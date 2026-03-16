Naples : Conte ne compte que sur ses renforts pour remporter une nouvelle victoire : le point sur la rencontre avec De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport écrit que Conte sait que le club a soif de succès et souhaite rester compétitif au plus haut niveau, en Italie comme en Europe. Mais l'entraîneur a besoin d'échanger, d'être rassuré sur ce que l'avenir lui réserve.

Un autre mercato de plus de 150 millions d'euros semble impensable. Et il y a aussi la volonté du club de revoir et de réduire la masse salariale, dont le coût a grimpé à 160 millions d'euros par an. Mais Naples dispose des liquidités nécessaires pour agir sur le marché, pour réaliser les bons coups afin de renforcer véritablement l'équipe.

Outre les rachats de Hojlund et Alisson Santos déjà garantis par les récentes déclarations du directeur sportif Manna, quelques renforts suffiront l’été prochain, il ne sera pas nécessaire de révolutionner l’effectif. Quelques pièces, mais importantes, suffiront à Conte pour faire un bond en avant et rester au sommet. C’est pourquoi on peut aller de l’avant ensemble : en clarifiant les choses, en trouvant à nouveau le juste équilibre entre les exigences techniques et économiques.