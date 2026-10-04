Mohammed Al-Owais : le « Yassine Bounou » version saoudienne !

La nuit du 3 octobre n'a pas été ordinaire pour Mohammed Al-Owais, le gardien de l'équipe d'Arabie saoudite, qui est passé du statut de simple gardien préservant sa cage à celui de véritable héros ayant mené l'Arabie saoudite jusqu'à la finale de la 27e Coupe du Golfe, après avoir tenu bon face au Qatar pendant 120 minutes, avant de voler la vedette lors de la séance de tirs au but d'une manière qui a rappelé le brio de Yassine Bounou dans ce genre de situations.
Al-Owais a préservé sa cage inviolée face à l'équipe du Qatar durant le temps réglementaire et les prolongations, permettant à l'équipe d'Arabie saoudite de maintenir le score vierge jusqu'à la fin du match, avant que la véritable confrontation ne débute depuis le point de penalty, et c'est précisément là que le gardien saoudien est apparu sous un visage totalement différent.