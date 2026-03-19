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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Milan : « Leao est un atout pour le club » : que veut dire Branchini, l'agent d'Allegri ?

L'agent d'Allegri, Branchini, rappelle l'importance de Leao pour le Milan : l'aspect technique compte, mais aussi l'aspect économique en termes de partenariats publicitaires

La défaite du Milan face à la Lazio a suscité une longue polémique : les Rossoneri ont perdu des points importants dans la course au Scudetto à l'Olimpico, mettant ainsi à nu certains problèmes au sein du vestiaire. Rafael Leao a de nouveau fait parler de lui, non pas pour un but marqué, mais pour une réaction peu professionnelle à un remplacement, même si la principale cible de ses invectives n'était pas l'entraîneur Massimiliano Allegri, mais son coéquipier Christian Pulisic. Une réaction qui a relancé le débat au sein même de la direction : le cycle du Portugais chez les Rossoneri touche-t-il à sa fin ?


Son agent, Giovanni Branchini, est intervenu pour défendre l’entraîneur de Livourne. Sur « Radio anch’io sport » sur Radio1, il a révélé quelques coulisses : « Le message d’Allegri était très équilibré. Il n’a jamais pensé remporter le Scudetto, n’a jamais dit de se lancer à la poursuite de l’Inter et a toujours dit de surveiller nos arrières, car l’objectif est la Ligue des champions. Certains ont peut-être pensé qu’il s’agissait d’une stratégie. Au contraire, c’est du réalisme et de l’honnêteté ».


Concernant l’avenir de Leao, Branchini a répondu ainsi : « Le Milan doit-il encore miser sur Leao ? Les dynamiques au sein du club sont complexes : Leao est un actif du club et il faut donc prendre en compte divers facteurs. Cette année, il n’apporte pas une contribution énorme, c’est sous les yeux de tous. Il reste un joueur important et il faut le défendre jusqu'au bout, comme l'a fait Allegri hier après le match, malgré la fin abrupte de son remplacement ».




  • QUE VOULAIT DIRE BRANCHINI ?

    Que signifie l'expression « actifs de l'entreprise » ? En économie, elle désigne tout bien, matériel ou immatériel, qui contribue aux bénéfices d'une entreprise et à la création de valeur. Les actifs ont une durée de vie utile de plusieurs années et ne sont pas destinés au cycle normal de vente. Il s'agit de biens amortissables utilisés par l'entreprise dans le cadre du processus de production. En anglais, les actifs de l'entreprise sont appelés « assets », un terme qui est devenu familier et largement utilisé ces dernières années.


    Le 3 juin 2023 a marqué un tournant dans la relation professionnelle et non pas amicale entre Leao et le Milan : l'as portugais a signé le renouvellement qui le lie au Milan jusqu'en 2028 (salaire de 5,1 millions par an + primes, clause de résiliation de 175 millions). La joie du jeune homme était double, car le club avait réglé le litige de près de 22 millions d’euros entre Lille et le Sporting Lisbonne. Rafa a plus que triplé son salaire. Il gagne 5,1 millions d’euros par an. Avec une prime à la signature d’un million et demi, une prime de 250 000 euros par victoire en Ligue des champions, ainsi que diverses primes pour le titre de champion, les coupes et les classements. À cela s'ajoute une importante prime personnelle lorsqu'il atteint les seuils de 15-23 et 30 entre buts et passes décisives cumulés sans distinction.


    Le Milan investit en lui en tant qu'ambassadeur de la marque : il lui confie le numéro 10, l'un des maillots les plus vendus ces deux dernières années, et il devient également le joueur le mieux payé de l'effectif. Pour le Milan, Leao n'est plus un joueur, mais LE joueur.

    • Publicité

  • ACCORDS COMMERCIAUX

    Rafael Leão est un joueur clé et un ambassadeur de marque pour l'AC Milan, tant en Italie que dans le monde entier. En 2024, il s'est associé au Diavolopour lancer la collection capsule « ACM x RL10 », fusionnant sa marque personnelle avec l'identité du club. Leão est sous contrat avec le Milan jusqu'en juin 2028 et apparaît très régulièrement dans les campagnes marketing du club.


    Collection Capital ACM x RL10 : ce partenariat, lancé en avril 2024, présente des vêtements conçus avec le logo de l'AC Milan et celui de Leão, soulignant l'influence de l'attaquant sur et en dehors du terrain.

    En tant que joueur phare des Rossoneri, il participe fréquemment à des activités commerciales, notamment avec des partenaires tels que PUMA et Off-White. Leão bénéficie de plusieurs contrats de sponsoring personnels, notamment avec des marques de vêtements de sport, mais il intervient en tant que joueur/partenaire au sein de l'écosystème commercial de l'AC Milan.

  • ENTRE LE TERRAIN ET LE MARCHÉ

    Le nouveau Leao est un attaquant qui se sacrifie dans un rôle qu'il n'avait jamais occupé auparavant et qui se présente sur le terrain même s'il n'est pas au meilleur de sa forme : avant le match contre la Lazio, la disponibilité du Portugais avait été saluée par tout le monde au Milan, en premier lieu par la direction et les propriétaires. Contre la Lazio, c'est l'ancien Leao qui est revenu, celui qui est indolent et dont le comportement manque de maturité, même si l'on tient compte de toutes les circonstances atténuantes.


    Une partie de la direction souhaiterait prolonger son contrat de 2028 à 2031, l'autre s'interroge sur l'opportunité d'un changement. Un tournant qui doit toutefois aller au-delà d'une simple réflexion technique et comportementale. Car, selon la pensée de Branchini, Leao vaut beaucoup pour le Milan : il est son atout économique le plus important.

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