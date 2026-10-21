Modèle d’article d’actualité

Les champions de Premier League de l’Emirates Stadium cherchaient un attaquant capable d’évoluer sur le côté gauche lors du mercato estival. L’énergique attaquant grec Christos Tzolis a été recruté, tandis que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli sont partis.

Le club s’est également intéressé à des joueurs plus confirmés. À un moment donné, les rumeurs d’une possible arrivée du « Galactique » du Real Madrid Vinicius Junior dans le nord de Londres ont fait rêver. Le Brésilien, ancien prétendant au Ballon d’Or, a finalement signé un nouveau contrat au stade Santiago-Bernabéu.

Bradley Barcola figurait aussi parmi les pistes de recrutement d’Arsenal. International français et vainqueur de deux Ligues des champions consécutives avec le Paris Saint-Germain, il a vu sa valeur grimper au point que Liverpool a fini par débourser 123 millions de livres (165 millions de dollars) pour le joueur de 24 ans.