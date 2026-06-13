Claudio Lotito, président de la Lazio, a pris acte de la volonté du joueur de ne pas prolonger son contrat, qui expire en 2027. Le club romain souhaite conserver le défenseur central sans trop redouter de le voir partir librement dans un an. Cette position contraste toutefois avec celle du joueur et de ses agents, qui poussent pour un transfert vers Naples. Le club azzurro souhaite conclure l’opération pour 25 millions d’euros.