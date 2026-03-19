La défaite du Milan face à la Lazio a suscité une longue polémique : les Rossoneri ont perdu des points importants dans la course au Scudetto à l'Olimpico, mettant ainsi à nu certains problèmes au sein du vestiaire. Rafael Leao a de nouveau fait parler de lui, non pas pour un but marqué, mais pour une réaction peu professionnelle à un remplacement, même si la principale cible de ses invectives n'était pas l'entraîneur Massimiliano Allegri, mais son coéquipier Christian Pulisic. Une réaction qui a relancé le débat au sein même de la direction : le cycle du Portugais chez les Rossoneri touche-t-il à sa fin ?





Son agent, Giovanni Branchini, est intervenu pour défendre l’entraîneur de Livourne. Sur « Radio anch’io sport » sur Radio1, il a révélé quelques coulisses : « Le message d’Allegri était très équilibré. Il n’a jamais pensé remporter le Scudetto, n’a jamais dit de se lancer à la poursuite de l’Inter et a toujours dit de surveiller nos arrières, car l’objectif est la Ligue des champions. Certains ont peut-être pensé qu’il s’agissait d’une stratégie. Au contraire, c’est du réalisme et de l’honnêteté ».





Concernant l’avenir de Leao, Branchini a répondu ainsi : « Le Milan doit-il encore miser sur Leao ? Les dynamiques au sein du club sont complexes : Leao est un actif du club et il faut donc prendre en compte divers facteurs. Cette année, il n’apporte pas une contribution énorme, c’est sous les yeux de tous. Il reste un joueur important et il faut le défendre jusqu'au bout, comme l'a fait Allegri hier après le match, malgré la fin abrupte de son remplacement ».











