La trêve internationale n’apporte pas de bonnes nouvelles du côté de Napoli, puisque hier soir, lors du dernier match disputé et remporté par l’Italie de Roberto Mancini à Bologne contre la Turquie, l’ailier offensif de Napoli Antonio Vergara a été contraint de sortir en raison d’un problème musculaire au mollet de la jambe droite. Et les examens instrumentaux auxquels il s’est soumis aujourd’hui sous la supervision du staff médical de Napoli ont malheureusement mis en évidence la présence d’une lésion importante.
Napoli, l’arrêt de Vergara sera long : lésion de grade moyen, quand reviendra-t-il ?
Lésion de gravité moyenne
À travers le compte rendu de l’entraînement programmé aujourd’hui à Castelvolturno, Napoli a confirmé non seulement la présence de Giovane, Meret et Spinazzola avec le groupe, mais aussi la longue indisponibilité de Vergara. Les examens ont en effet confirmé la présence d’une lésion de gravité moyenne du muscle soléaire.
« Antonio Vergara, blessé au cours du match de Ligue des nations entre l’Italie et la Turquie, a subi aujourd’hui des examens instrumentaux au Pineta Grande Hospital, qui ont mis en évidence une lésion de distraction de gravité moyenne du soléaire droit. Le joueur de Napoli a déjà entamé son protocole de rééducation »
UN MOIS D’ARRÊT
Le muscle est une zone délicate, surtout pour un footballeur, et l’ampleur de la lésion n’est pas à sous-estimer. Pour cette raison, même si normalement 3 à 4 semaines d’arrêt pourraient être nécessaires, l’idée du club est de suivre l’évolution clinique du problème de Vergara, mais de ne pas prendre le risque de le relancer avant son retour après la prochaine trêve internationale prévue début novembre.
Ainsi, Vergara manquerait pas moins de 9 matches, dont 3 de Ligue des champions (contre Villarreal, Bodo/Glimt et Porto), ainsi que les chocs de championnat contre la Roma, la Juventus et la Lazio. Son match de retour pourrait donc être fixé au 21 novembre prochain contre le Torino.
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