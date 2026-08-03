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Yunus Musah Milan 2025-2026Getty Images

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Milan : Musah n’a pas convaincu Amorim et reste sur le marché ; le Besiktas d’Italiano est une option

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Milan : Musah a été proposé au club turc de Besiktas entraîné par Italiano

Musah et l’AC Milan, vers un départ. Le milieu de terrain américain est sur le départ du club lombard : il n’a pas convaincu Amorim et la concurrence au milieu est trop dense et d’un niveau supérieur. Voilà pourquoi l’AC Milan l’a inscrit sur la liste des joueurs transférables.

  • Proposé à Beşiktaş

    Selon le journaliste turc Ertan Suzgun, Musah a été proposé au Besiktas d’Italiano. Une piste qui pourrait s’animer dans les prochains jours. L’AC Milan avait également proposé le milieu de terrain américain à la Lazio, mais les coûts ont été jugés trop élevés par le club de la capitale.

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