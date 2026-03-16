Naples : Conte ne compte que sur ses renforts pour remporter une nouvelle victoire : le point sur la rencontre avec De Laurentiis

Le Corriere dello Sport indique que la rencontre entre Conte, De Laurentiis et Manna aura lieu avant la fin du championnat, une fois que la qualification pour la prochaine Ligue des champions sera acquise.
Après un mercato 2025 très riche, Naples misera sur les jeunes et sur des recrutements ciblés. Cela semble être un pilier du nouveau projet : avec une moyenne d'âge de 28 ans, c'est l'effectif le plus expérimenté de la Serie A en termes de joueurs alignés.
L'équipe, mis à part les blessures, reste très forte et solide : dans le viseur, un arrière droit, un milieu de terrain, un ailier offensif, peut-être un défenseur, mais tout dépendra de qui part et de qui reste.
Il reste à voir ce qu'il adviendra de Lukaku, qui aura 33 ans en mai, de Juan Jesus, qui en aura 35 en juin, d'Anguissa, dont le contrat expire en 2027, et surtout de Lucca et Lang, qui ont représenté un investissement de 70 millions d'euros à l'été mais ont été prêtés à la demande de Conte en janvier.