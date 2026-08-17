Rafa Leao continue d’être au centre du mercato. L’attaquant portugais ne figure pas sur la liste des départs de Ruben Amorim, contrairement à ses partenaires de secteur Nkunku et Gimenez, mais son avenir à l’AC Milan reste incertain. Comme l’a indiqué Sky Sport au cours de cette semaine, l’ancien du LOSC rencontrera en personne Gerry Cardinale pour en savoir plus. Un face-à-face précisément demandé par le numéro un du fonds RedBird Capitals, qui contrôle l’AC Milan, pour tenter de mettre un point final à l’affaire liée aux déclarations passées, mais surtout au présent et à l’avenir.
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Milan : un club italien pense à Rafael Leao. Galatasaray ne lâche rien : le point
Leao plaît en Italie
Leao, qui a manqué le match en Pologne contre Manchester United en raison d’une fatigue musculaire, reste sur le départ, mais le Milan n’a absolument aucune intention de le brader. En clair, il ne partira qu’à certaines conditions. Le montant pour acheter ses droits, par rapport au début de l’été, a baissé, passant de 55-60 millions à 45 millions, mais pour le moment, il n’y a aucune offre sur la table. Selon Mattia Moretto, le Portugais a eu des approches de la part d’un club italien (les rumeurs sur la Fiorentina ont été démenties), mais pour l’instant, l’attaquant ferme la porte à un transfert en Serie A. Et pas seulement pour une question de coûts.
Galatasaray reste dans la course
L’hypothèse Galatasaray reste d’actualité pour Leao. Après le non de Gabriel Martinelli, qui quittera Arsenal mais ne veut pas rejoindre la Turquie, le numéro 10 de l’AC Milan est redevenu une priorité, malgré l’arrivée du meneur de jeu Aleksej Batrakov en provenance du Lokomotiv Moscou pour 25 millions. Le club champion de Super Lig ne veut toutefois pas aller au-delà de sa dernière offre de 35 millions, plus des bonus, convaincu qu’à l’approche de la fin du mercato, l’AC Milan devra revoir ses exigences à la baisse. Le mercato estival en Turquie se termine le 4 septembre, et un contrat de cinq ans à 10-12 millions d’euros nets par saison est prêt pour Leao.
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