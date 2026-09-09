Svensson est avant tout un latéral offensif, mais au fil de sa carrière, il a évolué pour devenir un véritable joker : son intensité lui permet aussi d’évoluer au milieu de terrain, il a une excellente lecture du jeu et une endurance remarquable. Lors du match d’hier en Ligue des champions contre Villarreal, il a livré une prestation digne d’un 7 en jouant comme axial gauche dans une défense à trois.





Ses qualités athlétiques marquées, associées à une intelligence tactique évidente et à sa capacité à renverser rapidement le jeu, font de Svensson un joueur au profil idéal pour évoluer comme piston dans le 3-4-2-1 d’Amorim. Un profil qui s’intégrerait parfaitement dans les mécanismes de jeu prônés par l’entraîneur portugais, un technicien depuis toujours attentif à la recherche de joueurs capables de garantir un maximum de largeur, une projection constante et une grande couverture en phase défensive.





Selon une indiscrétion de Fussballdaten , la valeur de Svensson oscille entre 40 et 45 millions d’euros.