Mitre dévoile le ballon de match Ultimax Pro pour le Community Shield 2026 entre Arsenal et Manchester City

L’Ultimax Pro présente des motifs fluides qui rayonnent depuis chaque panneau, capturant l’atmosphère créée lorsque des milliers de supporters ne forment plus qu’une seule voix. Les couleurs qui se chevauchent se fondent en de nouvelles nuances, tandis que les finitions argentées haut de gamme sur les emblématiques chevrons Delta rappellent le trophée du Community Shield lui-même.

Alex Roberts, responsable de la marque chez Mitre, a déclaré : « Le FA Community Shield a toujours été un rendez-vous unique dans le calendrier du football. Il a toujours marqué le moment où le football est bel et bien de retour, et nous voulions créer un ballon de match digne de ce moment.

« Chaque ballon officiel de match que nous créons doit refléter l’histoire du match. Pour le Community Shield, cela signifiait célébrer l’énergie, l’enthousiasme et l’unité qui en font une occasion si particulière. Dans cette optique, nous avons conçu un ballon haut de gamme accrocheur, qui mérite vraiment d’occuper le devant de la scène. J’ai comme un petit pressentiment que ce ballon va être très demandé. Personnellement, c’est l’un de mes designs préférés jusqu’à présent ! »