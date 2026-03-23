La trêve internationale a officiellement commencé : certains rêvent de se qualifier pour la Coupe du monde, d'autres s'y préparent, tandis que d'autres encore restent chez eux en espérant un revirement de situation dans les plus brefs délais. Le Milan a fourni un bon nombre de joueurs, conservant ainsi un poids important sur la scène internationale, mais, dans le même temps, Allegri pourra travailler avec un groupe solide en vue du match crucial contre Naples au stade Maradona, le 6 avril prochain. Voici le guide complet de tous les Rossoneri engagés avec leurs équipes nationales :
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Milan : le guide complet des joueurs appelés en sélection nationale : voici ceux qui restent à Milanello avec Allegri
Le chat est sorti
La France disputera deux rencontres de haut niveau contre le Brésil (le 26 mars) et la Colombie (le 29 mars). Didier Deschamps a convoqué les joueurs du Milan AC Mike Maignan et Adrien Rabiot, tandis que Christopher Nkunku et Youssouf Fofana ne font pas partie du groupe.
AUCUN JOUEUR DE L'ÉQUIPE NATIONALE
Rino Gattuso, sélectionneur de l'Italie, n'a retenu aucun joueur du Milan AC dans la liste des joueurs convoqués pour le match de barrage de la Coupe du monde de jeudi soir contre l'Irlande du Nord. Davide Bartesaghi, convoqué en équipe des moins de 21 ans, en est exclu, contrairement aux dernières rumeurs. Samuele Ricci et Matteo Gabbia, qui se remet encore de l'opération chirurgicale subie le mois dernier, sont également absents.
TOMORI EST DE RETOUR
Après trois ans d'absence, Thomas Tuchel a convoqué Fikayo Tomori, tandis que Ruben Loftus-Cheek n'est pas retenu pour les matchs à domicile contre l'Uruguay (27 mars) et le Japon (31 mars).
Strahinja Pavlovic figure dans la liste des joueurs convoqués par la Serbie, qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde, pour la double confrontation en match amical contre le Qatar (26 mars) et l'Espagne (27 mars).
BELGIQUE ROUGE ET NOIR
Koni De Winter et Alexis Saelemaekers ont été convoqués en équipe nationale belge pour les deux matchs amicaux qui se dérouleront aux États-Unis contre l'équipe locale (le 28 mars) et le Mexique (le 1er avril).
Pulisic est là, Leao non
L'annonce est tombée comme prévu : Rafael Leão est écarté de la sélection portugaise pour les matchs contre les États-Unis et le Mexique en raison d'une récidive de sa blessure à l'adducteur. Christian Pulisic, quant à lui, est sélectionné et affrontera la Belgique de De Winter et Saelemakers le 28 mars avec les États-Unis, puis le Portugal le 1er avril.
Luka Modric mènera la Croatie lors des matchs amicaux contre la Colombie (27 mars) et le Brésil (1er avril). L'Allemagne devra se passer de Fullkrug, qui restera à Milanello pour améliorer sa condition physique en vue de la fin de saison.