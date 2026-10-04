Mohammed Al-Owais : le « Yassine Bounou » version saoudienne !

L'épopée d'Al-Owais lors de la séance de tirs au but a commencé par l'arrêt du troisième penalty, tiré par Jassem Jaber, offrant ainsi à la sélection saoudienne un avantage précieux, avant de revenir et de livrer l'un des moments les plus palpitants du match face à Khokhi Bouallam.

Al-Owais est parvenu à arrêter le penalty de Bouallam, mais l'arbitre a décidé de le faire retirer en raison du déplacement du gardien hors de sa ligne de but avant l'exécution du tir, offrant ainsi à Al-Owais une nouvelle occasion, ou peut-être un test plus difficile, car ce nouveau tir signifiait qu'il devait affronter de nouveau le même joueur, sous une pression encore plus grande.

Mais le gardien saoudien n'a pas été affecté par ce qui s'était passé, il a su garder sa concentration, puis il est revenu et a de nouveau arrêté le penalty de Bouallam lors du second tir, parachevant une soirée exceptionnelle et confirmant que son premier arrêt n'avait rien d'un simple coup de chance.