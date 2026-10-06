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Emanuele Tramacere
Traduit par

Milan, les chiffres de l’opération Moreira dévoilés : avec tous les bonus, elle peut atteindre 67,8 millions

Milan AC
Strasbourg
D. Moreira

L’ailier belge a été la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan.

La campagne de recrutement du Milan pour Ruben Amorim s’est conclue cet été avec deux énormes coups réalisés à coups de millions. Le premier a été l’attaquant portugais Gonçalo Ramos en provenance du PSG, et le second a été Diego Moreira en provenance de Strasbourg.

À coups de millions, oui, mais combien ?Calcio e Finanza a révélé les chiffres réels de l’opération après avoir consulté les documents signés avec le club français et les montants, bonus compris, propulsent même le Belge à la deuxième place parmi les joueurs les plus chers de l’histoire, juste derrière son coéquipier portugais.

  • BASE FIXE

    Le montant de base, en cash, que l’AC Milan a versé et versera à Strasbourg pour la partie fixe de cette opération est de plus de 51 millions d’euros, précisément 51 282 051 euros, mais il pourra augmenter grâce à deux types de bonus différents.

  • LES BONUS PERSONNELS

    Le versement des bonus dépend des performances que Moreira peut obtenir sur le terrain. Si l’ancien de Strasbourg atteignait un total de 10 buts et passes décisives sur une seule saison, Milan paiera un peu plus de 2 millions d’euros.

    La deuxième option pour les bonus est liée aux apparitions. Si Moreira cumule 15 titularisations pour un temps de jeu d’au moins 45 minutes, alors Milan devra payer un peu plus d’un million d’euros, pour un maximum de 5,13 millions d’euros au total sur l’ensemble de la durée du contrat.

    Enfin, si Moreira venait à trouver un accord pour prolonger son contrat, Strasbourg devra recevoir environ 2 millions d’euros supplémentaires, jusqu’à un maximum de 4,1 millions en cas de double prolongation.

  • Les primes d’équipe

    Outre les bonus individuels, il y a aussi la part liée aux résultats de l’équipe. Si l’AC Milan décrochait la qualification pour la prochaine Ligue des champions, le Milan garantirait environ 1 million d’euros au club français et ce montant se répéterait chaque année pendant la durée du contrat actuel, à condition que le joueur dispute, en Serie A, un total d’au moins 2 000 minutes.

    En cas de qualification pour la Ligue Europa, dans les mêmes conditions, le montant tomberait à 256 000 euros. Parmi les clauses figure aussi le bonus Scudetto de 1,5 million d’euros qui remplacerait le bonus Ligue des champions.

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  • 67,8 millions d’euros maximum

    Tous ces accords peuvent entrer en vigueur ou non au cours de la période de présence de Moreira à Milan, mais l’AC Milan et Strasbourg ont de toute façon convenu d’un plafond maximal de bonus ne dépassant pas environ 14,3 millions d’euros, précisément 14 millions 358 mille 974 euros.


    Ainsi, aux 51 millions d’euros fixes pourraient s’ajouter 2,1 millions d’euros de bonus liés aux performances individuelles et un maximum de 14,4 millions d’euros pour ceux liés à l’équipe. Soit un total maximal de 67,8 millions d’euros.

  • IL Y A AUSSI LE POURCENTAGE

    Enfin, entre l’AC Milan et Salzbourg, une clause supplémentaire a également été convenue, qui permettrait au club français d’encaisser une somme en cas de revente de Moreira à un troisième club.


    L’AC Milan a en effet accordé un pourcentage sur le futur transfert de Moreira, calculé sur le montant net selon plusieurs cas de figure :

    - il serait nul en cas de départ pour un montant inférieur à 10 millions d’euros

    - 10 % de la différence entre 10 millions et un maximum de 50 millions (donc un maximum de 4 millions d’euros) pour un transfert supérieur à 10 millions et jusqu’à 50 millions.

    - 5 millions pour un montant compris entre 50 et 55 millions

    - seulement 3 millions pour un transfert entre 55 et 70 millions

    - 6,75 millions pour un transfert entre 70 et 100 millions.

    - 25 % de l’écart entre le montant encaissé et 100 millions pour des montants supérieurs.

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