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Moise Kean à Côme, affaire proche d’être conclue : échange de documents entre les clubs. Affaire à 40 millions d’euros

M. Kean
Mercato
Como
Fiorentina

Après de longues négociations, les deux clubs ont trouvé un accord : Fabregas tient l’attaquant qu’il cherchait.

Moise Kean à Côme, l’affaire touche à sa fin. Après de longues négociations, le club lombard et la Fiorentina ont trouvé un accord : l’attaquant né en 2000 quitte Florence dans le cadre d’un transfert définitif pour un montant proche de 40 millions d’euros entre part fixe et bonus (35+5). Fabregas obtient ainsi l’avant-centre qu’il voulait, Kean luttera avec Douvikas pour une place de titulaire.

  • CE QUI S’EST PASSÉ HIER

    Kean, depuis plusieurs jours déjà, ne se considérait plus comme un joueur de la Fiorentina. Selon Violanewsdimanche soir, il a refusé de débuter lors du match ensuite perdu 4-0 contre la Roma et hier matin, il a forcé la main en demandant son transfert, en arrivant en retard au Viola Park et en choisissant de ne pas s’entraîner avec le groupe. Une décision qui a mis la Fiorentina hors d’elle, le club l’ayant sanctionné d’une amende et reconvoqué pour une séance individuelle dans l’après-midi. Aujourd’hui, en revanche, l’ancien joueur de la Juventus et du Paris Saint-Germain s’est présenté à l’heure au centre sportif, pour s’entraîner avec ses coéquipiers.

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  • MORATA LIBÈRE LA PLACE

    Kean devrait rejoindre Côme entre ce soir et demain, pour passer sa visite médicale et signer. Il quitte la Fiorentina après deux saisons, 79 apparitions, 735 buts et 7 passes décisives. Il prendra numériquement la place d’Alvaro Morata, sur le départ et en négociation avec Leganes. Le club de Madrid, qui évolue en deuxième division espagnole, a demandé que Côme contribue de manière importante au paiement du salaire, actuellement de 5 millions d’euros nets.

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