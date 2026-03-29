L'avenir de Marcus Rashford reste incertain. L'ailier anglais devra tout donner lors de cette fin de saison pour se mettre en valeur et obtenir la confirmation de Barcelone : en ce sens, la blessure de Raphinha (qui devra rester sur la touche pendant les cinq prochaines semaines en raison d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, comme le confirment des sources proches du club blaugrana à Mundo Deportivo) peut offrir une occasion unique à l'ancien joueurde Manchester United de convaincre définitivement le club catalan d'exercer son option d'achat (d'un montant de 30 millions d'euros) auprès des Red Devils.
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Milan : Rashford revient sur le devant de la scène ; des confirmations en provenance d'Espagne et d'Angleterre, et des rumeurs sur son avenir
LE BARCELONE VA-T-IL LE RACHETER ?
Nos confrères de Mundo Deportivo soulignent que l'entourage de Rashford et le FC Barcelone se sont déjà mis d'accord sur les conditions contractuelles éventuelles de son futur contrat, au cas où les Catalans décideraient d'activer l'option et de racheter le joueur anglais.
Toutefois, la décision finale ne sera prise qu'à la fin de la saison et uniquement si les Blaugranas parviennent à se conformer aux critères stricts du Fair-play financier.
MILAN ET LE PSG SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS
Mais si ce n'était pas le cas ?
Même si l'on sait que le joueur souhaite rester en Catalogne et continuer à jouer pour le club de La Liga, si la décision finale de racheter Rashford n'était pas prise, au moins deux très grands clubs seraient prêts à se lancer dans la course pour tenter de le recruter.
Comme le rapporte CaughtOffside, il s'agit du Milan AC et du Paris Saint-Germain, qui suivent de près la situation autour de Rashford. Par le passé déjà, tant les Rossoneri que les Parisiens s'étaient intéressés au joueur et pourraient bien se positionner à nouveau cet été si l'ailier britannique faisait son retour à Manchester United en Premier League.