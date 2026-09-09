Rome ne s’est pas construite en un jour. Du côté de l’AC Milan , cet adage est considéré comme parfait pour décrire la dernière campagne de recrutement estivale, au cours de laquelle Cardinale, avec Amorim et le groupe de travail intégré, a posé les bases de la construction d’une équipe qui sera encore renforcée lors du mercato hivernal avec des recrues ciblées, sans limitations particulières de budget.
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Milan, nouveau nom pour le couloir gauche : Svensson, le polyvalent du Borussia Dortmund, plaît
Virage à gauche
Les informations arrivées hier du Portugal, avec une négociation entre l’AC Milan et Benfica pour le transfert d’Estupinan qui n’a capoté qu’à la fin en raison de la volonté d’Amorim, confirment que le club rossonero juge son couloir gauche fragile et a bien l’intention de travailler sur cette zone du terrain. L’international équatorien offre, à l’heure actuelle, plus de garanties que Bartesaghi mais, dans l’idée de la direction, il est possible d’élever le niveau qualitatif.
L’idée Svensson
Parmi les profils placés sous les projecteurs de la direction de l’AC Milan et aussi de la Juventus, le nom de Daniel Svensson se détache, latéral suédois évoluant au Borussia Dortmund. C’est le portail allemand spécialisé dans le marché des transferts Fussballdaten qui fait état de cet intérêt de l’AC Milan pour Daniel Svensson. Selon ce qui est rapporté, le club milanais aurait demandé des informations. Svensson porte le maillot jaune et noir depuis février 2025, lorsqu’il est arrivé en Allemagne en prêt en provenance du club danois de Nordsjælland. En fin de saison, le Borussia Dortmund a levé l’option d’achat pour 6,5 millions d’euros, convaincu par les prestations du joueur né en 2002.
QUI EST SVENSSON
Svensson est avant tout un latéral offensif, mais au fil de sa carrière, il a évolué pour devenir un véritable joker : son intensité lui permet aussi d’évoluer au milieu de terrain, il a une excellente lecture du jeu et une endurance remarquable. Lors du match d’hier en Ligue des champions contre Villarreal, il a livré une prestation digne d’un 7 en jouant comme axial gauche dans une défense à trois.
Ses qualités athlétiques marquées, associées à une intelligence tactique évidente et à sa capacité à renverser rapidement le jeu, font de Svensson un joueur au profil idéal pour évoluer comme piston dans le 3-4-2-1 d’Amorim. Un profil qui s’intégrerait parfaitement dans les mécanismes de jeu prônés par l’entraîneur portugais, un technicien depuis toujours attentif à la recherche de joueurs capables de garantir un maximum de largeur, une projection constante et une grande couverture en phase défensive.
Selon une indiscrétion de Fussballdaten , la valeur de Svensson oscille entre 40 et 45 millions d’euros.
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