Milan : un club italien pense à Rafael Leao. Galatasaray ne lâche rien : le point

Leao, qui a manqué le match en Pologne contre Manchester United en raison d’une fatigue musculaire, reste sur le départ, mais le Milan n’a absolument aucune intention de le brader. En clair, il ne partira qu’à certaines conditions. Le montant pour acheter ses droits, par rapport au début de l’été, a baissé, passant de 55-60 millions à 45 millions, mais pour le moment, il n’y a aucune offre sur la table. Selon Mattia Moretto, le Portugais a eu des approches de la part d’un club italien (les rumeurs sur la Fiorentina ont été démenties), mais pour l’instant, l’attaquant ferme la porte à un transfert en Serie A. Et pas seulement pour une question de coûts.