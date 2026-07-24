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Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty

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Milan : Nkunku s’arrête, voici les joueurs convoqués par Amorim pour le match amical de Glasgow contre le Celtic

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Milan, premier coup d’arrêt de la saison : Nkunku ne part pas pour Glasgow en raison d’une gêne musculaire

L’AC Milan rejoindra Glasgow dans la soirée, puisqu’il affrontera le Celtic demain en match amical. Christopher Nkunku n’a pas embarqué dans l’avion pour l’Écosse : l’attaquant français s’est arrêté en raison d’une gêne musculaire. Pervis Estupinan (il rejoindra l’équipe lors de la tournée en Australie) et le deuxième gardien Pietro Terracciano restent également à Milanello.

  • Place aux jeunes

    Le match amical contre le Celtic sera utile à la fois pour évaluer la condition physique du groupe et pour découvrir les nombreux jeunes qui s’entraînent avec Gabbia et ses coéquipiers. Amorim a convoqué plusieurs jeunes en plus de ceux qui viennent de prolonger, comme Camarda et Comotto : il s’agit de Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella et Guernier.

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