Milan : la Juventus tente sa chance avec Comotto ; la réponse du club rossonero

Comotto figure parmi les meilleurs jeunes talents du football italien, un joueur en plein essor. Selon les informations recueillies par notre rédaction, la Juventus observe depuis longtemps l’évolution de ce fils d’ancien footballeur (son père, Gianluca, a longtemps joué en Serie A, notamment à la Fiorentina et à Turin). Ces derniers jours, le club bianconero a présenté une offre d’environ 10 millions d’euros au Milan pour tenter de s’attacher les services de ce talentueux milieu de terrain, mais le club rossonero n’a pas donné son accord pour le transfert, car il mise fortement sur lui pour le présent et pour l’avenir.