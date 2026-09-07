L’AC Milan, comme cela est souvent souligné, reste un chantier ouvert en constante évolution. Amorim a assurément été bon dans la gestion des matches et dans ses choix au moment des changements. Le discours est différent en ce qui concerne la gestion de l’effectif, car plusieurs joueurs en sont encore à zéro minute jouée en championnat.
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Milan : toujours zéro minute pour Camarda et Comotto, la jeunesse se heurte à la nécessité de prendre des points
Zéro minute pour Camarda et Comotto
Pulisic est assurément le cas le plus éclatant : Captain America n’est jamais entré en jeu face au Torino, à Venise et à la Juventus. L’évaluation concernant l’ancien de Chelsea, d’après ce qu’a déclaré Amorim après le match à l’Allianz Stadium, est uniquement physique, au point que, dès qu’il aura amélioré sa condition, il devrait débuter contre la Lazio. Deux autres situations sont également nettes, celles de Comotto et Camarda : le premier n’a pas encore fait ses débuts en Serie A tandis que le second attend une chance.
QUAND LEUR OCCASION PEUT ARRIVER
Calendrier en main, le bon match pour lancer les deux jeunes talents de l’AC Milan dans le grand bain semble être celui du dimanche 20 septembre, quand le Lecce de l’entraîneur Di Francesco se présentera à San Siro. Pour Comotto, il faut tenir compte du fait qu’il a devant lui à la fois Modric et Jashari dans la hiérarchie, tandis que Camarda n’a que Goncalo Ramos devant lui.
L’AC Milan, d’après ce qu’ont déclaré aussi bien Amorim que Cardinale, a choisi de conserver dans son effectif les deux joyaux de son centre de formation, malgré les nombreuses demandes reçues pour un départ temporaire, convaincu qu’ils auront leur espace pour briller. Et maintenant, au Diable de trouver comment et quand.
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