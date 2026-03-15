« Nous avons encaissé plus de contre-attaques en première mi-temps que pendant tout le championnat. » C'est par cette phrase, prononcée sur DAZN après le match, qu'Allegri dresse un portrait sans concession de la défaite méritée du Milan face à la Lazio. Une défaite qui résulte d’une première mi-temps où les Rossoneri ont manqué de substance et de cet équilibre que seul Rabiot parvient à apporter à cette équipe. Zaccagni et Isaksen, aidés par le travail de Dele Bashiru et Taylor, ont mis en pièces une ligne défensive qui a souffert sans le filtre des milieux de terrain, à l’exception de Modric.Le Milan est une équipe complètement différente quand Adrien est sur le terrain. Les chiffres de la saison l’expliquent de manière claire et précise : avec le Français titulaire, le Diavolo a affiché une moyenne de 2,35 points par match, montrant ainsi qu’il est un véritable prétendant au Scudetto. En effet, l'écart s'est creusé malgré le faux pas de l'Inter à domicile face à l'Atalanta. Sans Rabiot, en revanche, la moyenne chute brutalement à 1,62 point par match, une baisse significative qui démontre à quel point l'ancien joueur de la Juventus a été déterminant pour l'équipe.
Traduit par
Milan, sans Rabiot, c'est la catastrophe : Allegri n'a pas trouvé de solution pour pallier l'absence du Français et a perdu Leao et Pulisic
IL MANQUE UNE ALTERNATIVE TACTIQUEL'absence de Rabiot a contraint Massimiliano Allegri à longuement réfléchir à qui aligner à sa place contre la Lazio. Au départ, Samuele Ricci semblait favori, mais il s'est ensuite tourné vers Jashari, qui s'est révélé hors sujet, ni chair ni poisson. Et c'est justement l'absence d'un plan B lorsque l'ancien joueur de Marseille ne peut pas être sur le terrain qui constitue l'un des problèmes les plus importants que le club et l'entraîneur doivent résoudre, notamment en vue de la saison prochaine. Ricci a des caractéristiques différentes de celles de Rabiot et doit s'améliorer tant sur le plan technique que sur le plan de la personnalité, tandis que Jashari est un casse-tête tactique. Et peut-être aussi technique. Rabiot a manqué huit matchs avant celui contre la Lazio : deux avant son arrivée (Cremonese et Lecce), quatre pour blessure (Fiorentina, Pise, Atalanta et Parme) et un pour suspension (Côme). Lors de ces rencontres, le Milan n’a obtenu que quatre nuls et une défaite contre la Cremonese, confirmant à quel point sa présence est décisive pour viser le Scudetto.
Lorsque Rabiot est entré sur le terrain, le Milan a remporté 14 matchs sur 20, ne concédant qu'une seule défaite (à domicile contre Parme). De plus, le milieu de terrain français a marqué quatre buts à l'extérieur, dont le doublé décisif contre Côme, et a délivré quatre passes décisives, s'imposant comme un élément clé du jeu offensif des Rossoneri.
DEUX PROBLÈMES À RÉSOUDRE : PULISIC ET LEAO
Au cours d'une saison irréprochable en termes de comportement et de réactivité du groupe, une première fissure est apparue lors de la soirée à l'Olimpico : Leao, visiblement frustré par le résultat, a très mal pris son remplacement et a commencé à discuter vivement avec Allegri. Mais au-delà de la nervosité, les invectives du Portugais traduisaient une demande précise : rester sur le terrain pour retrouver son ancien poste, compte tenu du passage à un système à trois attaquants. Considéré comme une sorte de libération par rapport au poste d'avant-centre qu'Allegri lui a confié immédiatement après la blessure de Gimenez. Un signal clair à approfondir entre le présent et l'avenir, car s'il est vrai que le numéro 10 rossonero affiche un bon total de buts en championnat (9, ndlr), il est tout aussi vrai qu'il ne se sent pas à l'aise dans ce rôle et qu'il souhaiterait autre chose.
Le revers de la médaille, c'est un Pulisic de plus en plus décevant et en difficulté. Et là aussi, derrière cette disette de buts, outre les problèmes physiques, se cachent également des difficultés tactiques : l'ancien joueur de Chelsea a besoin d'évoluer autour d'un pivot offensif plus proche de Fullkrug que de Leao. En résumé, aujourd'hui, Rabiot, et son absence, a plus d'impact sur les deux autres leaders techniques de l'équipe.