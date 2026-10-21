Modèle d’article d’actualité

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Arsenal a été associé à Vini Jr et Barcola
Les champions de Premier League de l’Emirates Stadium cherchaient un attaquant capable d’évoluer sur le côté gauche lors du mercato estival. L’énergique attaquant grec Christos Tzolis a été recruté, tandis que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli sont partis.
Le club s’est également intéressé à des joueurs plus confirmés. À un moment donné, les rumeurs d’une possible arrivée du « Galactique » du Real Madrid Vinicius Junior dans le nord de Londres ont fait rêver. Le Brésilien, ancien prétendant au Ballon d’Or, a finalement signé un nouveau contrat au stade Santiago-Bernabéu.
Bradley Barcola figurait aussi parmi les pistes de recrutement d’Arsenal. International français et vainqueur de deux Ligues des champions consécutives avec le Paris Saint-Germain, il a vu sa valeur grimper au point que Liverpool a fini par débourser 123 millions de livres (165 millions de dollars) pour le joueur de 24 ans.
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Manchester City pourrait être relégué en Championship
Arteta et son équipe semblaient réticents à dépenser autant pour un seul joueur, alors qu’Eberechi Eze et Noni Madueke sont capables d’évoluer sur les ailes et d’apporter davantage de créativité.
Si la bonne option se présentait, toutefois, Arsenal passerait probablement à l’action. Le club suivra de près la situation à Manchester. Alors que Manchester City fait l’objet de 114 chefs d’accusation, il a été suggéré qu’un retrait de points catastrophique était envisageable.
Si l’équipe d’Enzo Maresca venait à quitter l’élite, un exode massif de joueurs talentueux est attendu. Semenyo, ancien joueur rapide de Bournemouth, et l’ailier déroutant Doku, qui a franchi un cap en Premier League au cours des deux dernières saisons, pourraient en faire partie.
Arsenal serait-il intéressé par Doku et Semenyo ?
L’international belge semble taillé sur mesure pour Arsenal et ses besoins offensifs, mais Grimandi n’en est pas si sûr. Double champion de Premier League, il s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino et a confié à GOAL, interrogé sur d’éventuelles approches pour des ailiers dont Manchester City pourrait devoir se séparer : « Pour être honnête, je ne suis pas convaincu. »
« Pour jouer comme Arsenal veut jouer, je ne sais pas. J’ai regardé les matches de Manchester City et Doku possède des qualités fantastiques et de la vitesse, mais Semenyo, je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas qu’ils apporteront quelque chose de spécial. »
« [Khvicha] Kvaratskhelia, bien sûr, apportera quelque chose de spécial à Arsenal. Je ne suis pas convaincu, mais je pense que nous avons aussi de jeunes talents de qualité à Arsenal. C’est peut-être l’occasion pour eux de montrer ce dont ils sont capables. »
« C’est mon point de vue pour l’instant. Je ne vois pas Arsenal dépenser de l’argent, mais peut-être que Doku ou Semenyo seront libres. »
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Arsenal se concentre sur le présent et sur son duel avec le Bayern
D’autres, comme l’ancien international anglais Gabriel Agbonlahor, ont affirmé que Doku serait « parfait » pour Arsenal. Paul Scholes a lui aussi prédit que le Belge rejoindrait l’Emirates si Manchester City était relégué en Championship.
Reste à savoir si Arteta partage cet avis et s’il est prêt à satisfaire les exigences d’un rival lui aussi en quête de trophées. Le club devrait chercher à renforcer encore son flanc gauche en 2027.
Pour l’heure, Arsenal se concentre pleinement sur le présent. Le club doit disputer un duel européen épique face à Harry Kane et au Bayern Munich mercredi, avant de recevoir Everton en championnat samedi.
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