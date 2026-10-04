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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mohammed Al-Owais : le « Yassine Bounou » version saoudienne !

FEATURES
M. Al Owais
Arabie saoudite vs Qatar
Arabie saoudite
Qatar
Gulf Cup
Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Emirats Arabes Unis
Y. Bounou
Al Hilal
Arabie saoudite
Qatar
Émirats arabes unis
Maroc

Le poulpe saoudien brille dans le ciel du Golfe

La nuit du 3 octobre n'a pas été ordinaire pour Mohammed Al-Owais, le gardien de l'équipe d'Arabie saoudite, qui est passé du statut de simple gardien préservant sa cage à celui de véritable héros ayant mené l'Arabie saoudite jusqu'à la finale de la 27e Coupe du Golfe, après avoir tenu bon face au Qatar pendant 120 minutes, avant de voler la vedette lors de la séance de tirs au but d'une manière qui a rappelé le brio de Yassine Bounou dans ce genre de situations.

Al-Owais a préservé sa cage inviolée face à l'équipe du Qatar durant le temps réglementaire et les prolongations, permettant à l'équipe d'Arabie saoudite de maintenir le score vierge jusqu'à la fin du match, avant que la véritable confrontation ne débute depuis le point de penalty, et c'est précisément là que le gardien saoudien est apparu sous un visage totalement différent.

  • Deux penalties : Al Owais refuse de céder

    L'épopée d'Al-Owais lors de la séance de tirs au but a commencé par l'arrêt du troisième penalty, tiré par Jassem Jaber, offrant ainsi à la sélection saoudienne un avantage précieux, avant de revenir et de livrer l'un des moments les plus palpitants du match face à Khokhi Bouallam.

    Al-Owais est parvenu à arrêter le penalty de Bouallam, mais l'arbitre a décidé de le faire retirer en raison du déplacement du gardien hors de sa ligne de but avant l'exécution du tir, offrant ainsi à Al-Owais une nouvelle occasion, ou peut-être un test plus difficile, car ce nouveau tir signifiait qu'il devait affronter de nouveau le même joueur, sous une pression encore plus grande.

    Mais le gardien saoudien n'a pas été affecté par ce qui s'était passé, il a su garder sa concentration, puis il est revenu et a de nouveau arrêté le penalty de Bouallam lors du second tir, parachevant une soirée exceptionnelle et confirmant que son premier arrêt n'avait rien d'un simple coup de chance.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    « Bono » présent sur la photo

    La performance éclatante d'Al-Owais a conduit certains supporters saoudiens à le comparer à son coéquipier d'Al-Hilal, Yassine Bounou, d'autant que le gardien marocain s'est fait connaître par sa capacité à gérer les séances de tirs au but et à briller dans les confrontations qui exigent des nerfs solides et une réaction rapide.

    Et cette comparaison n'est pas venue de nulle part aux yeux des supporters, car Al-Owais et Bounou évoluent ensemble à Al-Hilal, ce qui rapproche le gardien saoudien de l'un des plus grands spécialistes de l'arrêt des tirs au but, un fait qui a ouvert la voie aux plaisanteries des supporters selon lesquelles Al-Owais aurait peut-être appris certains secrets de ces situations auprès de son coéquipier dans le vestiaire de l'équipe.

    Mais ce qu'a réalisé Al-Owais face au Qatar n'était pas une simple imitation de Bounou, mais plutôt la confirmation qu'il possède lui aussi la personnalité d'un gardien capable de se révéler lorsque la pression est à son plus haut niveau, ce qui a fait de son nom l'un des grands héros de la soirée de la qualification.

  • 390 minutes : les cages de l'Arabie saoudite restent inviolées

    Les statistiques donnent une valeur supplémentaire à la performance d'Al-Owais face au Qatar, après que le gardien saoudien a gardé sa cage inviolée tout au long des minutes qu'il a disputées durant le tournoi, atteignant ainsi 390 minutes complètes sans encaisser le moindre but.

    Après avoir réussi à protéger ses buts face au Qatar pendant 120 minutes, puis joué un rôle décisif lors de la séance de tirs au but, Al-Owais est devenu l'une des principales raisons de la qualification de la sélection saoudienne pour la finale, après avoir donné à ses coéquipiers la confiance de savoir qu'il y avait derrière eux un gardien capable de gérer les moments les plus difficiles.

    Et désormais, Al-Owais aborde la finale de la Coupe du Golfe 27 face aux Émirats arabes unis avec un grand élan, après être passé du statut de gardien ayant préservé sa cage inviolée à celui de héros de la séance de tirs au but. Lors d'une soirée où la qualification aurait pu se résumer à de simples chiffres, Al-Owais a décidé de laisser son empreinte et d'écrire l'une des histoires les plus palpitantes du tournoi.

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