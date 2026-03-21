Milan : voici comment Leao sera géré en vue des deux matchs amicaux du Portugal

Celui qui n'est absolument pas d'accord avec l'idée d'envoyer Leao en sélection portugaise, c'est justement Max Allegri, qui s'est exprimé ainsi à la télévision : « Nous avons discuté avec Rafa et nous avons préféré qu'il ne joue pas aujourd'hui afin qu'il dispose de 20 jours pour récupérer », a déclaré Allegri. « La sélection nationale ? Il n'est absolument pas en mesure de jouer, il a besoin de suivre un programme spécifique pour retrouver toute sa forme. »





Une idée qu'il a ensuite réaffirmée avec encore plus de fermeté lors de la conférence de presse d'après-match : « Je pense qu'il sera écarté de la sélection, je pense qu'ils l'ont déjà écarté. Il a besoin de se reposer. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. »