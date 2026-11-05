Le vestiaire de Napoli est une véritable poudrière, et ce qui s’est passé pendant et après la défaite contre Porto en est la preuve. D’abord, la dispute entre De Bruyne et Lucca sur le terrain : les deux joueurs se sont littéralement envoyés promener.

Puis Politano, envoyé devant les micros, s’est plaint du fait que les joueurs étrangers ne parlent jamais. Enfin, McTominay s’est présenté après lui et a invité tout le monde à rentrer chez soi pour réfléchir.

Allegri n’a pas confirmé la mise au vert pour aujourd’hui, mais l’équipe sera convoquée demain à 12 h 30 et restera au vert jusqu’à la fin du match contre la Lazio.