À travers le compte rendu de l’entraînement programmé aujourd’hui à Castelvolturno, Napoli a confirmé non seulement la présence de Giovane, Meret et Spinazzola avec le groupe, mais aussi la longue indisponibilité de Vergara. Les examens ont en effet confirmé la présence d’une lésion de gravité moyenne du muscle soléaire.





« Antonio Vergara, blessé au cours du match de Ligue des nations entre l’Italie et la Turquie, a subi aujourd’hui des examens instrumentaux au Pineta Grande Hospital, qui ont mis en évidence une lésion de distraction de gravité moyenne du soléaire droit. Le joueur de Napoli a déjà entamé son protocole de rééducation »