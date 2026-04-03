Mircea Lucescu a été victime d'une crise cardiaque au lendemain de sa démission du poste de sélectionneur de la Roumanie

Le personnel médical de l'hôpital universitaire de Bucarest a publié un communiqué d'urgence concernant l'état de santé de l'homme de 80 ans à la suite de complications soudaines. L'établissement a confirmé que les protocoles d'urgence avaient été immédiatement mis en œuvre pour stabiliser l'ancien entraîneur de l'Inter et du Shakhtar Donetsk.

Selon un communiqué publié par le journal Libertatea, les représentants de l'hôpital ont apporté des précisions sur son état clinique actuel : « Ce matin, le patient a été victime d'une crise cardiaque aiguë. Il a été transporté aux urgences et a immédiatement bénéficié des soins médicaux et thérapeutiques nécessaires. Son état est actuellement stable et il est étroitement surveillé par des spécialistes. »







