriyah a tenté de contre-attaquer.

    Awad Aman - 7/10 :

    Solide sur son côté, Aman a apporté de la largeur de manière constante ainsi qu'une assise défensive jusqu'à sa sortie à la 84e minute.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kingsley Coman - 8/10 :

    Coman a représenté une menace constante grâce à sa vitesse explosive et sa capacité à aller droit au but. Il a couronné une très belle performance en inscrivant le troisième but à la 77e minute, mettant ainsi fin aux derniers espoirs de remontée des visiteurs avant d’être remplacé peu après.

    Abudllah Al-Khaibari - 7/10 :

    Point d’ancrage du milieu de terrain, Al-Khaibari a offert la protection nécessaire à la défense à quatre. Son activité sans ballon et son jeu de passes simple et efficace ont permis aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer plus haut sur le terrain.

    Samu Costa - 8/10 :

    Une prestation de premier plan dans l’entrejeu. Samu n’a pas seulement dicté le tempo, il a aussi inscrit le deuxième but à la 35e minute, en reprenant un corner de Joao Felix.

    Sadio Mane - 8/10 :

    Même s’il n’a pas marqué lui-même, l’influence de Mane a été indéniable. Il a délivré la passe décisive sur le but de Kingsley Coman à la 77e minute et a été un poison constant pour les défenseurs d’Al Diriyah grâce à ses déplacements intelligents.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Cristiano Ronaldo - 8/10 :

    L’attaquant vétéran continue de défier le temps, ouvrant le score à la 23e minute. Ses déplacements sans ballon ont sorti la défense d’Al Diriyah de sa position, créant des espaces que ses coéquipiers ont exploités pendant toute la première période.

    Joao Felix - 8/10 :

    Dans un rôle plus libre, Felix a été le moteur créatif de l’attaque. Il a délivré la passe décisive sur le but de Costa à la 35e minute et a été impliqué dans presque toutes les séquences dangereuses d’Al Nassr avant d’être laissé au repos à la 78e minute.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Saad Fahad Al-Nasser - 6/10 :

    Entré en fin de match à la place d’Aman pour gérer les dernières minutes et maintenir la structure défensive.

    Ayman Yahya - 6/10 :

    Entré à la 78e minute pour apporter de l’énergie fraîche dans les derniers instants, alors que le match ralentissait.

    Abdullah Al-Hamdan - 6/10 :

    A remplacé Joao Felix en fin de match et a beaucoup travaillé pour maintenir la pression sur la défense d’Al Diriyah.

    Sami Al-Najei - 6/10 :

    Entré à la place d’Al-Khaibari pour redonner du tonus au milieu de terrain et s’assurer qu’il n’y ait aucun relâchement de concentration en fin de match.

    Ange Postecoglou - 9/10 :

    Une masterclass tactique du manager. Sa décision d’aligner un 4-4-2 équilibré a permis un contrôle total des ailes, et sa gestion du match a fait en sorte que le résultat ne fasse jamais le moindre doute. Les 10 tirs cadrés de l’équipe, contre un seul pour l’adversaire, reflètent la supériorité de sa préparation.

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