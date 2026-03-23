Milan : le guide complet des joueurs appelés en sélection nationale : voici ceux qui restent à Milanello avec Allegri

Après trois ans d'absence, Thomas Tuchel a convoqué Fikayo Tomori, tandis que Ruben Loftus-Cheek n'est pas retenu pour les matchs à domicile contre l'Uruguay (27 mars) et le Japon (31 mars).





Strahinja Pavlovic figure dans la liste des joueurs convoqués par la Serbie, qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde, pour la double confrontation en match amical contre le Qatar (26 mars) et l'Espagne (27 mars).