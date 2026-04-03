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Mircea Lucescu a été victime d'une crise cardiaque au lendemain de sa démission du poste de sélectionneur de la Roumanie
Crise de santé pour une icône du coaching
La santé de ce sélectionneur chevronné s'est rapidement détériorée après qu'il s'est effondré dimanche dernier alors qu'il préparait un match amical contre la Slovaquie. À son admission dans un hôpital de Bucarest, les spécialistes lui ont diagnostiqué une arythmie cardiaque grave, qui a nécessité la pose chirurgicale d'un stimulateur cardiaque mardi. Bien que Lucescu ait officiellement démissionné de ses fonctions jeudi, il a subi un grave accident cardiaque le Vendredi saint alors qu'il se préparait à sortir de l'hôpital.
- AFP
L'hôpital confirme un incident grave
Le personnel médical de l'hôpital universitaire de Bucarest a publié un communiqué d'urgence concernant l'état de santé de l'homme de 80 ans à la suite de complications soudaines. L'établissement a confirmé que les protocoles d'urgence avaient été immédiatement mis en œuvre pour stabiliser l'ancien entraîneur de l'Inter et du Shakhtar Donetsk.
Selon un communiqué publié par le journal Libertatea, les représentants de l'hôpital ont apporté des précisions sur son état clinique actuel : « Ce matin, le patient a été victime d'une crise cardiaque aiguë. Il a été transporté aux urgences et a immédiatement bénéficié des soins médicaux et thérapeutiques nécessaires. Son état est actuellement stable et il est étroitement surveillé par des spécialistes. »
La fin d'une époque historique
Le deuxième mandat de Lucescu à la tête de la sélection nationale s'est officiellement achevé le 31 mars, mettant fin à une période où il s'était donné pour objectif de redynamiser les Tricolorii depuis son retour en 2024. Son héritage dans le football roumain reste sans égal, lui qui a notamment mené la nation à sa toute première participation au Championnat d'Europe en 1984, lors de son premier mandat de cinq ans. Au-delà de ses fonctions internationales, sa carrière légendaire au sein des clubs d'élite européens a fait de lui une figure incontournable du football continental, laissant la Fédération gérer une transition difficile en pleine crise sanitaire.
- AFP
Recherche du successeur de Lucescu
La Fédération roumaine de football doit désormais accélérer sa recherche d'un nouvel entraîneur principal, tandis que le monde du football attend des nouvelles concernant le rétablissement de Lucescu. L'ancien milieu de terrain de classe mondiale Gheorghe Hagi et l'ancien sélectionneur Edward Iordanescu apparaissent comme les principaux candidats pour diriger l'équipe nationale lors de son prochain cycle.