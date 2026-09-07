Milan : toujours zéro minute pour Camarda et Comotto, la jeunesse se heurte à la nécessité de prendre des points

Calendrier en main, le bon match pour lancer les deux jeunes talents de l’AC Milan dans le grand bain semble être celui du dimanche 20 septembre, quand le Lecce de l’entraîneur Di Francesco se présentera à San Siro. Pour Comotto, il faut tenir compte du fait qu’il a devant lui à la fois Modric et Jashari dans la hiérarchie, tandis que Camarda n’a que Goncalo Ramos devant lui.





L’AC Milan, d’après ce qu’ont déclaré aussi bien Amorim que Cardinale, a choisi de conserver dans son effectif les deux joyaux de son centre de formation, malgré les nombreuses demandes reçues pour un départ temporaire, convaincu qu’ils auront leur espace pour briller. Et maintenant, au Diable de trouver comment et quand.