AFP
Traduit par
Mykhailo Mudryk brise le silence après ses débuts très attendus avec Tottenham, tandis que Roberto De Zerbi lance un avertissement sur sa condition physique
Mudryk célèbre son retour au football
Mudryk est entré en jeu à la 74e minute lors du match nul 0-0 de Tottenham à The City Ground, samedi. Cette rencontre marquait la première apparition officielle de Mudryk depuis novembre 2024, après avoir récemment purgé une suspension pour des infractions liées au dopage.
L’ailier, qui a rejoint les Spurs sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea le dernier jour du mercato, s’est montré menaçant durant sa brève entrée et s’est rapidement rendu sur Instagram pour partager ses impressions. « Rien ne vaut le fait de retrouver le terrain. Premières minutes sous de nouvelles couleurs. Merci pour votre soutien, en outre », a écrit Mudryk.
- Getty Images
De Zerbi exige une amélioration physique
Malgré les signes positifs montrés par le joueur prêté durant son court passage sur le terrain, l’entraîneur de Tottenham, De Zerbi, a reconnu que le joueur est encore loin d’être un titulaire régulier.
De Zerbi a souligné que Mudryk devait travailler avec assiduité pour retrouver sa condition physique optimale avant de pouvoir avoir un impact constant pour l’équipe. « Il n’est pas encore prêt. Il travaille pour atteindre sa meilleure condition physique. Il a besoin de temps, il a besoin de travail », a expliqué De Zerbi lors de sa conférence de presse d’après-match, en soulignant les exigences physiques nécessaires pour réussir dans son dispositif tactique actuel au club.
Forte concurrence pour les places de titulaire
De Zerbi a également évoqué l’intense concurrence pour les places dans l’attaque de Tottenham, en particulier sur le flanc gauche où évolue Mudryk. L’entraîneur a noté que Mathys Tel constituait une autre option, même si les deux joueurs ont encore une marge de progression. « À ce poste, nous avons Mathys Tel, un gros potentiel. Mais Mathys prend aussi trop de mauvaises décisions, et Mudryk aussi. Donc, deux grands joueurs, deux joueurs avec un gros potentiel. Mais si nous voulons marquer, je pense que Marmoush a 15 buts. Solanke, sa tête, je considère ça comme une occasion de marquer. Ce n’est pas un tir cadré. Mais combien de tirs Nottingham a-t-il eus aujourd’hui ? », a ajouté De Zerbi.
- AFP
Quelle est la suite pour Tottenham ?
Mudryk cherchera à s’appuyer sur son entrée en jeu en fin de match et à améliorer significativement sa condition de match à l’entraînement avant une série de rencontres exigeante. Tottenham recevra Everton en Premier League le 12 septembre, avant un déplacement difficile à Anfield pour affronter Liverpool en huitièmes de finale de l’EFL Cup trois jours plus tard. Les Spurs rentreront ensuite à domicile pour affronter Aston Villa le 19 septembre, ce qui signifie que le staff médical devra gérer avec soin le temps de jeu de l’ailier au cours d’une semaine au calendrier chargé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles