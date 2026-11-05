La bombe a officiellement explosé dans le vestiaire de Napoli. Le prochain match contre la Lazio, prévu dimanche 8 novembre à 12 h 30 au stade Maradona, sera véritablement décisif pour le projet sportif confié cet été à Massimiliano Allegri.
L’entraîneur originaire de Livourne est évidemment sous étroite surveillance. En cas d’échec, qui laisserait Napoli à 17 points du leader, son limogeage pourrait devenir inévitable. Mais qui prendrait sa place ? Parmi les candidats, le nom de Sergio Conceicao gagne du terrain.