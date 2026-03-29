Milan : Rashford revient sur le devant de la scène ; des confirmations en provenance d'Espagne et d'Angleterre, et des rumeurs sur son avenir

Nos confrères de Mundo Deportivo soulignent que l'entourage de Rashford et le FC Barcelone se sont déjà mis d'accord sur les conditions contractuelles éventuelles de son futur contrat, au cas où les Catalans décideraient d'activer l'option et de racheter le joueur anglais.

Toutefois, la décision finale ne sera prise qu'à la fin de la saison et uniquement si les Blaugranas parviennent à se conformer aux critères stricts du Fair-play financier.