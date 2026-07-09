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Gianluca Minchiotti

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Milieu de terrain de la Juventus : Brahim Diaz, la cible prioritaire de Spalletti, sans oublier Kessié, Brozović et Matić

Juventus FC
Mercato
B. Diaz
Franck Kessié

Des travaux sont en cours pour renforcer le milieu de terrain et le milieu offensif, mais, auparavant, Carnevali et Massara doivent régler de nombreuses sorties.

Après avoir de nouveau remanié sa direction avec Giovanni Carnevali comme directeur général et Frédéric Massara à la tête du secteur sportif, la Juventus doit désormais reconstruire son milieu de terrain, véritable cœur de l’équipe. Ces derniers jours, le mercato bianconero s’est concentré sur le poste de gardien (Dibu Martinez ou Vicario), la défense (Lucumì ou Solet) et l’attaque (les feuilletons Vlahovic et Kolo Muani), mais il est évident que le milieu de terrain est l’un des secteurs que la Vieille Dame doit absolument renforcer.


Les dossiers à traiter pour Carnevali et Massara s’accumulent : quel avenir pour Douglas Luiz et Arthur ? Koopmeiners trouvera-t-il preneur ? Thuram est-il transférable ? Existe-t-il des solutions de prêt convaincantes pour Adzic et Miretti ? Quel que soit le dénouement de ces dossiers, seules deux certitudes émergent : Manuel Locatelli et Weston McKennie. Dans ce contexte, la Juventus doit recruter trois profils : un milieu défensif solide, un meneur de jeu – jeune ou expérimenté – capable de remplacer Locatelli ou de jouer à ses côtés, et surtout un milieu offensif, ce joueur capable d’évoluer dans les petits espaces, entre les lignes, tant recherché par Luciano Spalletti.


  • Milieu de terrain et meneur de jeu

    Pour le premier profil, le nom de Leon Goretzka, joueur libre né en 1995 dont le contrat avec le Bayern Munich est arrivé à échéance, est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours. Le milieu allemand séduit par sa fiabilité, mais son salaire demandé (8 millions d’euros par saison) refroidit les ardeurs. Au poste de milieu défensif, la piste menant au très onéreux Morten Hjulmand ayantété abandonnée depuis longtemps – le Danois est passé du Sporting Lisbonne à l’Atlético de Madrid pour 40 millions d’euros plus 5 de bonus –, la Juventus se tourne une nouvelle fois vers Franck Kessié, désireux de revenir en Italie après son expérience saoudienne et qui se propose aux Bianconeri. Pour l’Ivoirien, la Juve bénéficie désormais aussi de l’aval de Massara, qui l’a déjà eu à Milan. Autre profil expérimenté, bien connu de Carnevali : Nemanja Matic (né en 1988), dont le contrat avec Sassuolo expire dans un an. Même en sortie de banc, le Serbe apporterait la structure et la qualité manquantes au milieu de terrain bianconero. Enfin, parmi les anciens de la Serie A, Marcelo Brozovic, Croate né en 1992 et ex-Interiste, est lui aussi libre après son passage à Al-Nassr.


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  • LE MILIEU OFFENSIF

    Enfin, le poste de meneur de jeu, le plus délicat et celui qui manque le plus à la Juventus, constitue une véritable obsession tactique pour Spalletti. L’un des objectifs reste Brahim Díaz, qui dispute ce soir avec le Maroc les quarts de finale de la Coupe du monde contre la France. Pour ce joueur né en 1999, le même raisonnement que celui de Massara concernant Kessié s’applique : la piste reste complexe, aussi bien en raison du coût (le Real Madrid réclame pas moins de 40 millions) que de la volonté du joueur (qui ne quitterait le Bernabéu que s’il était écarté du projet par José Mourinho).


    Par ailleurs, un autre milieu de terrain suivi par la Juventus, le Français Arthur Atta, s’est officiellement engagé aujourd’hui avec la Fiorentina en provenance de l’Udinese.


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