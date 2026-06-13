Le Napoli attend toujours des nouvelles définitives concernant Max Allegri : la résiliation de son contrat avec le Milan est attendue pour le début de la semaine prochaine. En attendant, Giovanni Manna poursuit les négociations sur le marché des transferts pour ne pas perdre un temps précieux : la priorité est de renforcer la défense.
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Naples : de nouveaux contacts pour Gila, Manna veut boucler le dossier à 25 millions d’euros
Gila : premier objectif
Giovanni Manna sait exactement quelle stratégie adopter sur le marché des transferts. Depuis plusieurs jours, le directeur sportif des Azzurri négocie avec les agents de Mario Gila : le défenseur central espagnol de la Lazio est la priorité absolue pour renforcer la défense. Ce profil, celui d’un ancien joueur du Real Madrid, séduit également Max Allegri, qui avait déjà recommandé son recrutement lorsqu’il entraînait le Milan.
25 millions d’euros.
Claudio Lotito, président de la Lazio, a pris acte de la volonté du joueur de ne pas prolonger son contrat, qui expire en 2027. Le club romain souhaite conserver le défenseur central sans trop redouter de le voir partir librement dans un an. Cette position contraste toutefois avec celle du joueur et de ses agents, qui poussent pour un transfert vers Naples. Le club azzurro souhaite conclure l’opération pour 25 millions d’euros.