Moretto - Giuntoli cherche un club : Gasperini l'apprécie, mais il est convoité par la Premier League

L'AS Rome d'aujourd'hui vit de la tension entre les exigences de Gian Piero Gasperini et les décisions prises par Frederic Massara, mais à la fin de la saison, cette dichotomie pourrait prendre fin.





Depuis quelques jours, comme l'a rapporté Matteo Moretto sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, le nom de Cristiano Giuntoli, ancien directeur sportif de la Juventus et de Naples, commence à circuler avec force comme candidat sérieux au poste de directeur sportif du club giallorosso.





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