Netflix s’assure les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne

Le nombre d’équipes participantes n’est pas encore connu : de 48 actuellement, il pourrait passer à 64, ce qui porterait le nombre de matches au programme de 104 à 128. L’Espagne sera en tout cas présente. Le 14 juillet dernier, elle a battu l’Argentine en finale grâce à un but inscrit par Ferran Torres en prolongation, rééditant ainsi son triomphe de 2010. Dans le sillage de ce succès et, surtout, de la grande popularité de la sélection entraînée par Luis De La Fuente, Netflix a décidé d’investir en s’assurant les droits de diffusion exclusifs de la prochaine Coupe du monde en Espagne et en Andorre. L’information a été rapportée par The Athletic qui a relayé ces dernières heures le communiqué de presse publié aujourd’hui sur le site officiel de la plateforme de streaming, désormais solidement implantée dans le secteur des événements sportifs en direct.