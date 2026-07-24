Le match amical contre le Celtic sera utile à la fois pour évaluer la condition physique du groupe et pour découvrir les nombreux jeunes qui s’entraînent avec Gabbia et ses coéquipiers. Amorim a convoqué plusieurs jeunes en plus de ceux qui viennent de prolonger, comme Camarda et Comotto : il s’agit de Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella et Guernier.