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Meret NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Napoli, Meret : « La prolongation ? Je suis tout à fait disposé à en parler. Avec Allegri, plus de sérénité et moins de pression »

A. Meret
SSC Naples

À la veille de la Ligue des champions, le gardien de Napoli prend la parole.

Alex Meret, gardien de Naples, s'exprime au micro de Sky Sport à la veille du match contre Bodo/Glimt en Ligue des champions : « C'est une période difficile. Nous restons sur deux défaites et le match de demain arrive à un moment délicat. Nous voulons renouer avec la victoire pour retrouver la confiance et la régularité qui nous manquent depuis le début. Nous n'en sommes qu'au début et nous avons le temps de nous reprendre. Nous sommes unis et convaincus de pouvoir inverser cette tendance négative. »


Sur sa relation avec Allegri : « Notre relation est excellente, il n'y a aucun problème. Nous savons que nous devons tous en faire davantage et nous essayons de faire ce qu'il nous demande », rapporte gianlucadimarzio.com. « Nous savons que nous devons faire mieux, en pensant d'abord à nous-mêmes, mais aussi à tous les autres, et en nous mettant au service de l'équipe. Nous faisons tout pour renouer avec la victoire. »


  • En conférence de presse, Meret ajoute : « La gestion est certainement un peu différente. Avec l’entraîneur, il y a un peu plus de sérénité, moins de pression. Il nous laisse plus de liberté et nous devons probablement être plus responsables, comprendre que nous devons toujours nous donner à 100 %. Je pense que l’équipe doit retrouver de la solidité, des buts et du mordant en attaque. Les matches se sont mal passés à cause de détails, car nos prestations n’ont pas été mauvaises. Nous devons être prêts à nous sacrifier et à travailler pour le bien de l’équipe. »


    Enfin, à propos de sa prolongation : « Je n’ai aucun problème à rester à Napoli. Cela fait 9 ans que je suis ici et je m’y suis toujours senti bien. De mon côté, je suis tout à fait disposé à discuter de l’avenir. Nous ne l’avons pas encore fait. Quand nous le ferons, nous choisirons la meilleure solution pour moi et pour Napoli. »


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