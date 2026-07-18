Amorim ne tarit pas d'éloges sur Gila, et l'arrivée du défenseur espagnol a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par l'entraîneur portugais. Toutefois, Gila ne sera pas la seule recrue d'une arrière-garde qui s'apprête à laisser partir Fikayo Tomori. Inacio, du Sporting Lisbonne, reste dans le viseur ; des contacts ont encore eu lieu ces derniers jours pour maintenir l'intérêt.
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Milan : Lucumi (Bologne) proposé au club ; la réponse des « Rossoneri » et sa véritable valeur marchande
OFFRE SPÉCIALE LUCUMI
Jhon Lucumi, défenseur central colombien né à Cali en 1998, s’apprête à quitter Bologne, principalement à sa demande. La Juventus négocie son transfert depuis plusieurs semaines, mais aucun accord n’a encore été trouvé avec le club émilien. Dans le même temps, ses agents ont proposé le joueur à Gardiner et Almstadt, conscient que le Milan cherche à renforcer sa défense.
Quel est le budget nécessaire ?
Lucumi disposait d'une clause libératoire de 28 millions d'euros, désormais expirée. Conséquence : le Bologna peut désormais négocier son transfert à la baisse. Un chèque de 23 à 24 millions d'euros suffirait à obtenir le feu vert pour l'opération.
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