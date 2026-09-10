Milan, les agents de Bondo ont officiellement demandé au club, par PEC, de réintégrer le milieu de terrain français dans l’effectif

Des paroles aux actes : les avocats de Warren Bondo ont envoyé, dans la journée d’aujourd’hui, un PEC au Milan avec la demande formelle de réintégrer le joueur dans l’effectif. Né en 2003, de retour de son prêt sec à la Cremonese, il n’avait pas été convoqué par Amorim pour le stage de préparation car il ne faisait pas partie du projet. Après s’être entraîné, en accord avec le club milanais, seul pendant tout l’été, l’ancien chouchou de Moncada (arrivé à l’AC Milan en provenance de Monza en janvier 2025 pour 10 millions plus 2 de bonus) a demandé à pouvoir s’entraîner en groupe avec le reste de ses coéquipiers.