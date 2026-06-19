Né en 2008, Comotto a été formé à Pérouse, puis à l’Inter, la Fiorentina et enfin au Milan. Ce meneur de jeu, capable de jouer aussi milieu offensif ou ailier, se distingue par son physique, sa vivacité, sa technique et sa vision du jeu. Allegri l’a immédiatement apprécié pour sa personnalité et lui a prédit un grand avenir sous le maillot rossonero. C’est désormais à Amorim de décider s’il le confirmera dans l’effectif après son excellente saison en prêt à La Spezia, malgré la relégation du club ligure en Serie C.
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Milan : la Juventus tente sa chance avec Comotto ; la réponse du club rossonero
OFFRE DE LA JUVENTUS
Comotto figure parmi les meilleurs jeunes talents du football italien, un joueur en plein essor. Selon les informations recueillies par notre rédaction, la Juventus observe depuis longtemps l’évolution de ce fils d’ancien footballeur (son père, Gianluca, a longtemps joué en Serie A, notamment à la Fiorentina et à Turin). Ces derniers jours, le club bianconero a présenté une offre d’environ 10 millions d’euros au Milan pour tenter de s’attacher les services de ce talentueux milieu de terrain, mais le club rossonero n’a pas donné son accord pour le transfert, car il mise fortement sur lui pour le présent et pour l’avenir.
DEUX SCÉNARIOS POUR L’AVENIR
La Juventus n'est pas le seul club à avoir entrepris des démarches officielles pour Comotto : Sassuolo et Bologne se sont renseignés à son sujet ces derniers mois. Le Milan, qui ne souhaite pas perdre la propriété de son contrat, réfléchit actuellement à la possibilité de le prêter la saison prochaine ou de lui accorder immédiatement sa confiance dans le cadre du nouveau projet d'Amorim.