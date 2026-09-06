Lors des deux premières journées de championnat, contre le Torino et Venise, il était resté sur le banc à regarder ses coéquipiers l’emporter. Diego Moreira a été titularisé à la surprise générale par Ruben Amorim à la place d’un excellent Samuel Chukwueze pour un match de débuts forcément compliqué sur le terrain d’une Juventus qui arrivait à ce rendez-vous avec le vent en poupe après les 6 points pris lors de ses deux premières sorties.