Milan, les chiffres de l’opération Moreira dévoilés : avec tous les bonus, elle peut atteindre 67,8 millions

La campagne de recrutement du Milan pour Ruben Amorim s’est conclue cet été avec deux énormes coups réalisés à coups de millions. Le premier a été l’attaquant portugais Gonçalo Ramos en provenance du PSG, et le second a été Diego Moreira en provenance de Strasbourg.

À coups de millions, oui, mais combien ?Calcio e Finanza a révélé les chiffres réels de l’opération après avoir consulté les documents signés avec le club français et les montants, bonus compris, propulsent même le Belge à la deuxième place parmi les joueurs les plus chers de l’histoire, juste derrière son coéquipier portugais.