Napoli, Noa Lang sur le départ : le Genoa s’intéresse à lui

L’ancien joueur du PSV Eindhoven, au lieu d’accepter les critiques, de laisser passer le moment et d’essayer de renouer le dialogue, a jugé bon de faire le geste de l’oreille, comme pour dire : « Je ne vous entends pas. » Le lendemain, lundi, il en a rajouté une couche en publiant sur les réseaux sociaux un carrousel dont la première image était une photo de son oreille. Une véritable provocation que les supporters du Napoli n’ont pas appréciée.

D’après ce qu’écrit aujourd’hui La Gazzetta dello Sport, Lang pourrait faire ses valises en janvier, même s’il entre dans les plans de Massimiliano Allegri cette saison. Celui-ci l’a aligné 12 fois au total en championnat et en Ligue des champions, pour un but inscrit lors du match remporté à domicile contre Frosinone. Le climat autour de lui risque de le pousser à quitter Naples. Son avenir pourrait néanmoins encore s’écrire en Italie, en Serie A.

Parmi les clubs qui s’intéressent à l’ancien attaquant de Galatasaray figure le Genoa. L’entraîneur du Genoa, De Rossi, est sous son charme et, selon La Gazzetta dello Sport, il n’est pas le seul dans notre championnat. Pour l’instant, les clubs n’ont pas eu de contacts, mais le Genoa rêve de le recruter, peut-être sous la forme d’un prêt ou avec une participation du Napoli à son salaire, qui s’élève à 2,5 millions d’euros plus des bonus jusqu’en 2030.

Galatasaray s’intéresse toujours à Lang, qui a également porté les maillots de Twente, de l’Ajax et du Club Bruges au cours de sa carrière. Il a joué pour le club turc durant la seconde partie de la saison 2025-2026, de janvier à mai, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives en 19 matches. Le club d’Istanbul, où jouent Leao et Osimhen, a choisi à l’issue de la dernière saison de ne pas lever l’option d’achat qui prévoyait le versement de 30 millions d’euros pour Lang. Il pourrait revenir à la charge en janvier pour un nouveau prêt.