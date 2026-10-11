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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Nesyri sur le banc des accusés : la raison s'appelle Yassine Bounou !

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. Bounou
Y. En-Nesyri
Arabie saoudite
Maroc

Un énorme coup dur frappe un Lion de l'Atlas

Au lieu de célébrer son but inscrit dans les filets d'Al Hilal, le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al Ittihad, s'est retrouvé sous le feu des critiques après son geste envers son compatriote Yassine Bounou, gardien du Zaïm, lors du clasico de la huitième journée du championnat saoudien Roshn, dans une séquence qui a suscité une vive polémique et divisé les avis entre ceux qui y ont vu un geste humain traduisant l'amitié et ceux qui ont estimé qu'il ne correspondait pas à la nature de la rivalité entre les deux équipes.

En-Nesyri avait inscrit l'unique but d'Al Ittihad à ce moment de la rencontre, à la 22e minute, d'une frappe surpuissante qui a surpris Bounou, mais il a refusé de célébrer et s'est dirigé directement vers le gardien d'Al Hilal pour l'enlacer, dans une scène qui a illustré la relation très forte unissant les deux Marocains.

Cette séquence s'est toutefois transformée en sujet de controverse après la défaite d'Al Ittihad face à Al Hilal sur le score de 2-3, certains supporters estimant que l'attaquant se devait d'afficher davantage de ferveur envers son équipe plutôt que de consoler son adversaire.

  • Offensive médiatique

    Le journaliste et consultant sportif saoudien Abdullah Falatah figure parmi les plus virulents détracteurs de l'attitude de l'attaquant d'Al Ittihad, estimant que l'amitié avec Bounou ne justifie pas de renoncer à célébrer un but important dans une rencontre de l'envergure d'un Clasico, surtout que Nesyri porte le maillot d'une équipe qui joue pleinement la course aux titres.

    Critiquant le comportement du joueur, Falatah a déclaré : « Si toi, Nesyri, tu étais un joueur d'Al Hilal, je comprendrais que tu ne célèbres pas, cela fait partie de l'éthique du football. Mais ne pas célébrer à cause de Bounou, et aller le consoler sur un but que tu as inscrit ? Non, désolé, c'est une erreur et c'est inacceptable dans le football. »

    À lire aussi : La presse portugaise ouvre le feu sur Cristiano Ronaldo

    Ces critiques révèlent une divergence de regards sur les limites de l'amitié entre joueurs lors des grands rendez-vous. Certains considèrent que le respect des relations personnelles n'entre pas en contradiction avec le professionnalisme, tandis que d'autres estiment que la priorité doit toujours aller au maillot du club et aux supporters, qui attendent de leurs joueurs qu'ils se battent jusqu'au bout.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-VALENCIAAFP

    Une relation privilégiée

    En revanche, l'attitude d'En-Nesyri est apparue compréhensible au regard de la relation qui le lie à Bounou, dans la mesure où son refus de célébrer ne traduisait pas nécessairement une minimisation de l'importance du but ou de son envie d'aider Al Ittihad, mais plutôt un geste personnel envers un ami et un coéquipier en sélection marocaine. La sensibilité du Clasico a toutefois exposé la séquence à des interprétations et à des critiques qui dépassent l'intention même du joueur.

    Ainsi, ce moment d'étreinte entre En-Nesyri et Bounou s'est transformé en l'une des images les plus commentées du Clasico, éclipsant le but inscrit par l'attaquant d'Al Ittihad.

    Entre ceux qui voient dans son geste un esprit sportif digne d'éloges et ceux qui le mettent sur le banc des accusés pour ne pas avoir célébré, la question demeure : En-Nesyri a-t-il eu tort d'exprimer son amitié, ou la compétition sur le terrain ne doit-elle pas effacer les liens humains en dehors ?

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