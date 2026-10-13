Une édition XXL, qui se disputera dans pas moins de trois continents. Les préparatifs de la prochaine Coupe du monde de football battent déjà leur plein. Prévue du 8 juin au 21 juillet 2030, elle durera 44 jours, soit 5 de plus que celle qui s’est tenue en été aux États-Unis et au Mexique. La plupart des matches prévus se dérouleront au Maroc, en Espagne et au Portugal. Certaines rencontres auront toutefois également lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, afin de célébrer comme il se doit les 100 ans de la première édition du tournoi, organisée en 1930 à Montevideo.
Netflix s’assure les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne
LE CHOIX DE NETFLIX
Le nombre d’équipes participantes n’est pas encore connu : de 48 actuellement, il pourrait passer à 64, ce qui porterait le nombre de matches au programme de 104 à 128. L’Espagne sera en tout cas présente. Le 14 juillet dernier, elle a battu l’Argentine en finale grâce à un but inscrit par Ferran Torres en prolongation, rééditant ainsi son triomphe de 2010. Dans le sillage de ce succès et, surtout, de la grande popularité de la sélection entraînée par Luis De La Fuente, Netflix a décidé d’investir en s’assurant les droits de diffusion exclusifs de la prochaine Coupe du monde en Espagne et en Andorre. L’information a été rapportée par The Athletic qui a relayé ces dernières heures le communiqué de presse publié aujourd’hui sur le site officiel de la plateforme de streaming, désormais solidement implantée dans le secteur des événements sportifs en direct.
LA COUPE DU MONDE FÉMININE AUSSI
Netflix s’est en effet assuré, ces dernières semaines, la possibilité de proposer à ses abonnés les éditions 2027 et 2031 de la Coupe du monde féminine, des matchs de NFL ainsi que le combat de boxe entre Tyson Fury et Anthony Joshua prévu le 11 décembre. Voici désormais un nouvel accord, qui s’inscrit dans un partenariat commercial plus large avec la FIFA. Il prévoit notamment des émissions spécifiques d’avant et d’après-match, des analyses supplémentaires à la mi-temps et des contenus destinés à présenter les joueurs attendus sur le terrain. En Espagne, un match par journée sera disponible gratuitement, tandis qu’un ensemble de rencontres comprenant les matchs de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale sera diffusé par une chaîne en clair.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles