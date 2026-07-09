Milieu de terrain de la Juventus : Brahim Diaz, la cible prioritaire de Spalletti, sans oublier Kessié, Brozović et Matić

Après avoir de nouveau remanié sa direction avec Giovanni Carnevali comme directeur général et Frédéric Massara à la tête du secteur sportif, la Juventus doit désormais reconstruire son milieu de terrain, véritable cœur de l’équipe. Ces derniers jours, le mercato bianconero s’est concentré sur le poste de gardien (Dibu Martinez ou Vicario), la défense (Lucumì ou Solet) et l’attaque (les feuilletons Vlahovic et Kolo Muani), mais il est évident que le milieu de terrain est l’un des secteurs que la Vieille Dame doit absolument renforcer.





Les dossiers à traiter pour Carnevali et Massara s’accumulent : quel avenir pour Douglas Luiz et Arthur ? Koopmeiners trouvera-t-il preneur ? Thuram est-il transférable ? Existe-t-il des solutions de prêt convaincantes pour Adzic et Miretti ? Quel que soit le dénouement de ces dossiers, seules deux certitudes émergent : Manuel Locatelli et Weston McKennie. Dans ce contexte, la Juventus doit recruter trois profils : un milieu défensif solide, un meneur de jeu – jeune ou expérimenté – capable de remplacer Locatelli ou de jouer à ses côtés, et surtout un milieu offensif, ce joueur capable d’évoluer dans les petits espaces, entre les lignes, tant recherché par Luciano Spalletti.



