Amorim ne tarit pas d'éloges sur Gila, et l'arrivée du défenseur espagnol a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par l'entraîneur portugais. Toutefois, Gila ne sera pas la seule recrue d'une arrière-garde qui s'apprête à laisser partir Fikayo Tomori. Inacio, du Sporting Lisbonne, reste dans le viseur ; des contacts ont encore eu lieu ces derniers jours pour maintenir l'intérêt.