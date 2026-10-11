Nesyri sur le banc des accusés : la raison s'appelle Yassine Bounou !

Au lieu de célébrer son but inscrit dans les filets d'Al Hilal, le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al Ittihad, s'est retrouvé sous le feu des critiques après son geste envers son compatriote Yassine Bounou, gardien du Zaïm, lors du clasico de la huitième journée du championnat saoudien Roshn, dans une séquence qui a suscité une vive polémique et divisé les avis entre ceux qui y ont vu un geste humain traduisant l'amitié et ceux qui ont estimé qu'il ne correspondait pas à la nature de la rivalité entre les deux équipes.

En-Nesyri avait inscrit l'unique but d'Al Ittihad à ce moment de la rencontre, à la 22e minute, d'une frappe surpuissante qui a surpris Bounou, mais il a refusé de célébrer et s'est dirigé directement vers le gardien d'Al Hilal pour l'enlacer, dans une scène qui a illustré la relation très forte unissant les deux Marocains.

Cette séquence s'est toutefois transformée en sujet de controverse après la défaite d'Al Ittihad face à Al Hilal sur le score de 2-3, certains supporters estimant que l'attaquant se devait d'afficher davantage de ferveur envers son équipe plutôt que de consoler son adversaire.