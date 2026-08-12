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Mitre dévoile le ballon de match Ultimax Pro pour le Community Shield 2026 entre Arsenal et Manchester City
Mitre dévoile le ballon du Community Shield
Mitre a dévoilé le nouveau ballon de match Ultimax Pro pour le Community Shield 2026. Ce traditionnel lever de rideau verra City, vainqueur de la FA Cup, affronter Arsenal, champion de Premier League. La rencontre aura lieu le dimanche 16 août au Principality Stadium de Cardiff. Wembley n’étant pas disponible, ce match de gala sera disputé hors d’Angleterre pour la première fois depuis 2006.
En tant que partenaire officiel du ballon de la FA, Mitre a conçu ce ballon pour célébrer l’attente et l’unité autour de la nouvelle saison. Le design présente des graphismes d’ondes sonores et des couleurs vives symbolisant le rassemblement des supporters.
- Getty Images Sport
Ondes sonores et argent célèbrent le retour du football
L’Ultimax Pro présente des motifs fluides qui rayonnent depuis chaque panneau, capturant l’atmosphère créée lorsque des milliers de supporters ne forment plus qu’une seule voix. Les couleurs qui se chevauchent se fondent en de nouvelles nuances, tandis que les finitions argentées haut de gamme sur les emblématiques chevrons Delta rappellent le trophée du Community Shield lui-même.
Alex Roberts, responsable de la marque chez Mitre, a déclaré : « Le FA Community Shield a toujours été un rendez-vous unique dans le calendrier du football. Il a toujours marqué le moment où le football est bel et bien de retour, et nous voulions créer un ballon de match digne de ce moment.
« Chaque ballon officiel de match que nous créons doit refléter l’histoire du match. Pour le Community Shield, cela signifiait célébrer l’énergie, l’enthousiasme et l’unité qui en font une occasion si particulière. Dans cette optique, nous avons conçu un ballon haut de gamme accrocheur, qui mérite vraiment d’occuper le devant de la scène. J’ai comme un petit pressentiment que ce ballon va être très demandé. Personnellement, c’est l’un de mes designs préférés jusqu’à présent ! »
Une technologie de vol de pointe rencontre des souvenirs historiques
Au-delà de son esthétique saisissante, le ballon intègre la technologie de performance de pointe de Mitre. Les rainures en relief Hyperflow offrent une meilleure stabilité en vol et une traînée réduite, tandis qu’une couche intermédiaire Hyperfoam assure un toucher réactif et un contrôle rapproché.
« Mitre a une nouvelle fois fait un travail fantastique en créant un ballon qui reflète l’importance du Community Shield de la FA. Nous avons hâte de le voir occuper le devant de la scène à Cardiff lors de l’un des premiers grands rendez-vous de la saison de football », a expliqué Sarah Kendall, Head of Partnerships à la FA.
Pour marquer le retour de l’affiche au-delà des frontières de l’Angleterre après 20 ans, Mitre offrira des ballons de match à Peter Crouch, John Arne Riise et Andriy Shevchenko. Le trio avait marqué lorsque le match s’était tenu pour la dernière fois hors d’Angleterre en 2006.
- Getty Images Sport
Arsenal et Manchester City se disputent l’affiche de Cardiff
Crystal Palace est l’actuel détenteur du trophée après avoir battu Liverpool aux tirs au but lors de l’édition de l’an dernier. Désormais, le champion de Premier League Arsenal et le vainqueur de la FA Cup Manchester City vont s’affronter au pays de Galles pour lancer la nouvelle saison. Les deux équipes auront à cœur de remporter le premier trophée national mis en jeu.
Avec le nouveau ballon Ultimax Pro prêt à entrer en action, les supporters peuvent s’attendre à une rencontre passionnante au Principality Stadium, le dimanche 16 août, alors que le football anglais fait officiellement son retour.
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