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Milan, première titularisation pour Moreira : l’ancien de Strasbourg déçoit, mais il a plusieurs circonstances atténuantes

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Milan, Amorim surprend en titularisant Moreira d’entrée : voici comment s’est passé les débuts de l’international belge

Lors des deux premières journées de championnat, contre le Torino et Venise, il était resté sur le banc à regarder ses coéquipiers l’emporter. Diego Moreira a été titularisé à la surprise générale par Ruben Amorim à la place d’un excellent Samuel Chukwueze pour un match de débuts forcément compliqué sur le terrain d’une Juventus qui arrivait à ce rendez-vous avec le vent en poupe après les 6 points pris lors de ses deux premières sorties.

  • REPORTÉ

    Sur le plan physique Moreira a montré qu’il était en bonne condition, courant beaucoup, avec comme sans ballon. En revanche, ses choix et son entente avec ses coéquipiers sont à revoir : beaucoup d’erreurs de dosage et trop peu de courage dans la recherche du un-contre-un, qui reste la meilleure caractéristique de son répertoire.

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  • LES NOTES

    Moreira 5 : les circonstances atténuantes ne manquent certainement pas, car on parle d’un joueur très jeune, arrivé en Italie il y a une vingtaine de jours, et qui disputait ses débuts sous le maillot de l’AC Milan. Mais sa prestation manque pratiquement de tout : personnalité, un contre un et centres. Insuffisant.

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