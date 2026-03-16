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Naples : Conte ne compte que sur ses renforts pour remporter une nouvelle victoire : le point sur la rencontre avec De Laurentiis

L'entraîneur se dit prêt à rester, mais demande des garanties au président.

Ensemble, c'est possible, mais pas inévitable. L'aventure entre Antonio Conte et Naples pourrait se poursuivre la saison prochaine, une troisième saison consécutive sur le banc du club azzurro. 

Tout semble indiquer qu'il restera, mais l'entraîneur demande des garanties au président Aurelio De Laurentiis.

  • LES CONDITIONS

    La Gazzetta dello Sport écrit que Conte sait que le club a soif de succès et souhaite rester compétitif au plus haut niveau, en Italie comme en Europe. Mais l'entraîneur a besoin d'échanger, d'être rassuré sur ce que l'avenir lui réserve. 

    Un autre mercato de plus de 150 millions d'euros semble impensable. Et il y a aussi la volonté du club de revoir et de réduire la masse salariale, dont le coût a grimpé à 160 millions d'euros par an. Mais Naples dispose des liquidités nécessaires pour agir sur le marché, pour réaliser les bons coups afin de renforcer véritablement l'équipe

    Outre les rachats de Hojlund et Alisson Santos déjà garantis par les récentes déclarations du directeur sportif Manna, quelques renforts suffiront l’été prochain, il ne sera pas nécessaire de révolutionner l’effectif. Quelques pièces, mais importantes, suffiront à Conte pour faire un bond en avant et rester au sommet. C’est pourquoi on peut aller de l’avant ensemble : en clarifiant les choses, en trouvant à nouveau le juste équilibre entre les exigences techniques et économiques.

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  • LE RENDEZ-VOUS

    Le Corriere dello Sport indique que la rencontre entre Conte, De Laurentiis et Manna aura lieu avant la fin du championnat, une fois que la qualification pour la prochaine Ligue des champions sera acquise.  

    Après un mercato 2025 très riche, Naples misera sur les jeunes et sur des recrutements ciblés. Cela semble être un pilier du nouveau projet : avec une moyenne d'âge de 28 ans, c'est l'effectif le plus expérimenté de la Serie A en termes de joueurs alignés.

    L'équipe, mis à part les blessures, reste très forte et solide : dans le viseur, un arrière droit, un milieu de terrain, un ailier offensif, peut-être un défenseur, mais tout dépendra de qui part et de qui reste.

    Il reste à voir ce qu'il adviendra de Lukaku, qui aura 33 ans en mai, de Juan Jesus, qui en aura 35 en juin, d'Anguissa, dont le contrat expire en 2027, et surtout de Lucca et Lang, qui ont représenté un investissement de 70 millions d'euros à l'été mais ont été prêtés à la demande de Conte en janvier.

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