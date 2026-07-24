L’AC Milan rejoindra Glasgow dans la soirée, puisqu’il affrontera le Celtic demain en match amical. Christopher Nkunku n’a pas embarqué dans l’avion pour l’Écosse : l’attaquant français s’est arrêté en raison d’une gêne musculaire. Pervis Estupinan (il rejoindra l’équipe lors de la tournée en Australie) et le deuxième gardien Pietro Terracciano restent également à Milanello.
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Milan : Nkunku s’arrête, voici les joueurs convoqués par Amorim pour le match amical de Glasgow contre le Celtic
Place aux jeunes
Le match amical contre le Celtic sera utile à la fois pour évaluer la condition physique du groupe et pour découvrir les nombreux jeunes qui s’entraînent avec Gabbia et ses coéquipiers. Amorim a convoqué plusieurs jeunes en plus de ceux qui viennent de prolonger, comme Camarda et Comotto : il s’agit de Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella et Guernier.
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