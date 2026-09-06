Lors des deux premières journées de championnat, contre le Torino et Venise, il était resté sur le banc à regarder ses coéquipiers l’emporter. Diego Moreira a été titularisé à la surprise générale par Ruben Amorim à la place d’un excellent Samuel Chukwueze pour un match de débuts forcément compliqué sur le terrain d’une Juventus qui arrivait à ce rendez-vous avec le vent en poupe après les 6 points pris lors de ses deux premières sorties.
Traduit par
Milan, première titularisation pour Moreira : l’ancien de Strasbourg déçoit, mais il a plusieurs circonstances atténuantes
REPORTÉ
Sur le plan physique Moreira a montré qu’il était en bonne condition, courant beaucoup, avec comme sans ballon. En revanche, ses choix et son entente avec ses coéquipiers sont à revoir : beaucoup d’erreurs de dosage et trop peu de courage dans la recherche du un-contre-un, qui reste la meilleure caractéristique de son répertoire.
LES NOTES
Moreira 5 : les circonstances atténuantes ne manquent certainement pas, car on parle d’un joueur très jeune, arrivé en Italie il y a une vingtaine de jours, et qui disputait ses débuts sous le maillot de l’AC Milan. Mais sa prestation manque pratiquement de tout : personnalité, un contre un et centres. Insuffisant.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles