Napoli, Meret : « La prolongation ? Je suis tout à fait disposé à en parler. Avec Allegri, plus de sérénité et moins de pression »

Alex Meret, gardien de Naples, s'exprime au micro de Sky Sport à la veille du match contre Bodo/Glimt en Ligue des champions : « C'est une période difficile. Nous restons sur deux défaites et le match de demain arrive à un moment délicat. Nous voulons renouer avec la victoire pour retrouver la confiance et la régularité qui nous manquent depuis le début. Nous n'en sommes qu'au début et nous avons le temps de nous reprendre. Nous sommes unis et convaincus de pouvoir inverser cette tendance négative. »





Sur sa relation avec Allegri : « Notre relation est excellente, il n'y a aucun problème. Nous savons que nous devons tous en faire davantage et nous essayons de faire ce qu'il nous demande », rapporte gianlucadimarzio.com. « Nous savons que nous devons faire mieux, en pensant d'abord à nous-mêmes, mais aussi à tous les autres, et en nous mettant au service de l'équipe. Nous faisons tout pour renouer avec la victoire. »



