Des sourires chez les Rossoneri après la victoire 3-2 du Milan contre Turin. Allegri a vu son équipe relever immédiatement la tête après la lourde défaite contre la Lazio, tandis que Leao, dans les tribunes, affichait le sourire à l'issue d'une semaine difficile à tous points de vue. Rafa a réglé son différend avec son ami Pulisic par une poignée de main, mais il a dû abandonner lors de l'entraînement de mise au point en raison d'une récidive du problème à l'adducteur qui le tourmente depuis le début de la saison. Ce qui l'a rendu heureux à la fin du match, immortalisé par les caméras, ce sont aussi ses coéquipiers, avec Fofana en tête : la célébration de surfeur du Français était justement dédiée à son ami portant le numéro 10 dans les tribunes. La réponse sur les réseaux sociaux, accompagnée de remerciements, ne s'est certainement pas fait attendre.
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Milan : voici comment Leao sera géré en vue des deux matchs amicaux du Portugal
LEAO EST BLESSÉ MAIS CONVOQUÉ
Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, mise sur Rafael Leão en vue de la Coupe du monde et souhaiterait le tester lors des matchs de préparation à la plus grande compétition mondiale. Le numéro 10 rossonero a été inscrit hier sur la liste des joueurs convoqués pour le double affrontement contre le Mexique le 29 mars et contre les États-Unis le 1er avril. La liste des convoqués est toutefois arrivée avant l'entraînement de mise au point du Milan, au cours duquel le staff médical rossonero a constaté le problème physique de l'ancien joueur de Lille.
ALLEGRI N'EST PAS D'ACCORD
Celui qui n'est absolument pas d'accord avec l'idée d'envoyer Leao en sélection portugaise, c'est justement Max Allegri, qui s'est exprimé ainsi à la télévision : « Nous avons discuté avec Rafa et nous avons préféré qu'il ne joue pas aujourd'hui afin qu'il dispose de 20 jours pour récupérer », a déclaré Allegri. « La sélection nationale ? Il n'est absolument pas en mesure de jouer, il a besoin de suivre un programme spécifique pour retrouver toute sa forme. »
Une idée qu'il a ensuite réaffirmée avec encore plus de fermeté lors de la conférence de presse d'après-match : « Je pense qu'il sera écarté de la sélection, je pense qu'ils l'ont déjà écarté. Il a besoin de se reposer. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. »
QU'EST-CE QUI SE DÉGAGE DE L'ÉQUIPE NATIONALE PORTUGAISE ?
Selon les rumeurs qui circulent ces dernières heures, la Fédération portugaise de football précise qu'aucune décision n'a encore été prise concernant Leao. C'est lundi, une fois la journée de championnat terminée pour toutes les équipes, que l'annonce définitive devrait être faite. Le Milan est certain que Leao restera à Milanello pour se remettre de son problème pendant la trêve internationale, mais il n'est pas exclu qu'il rejoigne tout de même ses coéquipiers afin d'être examiné par le staff médical portugais.