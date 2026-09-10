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imago-sport-1064644385.jpgSports Press Photo

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Milan, les agents de Bondo ont officiellement demandé au club, par PEC, de réintégrer le milieu de terrain français dans l’effectif

Milan AC

Milan, l’avenir de Bondo se joue en cinq jours : le milieu de terrain français a demandé à être réintégré dans le groupe

Des paroles aux actes : les avocats de Warren Bondo ont envoyé, dans la journée d’aujourd’hui, un PEC au Milan avec la demande formelle de réintégrer le joueur dans l’effectif. Né en 2003, de retour de son prêt sec à la Cremonese, il n’avait pas été convoqué par Amorim pour le stage de préparation car il ne faisait pas partie du projet. Après s’être entraîné, en accord avec le club milanais, seul pendant tout l’été, l’ancien chouchou de Moncada (arrivé à l’AC Milan en provenance de Monza en janvier 2025 pour 10 millions plus 2 de bonus) a demandé à pouvoir s’entraîner en groupe avec le reste de ses coéquipiers.

  • 5 JOURS POUR AGIR

    L’AC Milan dispose désormais de cinq jours pour répondre à la demande officielle de Bondo et de son entourage et procédera à toutes les évaluations nécessaires. En cas de réponse négative, il n’est pas exclu que l’entourage du joueur puisse aller plus loin sur le plan juridique. Bondo est resté à l’AC Milan parce qu’aucun accord satisfaisant n’a été trouvé pour toutes les parties concernées.

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