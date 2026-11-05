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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Napoli : Conceicao aussi envisagé si la piste Allegri échoue

SSC Naples
S. Conceicao
M. Allegri
S. Pioli

Le club se met au vert et le match contre la Lazio sera décisif pour l’avenir de l’entraîneur.

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La bombe a officiellement explosé dans le vestiaire de Napoli. Le prochain match contre la Lazio, prévu dimanche 8 novembre à 12 h 30 au stade Maradona, sera véritablement décisif pour le projet sportif confié cet été à Massimiliano Allegri.

L’entraîneur originaire de Livourne est évidemment sous étroite surveillance. En cas d’échec, qui laisserait Napoli à 17 points du leader, son limogeage pourrait devenir inévitable. Mais qui prendrait sa place ? Parmi les candidats, le nom de Sergio Conceicao gagne du terrain.

  • Vestiaire divisé et nouveau mini-stage

    Le vestiaire de Napoli est une véritable poudrière, et ce qui s’est passé pendant et après la défaite contre Porto en est la preuve. D’abord, la dispute entre De Bruyne et Lucca sur le terrain : les deux joueurs se sont littéralement envoyés promener.

    Puis Politano, envoyé devant les micros, s’est plaint du fait que les joueurs étrangers ne parlent jamais. Enfin, McTominay s’est présenté après lui et a invité tout le monde à rentrer chez soi pour réfléchir.

    Allegri n’a pas confirmé la mise au vert pour aujourd’hui, mais l’équipe sera convoquée demain à 12 h 30 et restera au vert jusqu’à la fin du match contre la Lazio.

  • Conceição plaît à De Laurentiis

    Selon Footmercato, si Allegri devait à nouveau échouer en essuyant une nouvelle lourde défaite, De Laurentiis procéderait à son licenciement (qui aurait aussi un coût financier élevé).

    Pour le remplacer, outre Stefano Pioli, qui s’est rendu à Naples à de nombreuses reprises pour suivre le Napoli depuis les tribunes, il y a aussi Sergio Conceicao qui, et ce n’est pas nouveau, est en très bons termes avec De Laurentiis.

    L’entraîneur portugais est libre de tout contrat, a gagné beaucoup d’argent en Arabie, connaît bien l’Italie et la Serie A et, surtout, vient de refuser le contrat proposé par Fenerbahce parce qu’il cherche un club de premier plan dans l’un des cinq grands championnats européens.

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