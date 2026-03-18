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Giuntoli JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

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Moretto - Giuntoli cherche un club : Gasperini l'apprécie, mais il est convoité par la Premier League

L'ancien dirigeant de la Juventus et de Naples est à la recherche d'un nouveau projet et disposerait à Rome d'un allié de poids en la personne de Gasperini.

L'AS Rome d'aujourd'hui vit de la tension entre les exigences de Gian Piero Gasperini et les décisions prises par Frederic Massara, mais à la fin de la saison, cette dichotomie pourrait prendre fin.


Depuis quelques jours, comme l'a rapporté Matteo Moretto sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, le nom de Cristiano Giuntoli, ancien directeur sportif de la Juventus et de Naples, commence à circuler avec force comme candidat sérieux au poste de directeur sportif du club giallorosso.


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  • LE TRAVAIL DE MASSARA

    La famille Friedkin est actuellement très satisfaite du travail de Massara et de la manière dont il a réussi à maîtriser les finances tout en constituant une équipe globalement compétitive sur tous les fronts. Le club est tout aussi conscient que les relations entre l'entraîneur et le dirigeant ne sont pas optimales et, pour cette raison, il réévaluera sa situation, même si un revirement semble aujourd'hui très peu probable.

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  • GIUNTOLI VEUT UN PROJET D'ENVERGURE

    Depuis la fin de son aventure à la Juventus, Giuntoli est sans club, mais il est à la recherche d'un projet ambitieux et ne se contentera pas de la première offre qui se présentera. Par le passé, il a été courtisé par l'Arabie saoudite ainsi que par des clubs étrangers, mais pas de premier plan. Il n'est pas pressé de choisir et continue de se tenir informé, au point qu'il est souvent présent dans les stades européens (il a été aperçu dans les tribunes lors du match Atlético Madrid-Tottenham ainsi que lors de plusieurs rencontres de notre championnat) car il souhaiterait repartir sur un projet d'envergure, comme pourrait l'être celui de la Roma.

  • GASPERINI APPRÉCIE GIUNTOLI

    Et à Trigoria, comme le rapporte Moretto, Giuntoli trouverait un allié de premier plan en la personne de Gian Piero Gasperini, que le dirigeant aurait d'ailleurs souhaité voir à la Juventus avant son limogeage à la fin de la saison dernière. Les relations entre les deux hommes sont excellentes et, si Massara venait à partir, l'entraîneur de la Roma serait ravi de tenter de travailler avec le dirigeant toscan.

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