Mudryk est entré en jeu à la 74e minute lors du match nul 0-0 de Tottenham à The City Ground, samedi. Cette rencontre marquait la première apparition officielle de Mudryk depuis novembre 2024, après avoir récemment purgé une suspension pour des infractions liées au dopage.

L’ailier, qui a rejoint les Spurs sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea le dernier jour du mercato, s’est montré menaçant durant sa brève entrée et s’est rapidement rendu sur Instagram pour partager ses impressions. « Rien ne vaut le fait de retrouver le terrain. Premières minutes sous de nouvelles couleurs. Merci pour votre soutien, en outre », a écrit Mudryk.