Milan, sans Rabiot, c'est la catastrophe : Allegri n'a pas trouvé de solution pour pallier l'absence du Français et a perdu Leao et Pulisic

« Nous avons encaissé plus de contre-attaques en première mi-temps que pendant tout le championnat. » C'est par cette phrase, prononcée sur DAZN après le match, qu'Allegri dresse un portrait sans concession de la défaite méritée du Milan face à la Lazio. Une défaite qui résulte d’une première mi-temps où les Rossoneri ont manqué de substance et de cet équilibre que seul Rabiot parvient à apporter à cette équipe. Zaccagni et Isaksen, aidés par le travail de Dele Bashiru et Taylor, ont mis en pièces une ligne défensive qui a souffert sans le filtre des milieux de terrain, à l’exception de Modric.

Le Milan est une équipe complètement différente quandest sur le terrain. Les chiffres de la saison l’expliquent de manière claire et précise : avec le Français titulaire, le Diavolo a affiché une moyenne de, montrant ainsi qu’il est un véritable prétendant au Scudetto. En effet, l'écart s'est creusé malgré le faux pas de l'Inter à domicile face à l'Atalanta. Sans Rabiot, en revanche, la moyenne chute brutalement à, une baisse significative qui démontre à quel point l'ancien joueur de la Juventus a été déterminant pour l'équipe.